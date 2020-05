Dačić: Srbija hoće dijalog i mir, a ne hegemoniju nad Crnom Gorom

Srbija je zainteresovana samo za mir i nikakva hegemonija nad Crnom Gorom je ne interesuje, poručio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić odbacujući optužbe crnogorskog Ministarstva spoljnih poslova da se Srbija meša u unutrašnje stvari te zemlje.

"Velika je laž da se Srbija meša u unutrašnje stvari Crne Gore, naprotiv, Srbija se stalno javno zalaže za dijalog, mir i stabilnost u Crnoj Gori, zabrinuta za položaj srpskog naroda i SPC u Crnoj Gori, što je naše legitimno pravo po svim međunarodnim konvencijama", rekao je Dačić.

On je naveo da povodom "bestijalnih" napada na Srbiju i njega lično od strane crnogorskog Ministarstva spoljnih poslova, želi jasno da poruči: "Bestidno je i besplodno plašenje crnogorskog naroda srpskim hegemonizmom".Dačić ističe i da to nije izgovorio on već predsednik Milo Đukanović, 1989. godine kada je dolazio na vlast.

"Što se tiče njihovih optužbi na moju, kako kažu, ratnu prošlost, Miloševića i bratoubilačkog rata devedesetih, podsetiću ih ako su zaboravili, pre nego što sam se ja pojavio u visokoj politici oni i njihove vođe su već bili kod Cavtata i Dubrovnika, oni su na talasu Miloševićeve antibirokratske revolucije došli na vlast u Crnoj Gori govoreći tada da je Slobodan Milošević nešto najbolje što se moglo desiti Jugoslaviji i da su ponosni što mogu biti rame uz rame sa njim u tim istorijskim trenucima", navodi Dačić.

On kaže i da je njihova Narodna skupština izglasala da daje punu podršku JNA, njihove vođe su tada izjavljivale da će dobiti nametnuti rat sa ustašama koji vrše genocid nad srpskim narodom i da će promeniti granice sa Hrvatskom, kao i da je pohod na Dubrovnik svrsishodan i da je svako suprotno stanovište izdajničko.

"Njihove vođe su grmele da se Kosovo mora braniti svim sredstvima, kao i da se ponose crnogorskom državnošću i srpskim poreklom", podseća Dačić i dodaje da je sve to bilo pre nego što se uopšte i pojavio u visokoj politici.

On pita kako to nije mešanje u unutrašnje stvari Srbije, a kad Srbija postavi pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, "onda je to kako kažu brutalno mešanje".Dačić ističe da je Srbija izrazila zabrinutost za situaciju u Crnoj Gori nastaloj posle usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti, koji je donet suprotno preporukama Venecijanske komisije, najavama otimanja imovine SPC i hapšenjem vladike Joanikija i drugih sveštenika.

"Smatramo da se samo dijalogom otvorena pitanja moraju rešavati, sve drugo može samo izazivati po prvi put u istoriji sukobe između bratskog crnogorskog i srpskog naroda", poručuje Dačić.

On pita i ako su im svi građani ravnopravni, kako to da iako Srba ima više od 28 odsto nema gotovo nijednog Srbina u organima vlasti, za razliku od Srbije gde su rukovodeće strukture prepune ljudima poreklom iz Crne Gore.

"I na kraju, bezobrazno je da Srbiju Crna Gora optužuje za mešanje u unutrašnje stvari a Crna Gora se brutalno umešala u unutrašnje stvari Srbije i narušila njen teritorijalni integritet priznajući Kosovo, glasajući u Unesku da Pećka patrijaršija i Dečani postanu kosovska kulturna baština", ukazuje ministar.

Crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je sinoć kao mešanje u unutrašnje stvari Crne Gore izjavu Dačića, koji je povodom dešavanja u Crnoj Gori rekao da "dolazimo u situaciju da maltene počinje bratoubilački rat između Srba i Crnogoraca".