VUČIĆ: Pancir S sada je u našim rukama i naše nebo je desetostruko sigurnije - Srbija nastavlja da jača!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas u vojnim hangarima u Jakovu naše najmodernije i najsavremenije protivavionsko oruđe, sistem Pacir S, koje je, kako je rekao, prvi put u našem vlaništvu.

- Mogli ste ranije da ga vidite, dok nije bilo u našem vlasništvu, dok je sada u našim rukama i naši momci su za taj sistem obučeni. To je rezulatat izuzetno dobre saradnje sa Ruskom Federacijom - rekao je Vučić, koji je sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom obišao pripadnike 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva.

Kaže da je danas posebno ponosan što je u 3. raketnom divizionu, jer je to herojska brigada, koja je na današnji dan pre 21 godinu oborila avion F16 (1999. godine), i što je tu i legendarni komandant Tiosav Janković, koji je to i uradio.

Vučić je rekao da je ime tog diviziona bilo ukinuto, valjda da ne bi podsećalo na tobož neslavnu prošlost.

Predsednik je istakao da je to ime sad vraćeno, jer smatramo da je to naša slavna i herojska prošlost.

Vučić je istakao da je Pancir S sistem koji gađa na 15 kilometara visine, 20 km daljine i ima mogućnost ispaljivanja 12 raketa, kao i da može da gađa četiri cilja u istom trenutku.

- Ima i istovremeno mogućnost da gađa sa dva protivavionska topa od 30 milimmetara, može da gađa i dronove i ciljeve na zemlji. To je izuzetno efikasan sistem. Rekli su mi i Mojsilović i drugi da smo danas neuporedivo ili bar 10 puta snažniji nego tada što smo bili - kaže Vučić.

Ističe da performanse Pancira S nisu za poređenje sa našim Nevama, niti Kubom ma koliko ih moderiznovali.

- Ovo je velika podrška čuvanju nasih gradova i važnih objekata i reona u zemlji. Nastavljamo da snažimo svoju vojsku jer je sloboda vrhovna i najviša vrednst našeg naroda i zemlje. Nikoga ne želimo da napadamo, ali ovim garantujemo sigurnu budućnost za našu decu - poručio je Vučić.

Ističe da je sve to rezultat velikih promena u našoj ekonomiji i ubrzanog napretka, zbog čega to sebi možemo da priuštimo i uradimo.

I naše nebo je danas desetostruko sigurnije nego pre 21 godinu i mi ćemo nastaviti sa opremanjem jedinica. Uskoro očekujemo i nove besipilotne letelice kojima smo govorili, koje postaju najmoderniji vid savremenog ratovanja i vežbanja".

Vučić je najavio da ćemo u oktobru napraviti do sada najveću vežbu ratnog vazduhoplovstva na Pešteru, gde će biti predstavljeno sve što imamo od naših protivazdušnih sistema i naših.

- Pokazaćemo ogromnu snagu i ono sto niste do sada mogli da vidite. Pirpemamo se za oktobar. Srbija je respektabilna vojna sila u skladu sa brojem ljudi i teritorijom, ali i neuporedivo snažnija nego ranije - istakao je Vučić.

Dodaje da se mi svojim junacima ponosimo.

- Rekao mi je brigadni genral Radivođević da su se u ovoj krizi mladi vojanici pokazali izvanrednim i da čak 80 odsto njih želi da ostane u Vojsci Srbije, što to je velika stvar i novost za nas. Uveren sam da ćemo imati još bolju popunu za prvu i drugu brigadu, treća i četvrta su nam izvrsne brigade. Vojska je uradila odličan i ogroman posao totkom epidemije - ocenio je Vučić.

Vučić je uveren da su još jednom opravdali povrenje koje naš narod ima u vojsku i zahvalio im na tome.

Predsednik kaže da smo 1972. imali moderne sisteme Drina, a zatim 1983. dobili Nevu i Kub i da 37 godine posle ništa nismo dobili.

- Ponosan sam što smo deo drastičnog i veoma snažnog jačanja Vojske Srbije. Nebo Srbije i naš zemlja su danas neuopredivo zaštićeniji nego ranije i potpuno slobodni i takvi će i ostati - poručio je Vučić.

Ustavni i zakonski rokovi se moraju poštovati, izbori se ne mogu odlagati dok neki ne procene da mogu da pobede

Postoje jasni ustavni i zakonski rokovi za održavanje izbora i oni se moraju poštovati, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom zahteva dela opozicije da se izbori odlože i istakao da se izbori ne mogu odlagati sve dok neki ne procene da mogu da pobede.

Vučić je podsetio da su izbori bili planirani za kraj marta, i da su jednom već pomereni do kranjeg datuma koji Ustav podrazumeva, te ukazao da bi sada dalje odlaganje značilo da se mandat skupštine produžava mimo Ustava i zakona, odnosno da se zemlja uvodi u diktaturu.

