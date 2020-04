Vučić razovarao sa Lajčakom: Radićemo na dijalogu, pomoć u pandemiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je jutros telefonom sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog između Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja na Zapadnom Balkanu Miroslavom Lajčakom koji je rekao da će neumorno raditi na tome da dođe do napretka u dijalogu, i ponovio da će EU pomoći Srbiji u borbi protiv korone, navodi se u saopštenju Službe za informisanje predsedbika.

Vučić je specijalnom predstavniku EU Lajčaku čestitao stupanje na dužnost i rekao da je uveren da će je, kao dobar poznavalac situacije i odnosa u regionu, obavljati odgovorno i nepristrasno, saopštila je pres služba predsednika.

On je ponovio da je Srbija posvećena održavanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da će nastaviti da vodi politiku mira i saradnje. Specijalni predstavnik EU Lajčak je rekao da će neumorno raditi na tome da dođe do napretka u dijalogu Beograda i Prištine, kao i to da će se sa predsednikom Vučićem sresti čim prođe zdravstvena kriza izazvana korona virusom.

On je pohvalio napore koje predsednik Vučić i Vlada Srbije preduzimaju u sprečavanju širenja zaraze i ponovio da će Evropska unija pomoći Srbiji, kao zemlji kandidatu za članstvo, ne samo novcem za hitne potrebe u borbi protiv ove zarazne bolesti, nego i dugoročnom podrškom društvenom i ekonomskom oporavku posle pandemije.

Predsednik Vučić je zahvalio na pomoći Evropske unije i rekao da su u krizama poput ove neophodne saradnja i koordinacija mera između Zapadnog Balkana i Evropske unije, ali i u samom regionu. On je rekao da je zabrinut zbog širenja virusa na Kosovu i Metohiji i izrazio odlučnost Srbije da pomogne srpskoj zajednici na KiM, kao i spremnost na saradnju sa Albancima i zajednički rad sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini u zaustavljanju COVID-19, dodaje se u saopštenju.