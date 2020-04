PREDSEDNIK VUČIĆ O POLICIJSKOM OD 24 ČASA: Struka o tome odlučuje, ja ih podražvam!

View this post on Instagram

"Želeo sam da se uverite koliki su gabariti ove robe i zašto su potrebni toliki avioni Air Srbije. Zato sam posebno ponosan na @airserbia. Kao što vidite imamo mnogo toga što nismo još podelili. Rukavice, maske, skafanderi, respiratori i sve neophodno za borbu protiv #COVID19 se nalazi ovde. Svakoga dana se puni ovaj prostor. Zadovoljan sam što smo uspeli da obezbedimo dobru pokrivenost zaštitnom opremom za naše lekare. Ono što mi možemo da uradimo kao država mi to radimo i važno je da to ljudi vide, molim ih samo za odgovornost. Sada ćemo novim respiratorima dodatno da ojačamo Centralnu Srbiju, Niš i Kragujevac, kao najveće centre. Sve opšte bolnice u Srbiji dobiće transportne respiratore." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je magacinski prostor Milšped Group koji je ustupljen za čuvanje medicinske opreme namenjene za snabdevanje zdravstvenih ustanova.