Novinar Miroslav Milakov zabrinut je za svoju bezbednost i ističe da je postao meta napada Marinike Tepić jer "raskrinkava njene afere". Tokom njegovog gostovanja na TV Pink prikazana i prepiska u kojoj Tepićeva traži od narkodilera da novinara iseli iz Pančeva.

Mediji su danas preneli da će policija tužilaštvu proslediti svedočenje Novaka Filipovića (40) iz Pančeva, hapšenog početkom marta pod sumnjom da je švercovao 1,4 kilograma marihuane, a koji u iskazu policiji tvrdi da mu je opoziciona političarka Marinika Tepić tražila da obeća da će da "iseli iz Pančeva" pančevačkog novinara Miroslava Miću Milakova.

Hapšenje Filipovića je još 11. marta na konferenciji za novinare obelodanila Biljana Popović Ivković, državna sekretarka u MUP Srbije, koja ga je označila kao osumnjičenog za pripadništvo četvoročlanoj kriminalnoj grupi kod koje je pronađeno 1,4 kilograma droge i municija.

Popović Ivković je tada rekla da je Filipović "prijatelj potpredsednice stranke Slobode i pravde Marinike Tepić, inače vlasnik sportskog kluba i teretane u Pančevu". Tom prilikom je pokazala fotografije na kojima je Filipović sa Marinikom Tepić i pozvala je da javnosti odgovori "od kada datira njeno poznanstvo sa Filipovićem iz Pančeva, da li je on dobio sredstva iz budžeta u periodu 2013. do 2016. i to na osnovu njihovog dugogodišnjeg prijateljstva, dok je Tepić bila pokrajinski sekretar za sport i omladinu".

Bivši urednik RTV Pančevo Miroslav Milakov kaže da je zgrožen ovim navodima.

- Sada prvi put detaljno vidim. Zabrinut sam za svoju bezbednost i bezbednost svih onih koji samnom rade. Nije privi put da se ovakom Marinika Tepić i đilasovi saradnici ponašaju ovako prema nama u RTV Pančevo – naveo je Milakov.

Kako kaže drago mu je da je pokazala svoje lice.

Milakov navodi da se RTV Pančevo godinu dana bavila aferama Marinike Tepić.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže da ova izjava otkriva događaje u koje su uključebni novinari.

- Otkriva da je jedan opozicioni političar tražio da se vrši pritisak na novinare. Nije reagovalo ni jedno novinarsko udruženje. To je opasno jer se ustanovio prncip da postoje novinari prvog i drugog reda, koje opozicija može da maltretira, traži njihovo izbacivanje iz grada u kome rade. Novinarska udruženja deluju kao parapolitičke stranke – naveo je Krstić.

- Kako navodi ovde je prekršen i zakon, te treba videti kako će se situacija odvijati.

Bivši obaveštajac Božidar Spasić kaže da ovo nije prvi put da se političari pretvaraju u mafijaše.

- Ona želi da se predstavi kao mafijaški kum. Možemo da govorimo o potpuno mafijaškoj i koruptivnoj družini u opozicionim redovima, koja politikom maskira takvo delovanje – naveo je Spasić.

Milakov kaže da je se RTV Pančevo Tepićevom bavila godinu dana, te da je Đilasova saradnica dok je bila na funkciji pokrajinskog sekretara za sport finansirala fitnes klub Filipovića.

- Bilo je mnogo afera, Filipović je samo jedan deo toga. Potvrdio je ono što smo mi pisali. Tepić je govorila da je ona vlast i da se samo ona pita. Davala je preko šest miliona za projekat Banatskih šora, zatim sedam miliona za projekat „Seks za početnike“ od čega je deo išao za izgradnju privatne kuće. Zabrinut sam jer je ona samo deo nasilničke politike. Da li je Filipović jedini koji je dobio od nje takvu poruku - rekao je Milakov.

- On je naveo da su Marinika Tepić i njeni saradnici ostavili venac ispred RTV Pančevo.

Spasić kaže da se iz ovog primera vidi da Tepić ne može da smisli novinra koji piše o tim tetmama i želi da ga iseli.

- Svim signalima pokazuje da je ona ta koja odlučuje. Postoji dosta elemenata da se povede istraga – kaže Spasić i dodaje da je Tepić mislila da je na vlasti i da to više niko neće ispitivati.

Krstić navodi da je Tepić poznata po dve stvari – da je promenila pet šest stranaka, imala istupe u javnosti sa senzacionalnim vestima na štetu vlasti, a ispostavilo se da je crpela informacije iz tabloida Miroslava Brkića.

