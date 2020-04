Od jutros su Đilasove satrape krenule da napadaju i strančare. Od Lutovca, preko Marinike, do Živkovića, a tačno u podne i Đilas je lično krenuo da baljezga, i pokazao svu svoju bahatost i aroganciju, naveo je šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Aleksandar Mirković.

-Licemerno je da o ekonomskim merama govori čovek koji je sve državne funkcije, od direktora Narodne kancelarije, preko ministra, do gradonačelnika, koristio i iskoristio samo za lično bogaćenje i da sebi obezbedi 25 miliona u nekretninama i 619 miliona evra svojim firmama, a sve to na grbači građana - navodi Mirković.

Đilas je svoju bezobzirnost pokazao i nastavkom hajke na prof. dr Kona, kojeg je i danas napadao, stručnjaka koji je u prvim redovima odbrane od ovog virusa. Đilas od sebe hoće da napravi stručnijeg epidemiologa od onih koje Srbija već ima i koji su ceo život posvetili medicini, dodaje on.

Kako kaže, primeri šta se dešava ako vlast ne podrži struku su nam scenariji iz Italije i Španije, koje je Srbija na sreću izbegla.

-Koliko god se Đilasu to svidelo ili ne, vlast predvođena Aleksandrom Vučićem pokazala je odgovornost prema svojoj državi i svom narodu, dok je on sa svojim poltronima pokazao samo da mu je gola mržnja, laž i bolesna želja da se dočepa vlasti jedino čime se služi i šta ga pokreće - napominje Mirković u pisanoj izjavi za javnost.

Samo neka nam kaže koji Đilas je u pravu, da li onaj koji poziva da penzioneri šetaju i tako sebi ugroze život, ili ovaj Đilas, sa naknadnom pameću, koji sada ipak proziva struku. Đilas takođe mora da shvati da nije dovoljno da napravi spisak lepih želja, koje su samo populističke, a nemaju veze sa realnim životom, već svaka mera mora da bude utemeljena kao što su ove koje je donela Vlada Srbije. Koliko se on razume u finansije, budžet i ekonomske mere najbolje je dokazao i pokazao kada je kao najgori gradonačelnik u istoriji Beograd zadužio za 1,2 milijarde evra, dok nas je njegova DS na nivou cele zemlje dovela pred bankrot, kaže Mirković.

Zemlju da osnaže su imali mnogo vremena, ali umesto toga osnažili su samo svoje devizne račune, zato sada neka puste one koji umeju i žele da vode zemlju u pravom smeru. Na kraju, Dragan Đilas mora da se pomiri sa činjenicom da su Beograd i Srbija procvetali od kad on i njegovi saradnici nisu više u mogućnosti da odlučuju, te da čak i tokom ove krize zemlja funkcioniše bolje nego što je to bio slučaj dok su oni bili na vlasti. Srbija će pobediti korona virus, jer Aleksandru Vučiću i najboljim ekspertima koje naša zemlja ima, a svakodnevno ih napadaju propali političari, od života građana nema ništa bitnije, zaključuje on.