VUČIĆ: Obezbedićemo sigurnost i bezbednost naših građana, vojna policija preventivno u Šidu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da je mere u Šidu naložio na osnovu bezbednosnih procena nadležnih službi i zahteva građana Šida.

"Mere su uvedene kako bi se obezbednio mir i bezbednost građana", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je postupio u skadu sa procenama organa bezbednosti i naših građana u Šidu i poslao Vojnu policiju u taj grad.

Kako kaže, pripadnici vojne policije će obezbeđivati centre, kojih u Šidu ima tri, Adaševci, Principovac i Šid stanica, i obezbediti sigurnost.

"Ne možete migrantima u potpunosti da zabranite kretanje. A, u takvim uslovima, kada nemaju novca, ljudi traže rešenje, pa upadaju po kućama, njivama, štalama... Moramo to da sprečimo i da zaštitimo ljude", rekao je Vučić.

On je dodao da nema drame u Šidu, ali da to nije jednostavno za ljude koji tamo žive, kao što možda izgleda iz "šireg konteksta", te to neće biti težak zadatak za vojnu policiju.

Podsetimo, predsednik je jutros naredio hitnu upotrebu Vojske, van redovnih zadataka, na teritoriji opštine Šid radi zaštite bezbednosti i imovine lokalnog stanovništva od migranata.

Ne možemo da zanemimo pred onim što se događa našem narodu u CG

Vučić je rekao da je od predstavnika Srba u Crnoj Gori čuo bojazan naroda, kao i da je zabrinut.

Predsednik je rekao da će nastaviti sa pomoći čuvanja našeg nacionalnog i verskog indetiteta, srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

"Uskoro ćemo se videti u Beogradu, trebalo je da sastanku pirsustvuje patrijarh Irinej, Dodik i Željak Cvijanović", rekao je Vučić.

Dodao je da su Srbi iz Crne Gore izrazili bojazan zbog hapšenja vladike Joanikija.

"Srbija će biti uz svoj narod, srpsku crkvu, poštuje Croj Gori kao državu ali ne može da zanemi pred onim što se njenom narodu događa u Crnoj Gori", rekao je on.

Vučić je napomenuo da je 2021. godine popis u Crnoj Gori i da je važno da "ne iščili srpski narod".

"Strategija nekih jeste da se smanji broj Srba, odnosno da se što manje ljudi izražavaju kao Srbi", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, posao Srbije je da pomogne očuvanju srpskog identiteta u skladu sa evropskim konvencijama.

"Mogu da sednem za sto sa bilo kim, ali plašim se da drugačije gledamo poziciju i stavove Crne Gore on, a ja Srbije", rekao je Vučić.