Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić istakao je na prvom online skupu, kojim je otpočela kampanja "Za našu decu", da na izborima 21. juna odlučujemo da li ćemo da idemo još sigurnijim koracima u budućnost ili u prošlost u kojoj su nam zatvarali fabrike, a penzioneri nisu nikada znali da li će penzije biti na vreme.

"Dragi prijatelji da vam iskreno kažem, ja ovo nikada nisam radio i nisam ni mislio da je moguće da se na ovakav način obratim", rekao je Vučić i zahvalio se svima koji su pristali da danas budu zajedno i na ovakav način.

Istakao je da je srećan i da je prethodni period bio borba da se zemlja izvuče iz teške krize i da nije bilo direktong kontakta, kao i da se pitao da li ljudi vide koliko se bori i radi.

"Uliva mi ogromnu snagu što vidim da vas ima toliko i hvala vam još jednom za svu vašu snagu energiju i entuzijazam i što verujete u našu Srbiju", rekao je Vučić i rekao da danas počinje kampanju za izbore 21. juna i to izbore u kojima se odlučuje o budućnosti naše dece.

Kako kaže, to su izbori u kojima odlučujemo da li ćemo da idemo još sigurnijim koracima u budućnost ili u prošlost u kojoj su nam zatvarali fabrike a penzioneri nisu nikada znali da li će penzije biti na vreme.

"Ono što je za nas važno jeste da kažemo da to nije izbor nekoga ko će da sedne u fotelju, već za plan i viziju, za SRbiju u budućnosti i mesta za našu decu, kako bi imala budućnost i radila vredno i živela od svog rada", rekao je Vučić.

Kako kaže, ljudi cene nečiji rad, ali dodaje da je to prvi uslov da bi izabrali budućnost ističući da je potrebno reći šta će dalje da se radi.

Imaćemo najopremljenije bolnice

"Ulagaćemo još više. Naši roditelji će imati najopremnjenije bolnice. Nećemo nikada da razmišljamo da li ćemo da imamo dovoljno respiratora. Želimo da brinemo o zdravlju naše dece i našihg roditelja. Ulagaćemo mnogo da bi imali osigurano zdravlje i za najmlađe i za starije i to je tek početak", rekao je Vučić.

On je istakao da, da bi smo to imali, moramo da imamo novac, kao i da kada se o tome govori samo jedna bolnica košta oko 25 miliona evra, a KC i preko 100 miliona evra.

"Reč je o velikom novcu. Naša ekonomija mora da radi i mi moramo da radimo više. Bićemo neko ko će ulagati u puteve i pruge. Povezivaćemo gradove, povezivaćemo ljude koji ovde žive i koji su decenijama čekali autoputeve", rekao je VUčić dodavši da će i pruge da se grade.

Od Beograda do Novog Sada za pola sata

Ističe da če se za godinu dana od Novog Sada do Beograda ići za pola sata.

"Mnogi padaju, a Srbija raste i to posle decenija propadanja. Tu priliku ne smemo da propustimo i moramo sve da uradimo da nastavi da raste", rekao je Vučić.

Kako kaže, treba da budemo fer prema sebi, i istakao da treba da budemo zadovoljni i da se radujemo našim uspesima.

"Hvala našim sportistima, lekarima, vojnicima, kasirkama, ali naučili smo da uvek kažemo da nismo sposobni za ekonomiju, kao i da ne možemo da napredujemo kao i drugi. Danas hoću da vam kažem da moramo da verujemo u sebe. Ja verujem u vas, u vašu energiju, u svakog srpskog čoveka i znam da možemo da budemo bolji od drugih", rekao je Vučić i dodao da smo to već dokazali i da moramo da nastavimo u tom pravcu.

Srbija može da završi godinu u plusu, ubedljivo najbolja u Evropi

Kako kaže, da je neko rekao da ćemo da budemo ubedljivo najbolji po stopi rasta u Evropi 2020. a, dodaje, svi to danas kažu, da će Srbija najmanje da oseti krizu.

"Obećavamo vam da možemo zajedno to da uradimo. Ovu godinu možemo da završimo u plusu, ne sa minut tri, već u plusu i da budemo ubedljivo najbolji u Evropi. Da naša deca imaju najbolje obrazovanje i da uradimo još više stvari za njih i za njihove roditelje", rekao je Vučić i zamolio da na svakom mestu, uvek i svuda prestanete da govorite da ne možemo.

Istakao je da su greške normalne, ali da treba da se dižemo i da se borimo.

"Od vas dobijam energiju, znam da je bitno da se borim za vas i za svoju zemlju. Ako se borimo mi ćemo i da pobeđujemo. Moja molba vama je dragi prijatelji da verujete u sebe i svoju zemlju", rekao je Vučić.

Kako kaže, to što Srbija nema more, ne znači da nije atraktivna. Dodaje da to nije najvažnije, već koliko radite i koliko ste marljivi. IStiče da je sve na nama, da imamo najlepšu zemlju na svetu, reke, planine i ravnice, i kaže da samo moramo da verujemo u sebe i da vredno radimo.

Institiraćemo na zdravstvu, obrazovanju i investicijama

Tri su stvari na kojima ćemo da institiramo. Zdravstvo, obrazovanje i investicije. Investicijie koje ćemo sami da podstičemo. Dovodićemo ljude da bi smo vratili naše ljude nazad. Želimo da ljudi vide perspektivu. Razmislite. U Srbiji će biti sve više posla. Svi ste dobrodošli, ostanite ovde u svojoj Srbiji, poklonite svoje znanje našoj Srbiji i svima će nam biti mnogo bolje"

Predsednik je rekao da su u poslednja dva meseca, i kada su bili optuživani za svašta i napadani najstrašnijim rečima, ali i podsetio da se trudio da ne pominje političke protivnike i da ne odgovara, i to, dodaje, ne zato što nema šta da kaže, već što želi da govori o budućnosti.

"Ovo nije izbor između političkih stranaka, već između budućnosti i loše prošlosti Srbije. Znaju ljudi ko je ko. Sve su već videli i razumeli. Neka nas napadaju i vređaju. Mi to nećemo. Mi ćemo da pokažemo kako treba da izgleda moderna i Srbija budućnosti", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da kada imamo ekonomski snažnu Srbiju i kada smo ujedinjeni, mi građani Srbije možemo sve i niko ne može da nas pobedi.

"Poštovaćemo svaki izbor naših građana ali je važno da budemo zajedno i baš kao što smo danas zajedno, onda je imam samopouzdanje da će Srbija ići napred, kao i da će deca imati izvrsnu budućnost i da ćemo moći da se suočimo sa različitim izazovima. Što jača ekonomija i naše jedinstvo , utoliko ćemo pomoći lakše i našem narodu svuda gde živi i gde su im prava ugrožena", rekao je VUčić i podsetio da je to još jedna naša važna obaveza.

Istakao je da se uželeo energije ljudi, da je naučio u poslednje vreme da sluša samo uvrede i psovke onih koji drugačije misle, i dodao da mu mnogo znači podrška koju danas vidi, kao i to što će zajedno da se bore snažno i jače nego ikada.

"Borimo se zajedno za budućnost Srbije. Borimo se za našu decu. Hvala vam najlepše. Živela Srbija", rekao je predsednik.