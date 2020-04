NEBOJŠA BAKAREC: Đilas, rekorder u laganju, gluposti i nepismenosti!

Protiv Dragana Đilasa se borim već 12 godina. Znam kao i vi, mnogo toga lošeg o njemu. Međutim, do sada nisam znao da je glup i nepismen. Sada znam ja, pa znate i vi. Dana 23.4. 2020., Dragan Đilas je napisao „Otvoreno pismo Milošu Jovanoviću“, predsedniku DSS (Odrednica 1). Pismo je naslovljeno tako kao da SSP upućuje to pismo. To je netačno. Prvo, znamo da neka osoba mora da napiše pismo. Drugo, na početku pisma stoji „pozivam Vas, sa DA ili NE odgovorite na sledeća pitanja“. Kako znamo da u SSP-u o svemu odlučuje Đilas, možemo zaključiti da je on sam odlučio da napiše pismo predsedniku DSS. Razlozi - Jovanović je u medijima podržao postupanje vlasti tokom epidemije, i DSS ne bojkotuje izbore. Kako je Đilas apsolutista, koji razmišlja u stilu „ko nije sa mnom, taj je protiv mene“, odlučio je da se obračuna sa predsednikom DSS, putem otvorenog pisma.

Pre nego što vam ukažem na svu glupost i nepismenost Đilasovog pisma, moram da naglasim da svako od 15 postavljenih pitanja u sebi sadrži jednu ili više lažnih tvrdnji – ukupno 22. Hoću da kažem, da je Đilasovo pismo, pored formalnih grešaka, potpuno sadržinski slaboumno. Pismo ne može biti drugačije opisano nego kao glupo i nepismeno.

Đilasovo pismo sadrži 28 gramatičkih i jezičkih grešaka, ne računajući laži.

2. Pismo je naslovljeno i potpisano sa „SSP“. To znači da ne može da stoji: „pozivam Vas da“. Ispravno je „pozivamo Vas da…“.3. do 10. Greške od 3 do 10 su istovetne. U prvih 7 pitanja pogrešno stoji: „Da li bi i Vi…“. Ispravno je „Da li biste i Vi…“. To se uostalom vidi iz narednih 7 pitanja gde nema ove greške, i ispravno se upotrebljava izraz „biste“.11. i 12. U prvom pitanju pored greške bi-bismo, postoje još dve gramatičke greške u delu rečenice koji glasi: „na kojoj bi slali ljude u Milano, govorili da rakija ubija virus, da će biti maimalno 10 obolelih dnevno?“.

Greške su ponovna pogrešna upotreba reči „bi“ i reč „maimalno“. Taj deo rečenice treba da glasi: „na kojoj biste slali ljude u Milano, govorili da rakija ubija virus, da će biti maksimalno 10 obolelih dnevno?“.13. U pitanju broj 7. koje glasi: „Da li bi i Vi napali naše državljane koji su se vratili iz EU, jer su oni raširili virus?“, postoji logičko gramatička greška u drugom delu pitanja. Iz ovako koncipiranog pitanja možemo zaključiti da Đilas i SSP smatraju da su povratnici raširili virus. Kako je Đilasova namera bila da ukaže da je vlast napala povratnike zbog toga što ih smatra odgovornim za širenje virusa, ta rečenica treba da glasi: „Da li bi i Vi napali naše državljane koji su se vratili iz EU, zbog toga što smatrate da su oni raširili virus?“.

14. U pitanju broj 8. koje glasi: „Da li biste Vi hapsili ljude i na skajp suđenjima ih osuđivali na tri godine zatvora što su nenamerno prekršili izolaciju?“, postoji jezička greška. Ta rečenica treba da glasi: „Da li biste Vi hapsili ljude i na skajp suđenjima ih osuđivali na tri godine zatvora, zbog toga što su nenamerno prekršili izolaciju?“. Nedostaju reči „zbog toga“.15. do 19. Jedanaesto pitanje koja glasi: „Da li biste u Vi doneli odluku da se zatvore pijace, deset dana ne dozvoli seljacima da budu u njivama za vreme polocijskog časa zbog čega je setva zakasnila?“ je jezički neispravno i sadrži 2 jezičke i 2 slovne greške. Ta rečenica treba da glasi: „Da li biste i Vi doneli odluku da se zatvore pijace, da se deset dana ne dozvoli seljacima da budu u njivama za vreme policijskog časa, što je razlog zbog čega je setva zakasnila?“

20. Trinaesto pitanje koje glasi: „Da li biste i Vi rekli da lekare država školuje kako bi, kao vojnici, oni stradali u situacijama epidemije kao što je ova?“ je jezički neispravno i treba da glasi: „Da li biste i Vi rekli da lekare država školuje kako bi, kao što stradaju vojnici, i lekari stradali u situacijama kao što je ova epidemija?“.

21. Rečenica koja dolazi posle 14. pitanja i koja glasi: „Mogli bi da Vam postavimo još mnogo pitanja“ takođe sadrži pogrešnu upotrebu reči „bi“. Ispravno je upotrebiti reč „bismo“.22. U rečenici koja sledi: „Podržavate ih, kritikujete opozociju…“, je prisutna slovna greška. Taj deo rečenice traba da glasi: „Podržavate ih, kritikujete opoziciju…“.

23. do 28. Rečenica u kojoj se pominju četiri političara je pogrešna iz više razloga gramatičke, faktičke i logičke prirode. Prvo, Dejan Mihajlov nije član SNS, kako Đilas tvrdi. On je vanstranačka ličnost. Drugo, „Andrija Mladenović“ se ne zove „Andrija“ već Andreja. Treće, Andreja Mladenović nije član SNS, već je predsednik Samostalne srpske stranke, koja se nalazi u registru stranaka. Četvrto, ne postoji osoba „Vladimir Bakarec“, već Đilas misli na potpisnika ovih redova, Nebojšu Bakareca. Peto, Milenko Jovanov nije „prešao“ u SNS. Da bi neko negde prešao, mora da pređe iz jedne stranke u drugu. Pre nego što je postao član SNS, Milenko Jovanov, godinu dana nije bio član ni jedne stranke.Šesto, ni Nebojša Bakarec nije „prešao“ u SNS. Da bi neko negde prešao, mora da pređe iz jedne stranke u drugu. Pre nego što je postao član SNS, Nebojša Bakarec, dve godine nije bio član ni jedne stranke.

Kao što vidite, Đilas je u kratkom saopštenju napravio 28 gramatičkih i jezičkih grešaka. Pored toga u tom Đilasovom pismu se nalaze i 22 laži. Sama po sebi i laž je greška. Možemo zapanjeno da konstatujemo da je Dragan Đilas napravio 50 grešaka u jednom kratkom saopštenju. Da li ga to čini rekorderom u laganju, gluposti i nepismenosti, zaključite sami?

*Autor je politički analitičar i kandidat SNS za poslanika