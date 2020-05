MATIĆ I BILBIJA: Kampanja protiv Vučića traje godinama! Tekst o Danilu je novi pokušaj kriminalizacije članova njegove porodice

Tekst o Danilu Vučiću, sinu predsednika Srbije, deo je kampanje koja traje godinama, a za cilj ima kriminalizaciju članova porodice Aleksandra Vučića, smatraju sagovornici Pinka, navodeći da je opasno to što se politika vodi na ovakav način – upotrebom sile.

Urednik medijske mreže „Antidot“ Marko Matić kaže da je to je kampanja koja traje godinama i da prema njoj nema ni jednog člana Vučićeve porodice koji nije kriminalizovan.

- Tu prednjače ovi kvazi istraživački mediji koji dobijaju međunarodne pa i od nekih domaćih fondacija nagrade. Oni su dobijali nagrade za lažne vesti. Imate portal koji se takođe hvali nagradama od sličnih povezanih organizacija, a koji sada objavi fotografiju Danila Vučića u društvu nekih ljudi koje unapred proglašavaju članovima mafije – rekao je Matić.

Kako je primetio, oni se nisu usudili da kažu da je Danilo član kavačkog klana, ali kada stave njegovu fotografiju u tekst u kojem pišu isključivo o članovima kriminalnih klanova, oni čitaoce navode manipulacijom, logično, da misle da je i on isto član.

- To nema veze sa istraživačkim novinarstvom. Cilj je kampanja protiv institucija ove zemlje - naglasio je Matić.

Urednik političke rubrike dnevnog lista "Politka" Bojan Bilbija kaže da je sve to povezani lanac koji traje godinama.

- Ta kampanja traje godinama i protiv porodice Vučića i protiv njega samog i njegovih najbližih saradnika. Ponovo iamo pokušaj kriminalizacije njega i njegove porodice – naveo je Bilbija.

On je podsetio da smo pre nekoliko meseci imali naslovne strane pojedinih medija na kojima su puške bile uperene u Vučića.

- I tada sam rekao da je to jedna vrsta legitimizacije ideje da predsednik može biti meta. Oni su rekli da to samo mogu da pomisle mračni umor, te da je to samo humor i satira – dodao je Bilbija.

Prema njegovim rečima, određeni broj ljudi u nekom teškom psihičkom stanju ili pod dejstvom alkohola može da pomisli da je vreme da se uzmu puške u ruke.

- Ne mislim ni da je dobra kampanja protiv Đilasa, ako je lopov procesuirajte ga. Ali postoji jedna vrlo bitna razlika, imali smo taj jedan mali incident, a ovo se vodi na sistematskom nivou godinama protiv porodice predsednika Vučića. Nije slučajno što se pojedincima takve ideje ubacuju u glavu, to je do političke borbe – rekao je Bilbija.

Dodao je da je opasno što se politika vodi na taj način - putem sile.