- Izbacujući lažne vesti o tome da država gaji marihuanu na vojnim gazdinstvima sebe je pozicionirala kao borca za pravu. Sada je nezgodno za nju kada se ustanovi da ona putera na glavi – navodi Krstić.

- Prema njegovim rečima, pretnje fizičkom eliminacijom novinara treab ozbiljno shvati.

On dodaje da je nedopustivo da postoje dve grupe novinara, od kojih su jedni zaštićeni kao beli medvedi.

Milakov je naveo da je pisao i o finansiranju Filipovićevog fitnes centra.

- Marinika Tepić je puna mržnje prema svakome ko je iole uspešan. Mržnju je usmrila prema državi i Vučiću koji su uspešni. Na njene tribine ne dođe ni 20 ljudi, a ona gasi svetlo da se to ne vidi – ističe Milakov.

Krstić je naveo da je folklor to što opozicija kuka da nema dovoljno medijskog prostora.

Spasić smatra da na ovo treba da reaguje javni tužilac, i da naloži policiji da sve ispita.- Ne bih imao nikakv žal za one koji kukaju. Pitanje je da li osoba koja se navodno bavi medijskim slobodama istovremeno bavi pritiskom na medije. Da li bilo koji opozicioni političar na ovaj način sme da se ponaša i da traži od nekoga ko je osuđen za neki kriminal traži da eliminiše novinara iz grada? To je ozbiljna pretnja – kaže Krstić.

- Interesantno je da Marinika Tepić vazda barata temama koje predstavljaju državnu tajnu. Direktno napada predsednika i njegovo okruženje. Da li je ona sama? Naravno da nije. Neko je njoj morao da dostavi izveštaj iz kokošinjca. Neko je to na zapadu rekao, napadnicte Vučića a mi ćemo kada vas napadnu reći da je to gušenje medijskih sloboda – kaže Spasić.

On je istakao da političari ne finansiraju svojim novcem, već državnim

Milakov kaže da je Marinika Tepić, između ostalog, ugasila fudbalski klub iz Novog Sada jer je bio, prema njenim rečima, previše patriotski. Za vreme raskrinkavanja njenih afera, kako kaže, njegova medijska kuća dobijala je pretnje, cveće, vence, sveće...

- I tokom prethodnih vlasti stizale su pretnje, ali nikada u ovoj meri koliko od Marinike Tepić. Ja se samo nadam da je Filipović jedini kojem se obratila - kaže novinar.

Dodaje da je veliki problem i dalje u sudstvu, koje je ostalo isto od prethodnih vlasti. Kaže da se sa Filipovićem već sudio, a da se sada nada da će istina izaći na videlo, budući da je Filipović praktično sve priznao.

Marketinški stručnjak kaže novinari imaju pravo da ispituju urađene privatizacije tokom prethodnih vlasti. Međutim, napravila se, kako kaže, atmosfera da su novinari samo oni koji se bave trenutnom vlašću.

- Svi oni koji se bave nekada vlašću, sada opozicijom, nisu novinari. Dakle, postoje novinari prve i druge klase, baš kao što postoje i političari prve i druge klase. Ovo nije dobro. Ja, kao pripadnik bivše vlasti, očekujem da se sve afere otkriju i da se političari suoče sa svojom prošlošću - kaže marketinški stručnjak za Pink.

Milakov kaže da je zabrinut za sebe, svoju porodicu, ali da ga ništa neće sprečiti da otkriva šta su radili Marinika Tepić i svi oni koji su vodili Pančevo i južni Banat.

- Spisak je podugačak i ne očekujem da će neko reagovati po ovom pitanju, čak ni neka novinarska udruženja. Velike pare stoje iza njih, nervozni su i sada moraju da opravdaju sve što su dobili, a od izbora znaju da neće biti ništa - kaže novinar.

Na pitanje voditeljke odakle dolaze tolike pare, Spasić kaže da postoje određeni fondovi odakle se ovakve aktivnost finansiraju, a da se novac distribuira legalno, pod plaštom, recimo, predavanja.

- U ovom fondu laži koje Tepićeva forsira, očigledno je da postoji interes krugova napolju, iako ona to negira. Tu su svakako i krugovi unutar zemlje - kaže Spasić.

Milakov kaže da je u novinarstvu 20 godina i kaže da pamti 2012. godinu, slučaj sa tepićevom i DS. Tada je, kako kaže, napravio materijalnu grešku u prilogu, a tada ga je Tepićeva pozvala, da je vikala na njega i da mu je obećala da će, kada dođe na vlast, raditi "pijačni barometar".

- Ne sreću, nisu pobedili - kaže Milakov.