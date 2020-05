ORLIĆ ZA PINK: Očekujem da tužilaštvo reaguje na pokušaj ubistva poslanika Marijana Rističevića!

Naprednjaci su dva dana čekali na reakciju i, pošto je nije bilo, šef poslanika Aleksandar Martinović i poslanica Sandra Božić stupili su u štrajk glađu, kaže Orlić za Pink.

Zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Vladimir Orlić rekao je danas da očekuje da tužilastsvo reaguje na, kako je ocenio, pokušaj ubistva poslanika Marijana Rističevića.

Orlić je rekao da se u petak dogodilo nešto neverovatno i dodao da su svi zgroženi slikama koje su obišle celu zemlju, na kojima se vidi da lider Dveri Boško Obradović sa svojih 20 pristalica napada Rističevića.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Oborili su ga na pod, šutirali i gazili. To je bio čist pokušaj ubistva. Ne može niko da razume kako to tužilaštvo ne vidi i kako do sada nije postupilo - rekao je Orlić.

On je dodao da su naprednjaci dva dana čekali na reakciju i da su, pošto je nije bilo, šef poslanika Aleksandar Martinović i poslanica Sandra Božić stupili u štrajk glađu i insistiraju da se tužilaštvo oglasi.

Orlić je upitao o kakvom je demokratiji reč ako nekog napadnu i kakva se poruka šalje - da čovek nema pravo na život ako vam se ne dopada.

Ocenio je da je bila najobičnija "bedna laž" kojom je Savez za Srbiju pokušao da opravda ono što je uradio Boško Obradović, odnosno da je Marijan Rističević imao nož kod sebe.

- Nikakav nož nije imao. Nosio je mobilni telefon, kesu i ključeve automobila - poručio je Orlić.

Kazao je da fašizam u Srbiji nikada nije mogao da prođe, pa ne može ni danas.

Orlić tvrdi i da štrajk glađu Boška Obradovića ne postoji, odnosno da je trajao koliko i uključenje medija ispred Skupštine, a kada su mediji otišli ušao je u Skupštinu gde je jeo i prespavao, dok su Martinović i Božić bili sve vreme ispred.

Tvrdi i da je Obradoviću, po direktnom nalogu Dragana Djilasa, cilj da izazove masovne sukobe i to raznim incidentima, a u tom smislu je podsetio na upad na RTS morornim testerama, pokušaj da uđe u Predsedništvo, kao i da provali u Dom Narodne skupštine.

Kako kaže, Obradović i Đilas stalno govore kako je Srbija na granici građanskog rata, a upravo oni žele da se ta granica pređe što pre.

- Pokušavaju da nasiljem dođu na vlast - istakao je Orlić i dodao da, međutim, nisu uspeli nikoga da uplaše, niti su svojim agresivnim pokušajima uspeli da dođu na vlast.

- Nisu uspeli da obezbede podršku naroda, Obradović je pozvao juče pristalice da ga podrže, a bilo ih je najviše 20, 25. Tri, četiri puta je bilo više onog naroda koji se okupio i rekao Obradoviću fašisto, a Đilasu lopove - navodi.

Kako je istakao, do njihovih hapšenja nije došlo jer niko neće da "bude glup" i dopusti da ga oni isprovociraju i da dođe do masovnog sukoba koji žele.

- U Srbiji samo mali, minoran broj ljudi može da prati fašističke metode - dodaje Orlić.