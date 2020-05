DAČIĆ: Zašto sad ćute oni koji govore o zaštiti dece?! TO NIJE NI LICEMERJE, TO JE BEZOBRAZLUK!

Ministar je aludirao na objavljivanje teksta o ratu kriminalnih klanova, uz koji je objavljena fotografiju Danila Vučića sa jednim navijačem, čiju grupu je navodno regrutovao tzv. Kavački klan.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je "zapanjujuća i zastrašujuća tišina" sa kojom se oni kojima su, kako kaže, puna usta o zaštiti dece danas odnose prema napadu na sina Aleksandra Vučića.

- Šta to treba da znači, da je napad na Vučićevog sina dozvoljen? To nije licemerje, to je bezobrazluk. Srećom uskoro će biti izbori, pa će svako dobiti po zasluzi, a narod je najbolji sudija - rekao je Dačić.