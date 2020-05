OVO PRVI PUT VIDIM, TRAMP ĆE VEROVATNO MORATI DA URADI NEŠTO SLIČNO! Ksenija Pavlović oduševljena VUČIĆEVIM VIRTUELNIM PREDIZBORNIM SKUPOM

- Novi model kampanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, virtuelni predizborni skup, je korak napred. Ovo je prvi put da vidim ovakvu vrstu skupa, Donald Tramp će verovatno morati da uradi nešto slično u svojoj kampanji... - napisala je Ksenija Pavlović.

Ksenija Pavlović Mekatir je jedna od retkih novinara koja dosad nije propustila nijednu konferenciju predsednika SAD Donalda Trampa otkako je on 2016. došao na čelo Amerike.

Pavlović Mekatir je prva novinarka srpskog porekla koja je dobila novinarsku akreditaciju za svakodnevno izveštavanje iz Bele kuće.

This is the new campaign model Serbian President @avucic is setting forward for a virtual election rally. This is the 1st time I am seeing this type of a rally, @realDonaldTrump would probably do this for a virtual rally stadium. Serbia is onto something https://t.co/bae9iTPebo https://t.co/lffJcCCD3f pic.twitter.com/lAJd4LwrtY