Pojedine stranke opozicije tražile su, podseća, odlaganje izbora još u decembru, januaru, kada su, kako navodi, kod njega tim povodom dolazili razni evropski posrednici, iako su izbori bili planirani za početak marta.

- Rekli smo da ne razumemo šta to znači, da nismo zemlja u kojoj je moguće uvesti diktaturu, pa da ima narodna skupština sa mandatom od četiri i po, pet godina. Mandat je četiri godine i zna se kada idu izbori... Ali, izašli smo u susret. Rekao sam da možemo da ih održimo do krajnjeg datuma, i zato su bili zakazani za 26. april - rekao je Vučić posle obilaska 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva.

A, onda se dogodila epidemija kovida 19, kada su, kaže, govorili kako im sve odgovara, jer je narod nezadovoljan, u kućama sve vreme...

- To mogu da iskoriste i pobede bez problema. Šta da radimo, da čekamo dok ne budu mislili da sigurno mogu da pobede? To više nema nikakvog smisla - rekao je Vučić.

Ponavlja da je važno da se poštuju ustavni i zakonski rokovi, a narod neka odluči.

- Kakva god bila odluka naroda, ona će biti poštovana, bez obzira na to što sam siguran da će oni koji će biti deo vlade imati teži posao, iz iracionalnih razloga - ocenio je predsednik Vučić.

Podvukao je da je važno da se poštuju Ustav i zakon, a narod neka da svoj sud.

Konstatovao je i da oni koji su bili protiv vlasti nikada nisu imali toliku medijsku podršku i prisustvo u javnosti od uvođena višestranačkog parlamentarizma 1990-tih.

Dobro stojimo, uprkos epidemiji imaćemo rast

Vučić je rekao da Srbija, uprkos posledicama epidemije covid 19, ekonomski dobro stoji, te ponavlja procenu da će i ovu godinu naša zemlja završiti sa pozitivnim privrednom rastom od plus jedan, umesto predviđenog minusa.

- Dobro stojimo. Naša procena je da ćemo prvi kvartal završiti sa plus 5,1, a drugi sa plus 1,1 do 1,3, dok će treći, zbog visoke baze od prošle godine, biti u minusu od 0,3 do 0,2 odsto. Za četvrti kvartal predviđamo minus od 0,9 odsto. To znači da ćemo godinu završiti sa plus jedan, a ne sa minus tri. Time ćemo biti ubedljivo najbolji u Evropi - rekao je predsednik Vučić.

A, sledeće godine, na značajno nižu bazu od ove godine, odosmo, uveren je, "u nebesa”, sa rastom od osam odsto.

Vučić je rekao da je namera da se dodatno ojača saradnja u regionu, te da postoje neke stvari koje planiramo da radimo u regionu, gde Srbija želi da osnaži prisustvo svojih kompanija.

Vučić je podsetio da se u Evropi sve zemlje suočavaju sa teškom situacijom, navodeći kao primer Nemačku, gde su građani protestovali zbog mera ograničenja i sukobili se sa policijom.

- U našim prodavnicima niste mogli da vidite pogođenost kovidom 19, sve je moglo da se nađe, niti je bilo gužvi, nereda, nestašica Ali, ajde onda da nađemo drugi razlog za nezadovoljstvo Po objektivnim kriterijumima, brojevima koje priznaju i međunarodne institucije, bićemo najblji u Evropi - naglasio je Vučić.

Dodao je i da sve to govori na osnovu realnih pokazatelja, i zato - sa mnogo samopouzdanja, iako važi za skeptika i obazrivog u procenama.

- Ispostaviće se da će Srbija, kada se sabere rast od 2018. do 2020. godine, biti broj jedan po kumulativnom rastu u Evropi - dodao je Vučić.

Vučić je naveo i da ćemo zemlje iz regiona, koje su bile ispred nas po visini BDP-a prestići, kako stvari sada stoje, za četiri godine.

- Zbog toga sam ponosan i razumem žaoke koji idu na zemlju i na mene svaki dan - rekao je Vučić.

Ključno pitanje na samitu biće budućnost Srbije u Evropskoj uniji

Predsednik Vučić izjavio je danas da će na video samitu EU - Zapadni Balkan, 6. maja, za nas ključno pitanje biti budućnost Srbije u Evropskoj uniji.

- Ključno pitanje biće konkretno budućnost Srbije u EU - rekao je Vučić.

Kada je reč o finansijskim pitanjima, Vučić je rekao da je Srbija zahvalna na pomoći EU, da je zainteresovana, ali da će on imati i jedan predlog:

- Tražićemo od komesara Verheija i EU nešto više grantova, a manje pozajmica - rekao je Vučić.