Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište u okviru Faze A rekonstrukcije i izgradnje Kliničkog centra Srbije, istakavši tom prilikom da neće biti bolje bolnice u ovom delu Evrope.

Predsednika su radnici na gradilištu dočekali aplauzom, a nakon kraćeg razgovora sa njima krenuo je u obilazak, zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom.

- Ovo je za nas, nakon svega što smo prošli, od presudnog značaja - rekao je predsednik Srbije. Kaže da od 1986. ništa ozbiljnije nije rađeno i građeno, pto govori o izgubljenim generacijama, o tome koliko nismo imali, koliko smo bili neodgovorni i nismo znali važnost toga da idemo u korak sa onima koji su napredniji.

- Ovaj KC biće ponos Srbije, ali i svih u regionu. U ovom delu Evrope neće biti bolje bolnice i neće biti problema kakve imamo na Dedinju i na VMA. Dobijamo 290 novih jedinica intenzivne nege, što znači da ćemo biti spremniji da prihvatimo obolele iz bilo koje oblasti. Naši kapaciteti drastično snaže, uvećavaju se i pomoći ćemo i našim građanima, ali i ljudima iz regiona - kaže Vučić.

Podseća da su ga nazivali "premijerom za toalete", a da će u KC biti 532 mokra čvora, što je više i na nekim nosačima aviona.

- Ovo govori o značaju i kompleksnosti ovog projekta kojim gradimo sigurnost za naše građane - rekao je predsednik.

Vučić kaže da su radovi mogući zahvaljujući dobroj i stabilnoj ekonomiji, te da moramo biti ispred.

- 40 miliona evra košta samo oprema za ovaj Klinički centar. Ovo će biti jedan dragulj! Krenuli smo u obnovu Infektivne klinike, krenuli smo u obnovu KCS, i želimo da govoro sve, od dijagnostike do svega drugog, imamo ovde, u velikom kliničkom centru. Ovo je dokaz brzine napretka Srbije i toga da ostvarujemo velike rezultate za našu decu. Spasavaćemo hiljade života na nedeljnom i mesečnom nivou i drago mi je što delom i ja učestvujem u tome - kaže Vučić.

Dodaje da je zahvalan izvođačima radova na korektnosti, ističući da će do kraja oktobra biti zatvorena prva faza radova.

- Druga faza, izrada fasade i ulepšavanje objekta, biće gotovo 2022. godine. Ovo će biti velelepni klinički centar, ponos svih ljudi. Radićemo ovo i ujedno obnavljati opšte bolnice širom Srbije - rekao je predsednik novinarima.

Svi dozvoljeni rokovi za izbore su probijeni, ne mogu se pomerati

Kada je reč o zahtevu dela opozicije da se izbori pomere za septembar, Vučić je rekao da ne želi da govori o političkim strankama, jer nije na takvom skupu. Podsetio je da kod nas izbori već kasne 2-3 meseca, da su svi dozvoljeni rokovi probijeni, te da se izbori ne mogu pomerati, a da to bude u skladu sa Ustavom i zakonom.

- To vam je kao sa polaganjem ispita. Mislite da ćete bolje proći ako ih odložite, a u stvari nije tako i ništa ozbiljnije se neće promeniti. Ne mogu ja to nekima da objasnim - kaže Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara o odnosu srpskih vlasti prema migrantskom kampu u Obrenovcu, Vučić kaže da Srbija ima jako blag odnos prema izbeglicama.

- Razumemo njihove muke i probleme. Pokazivali smo solidarnost uvek i nastavićemo. Nismo imali prevelikih problema, a onde gde smo ih imali, rešavali smo ih u skladu sa zakonom - kaže Vučić.

Ističe da pojedinci žele da od pitanja migranata naprave temu za Evropu, a da će Srbija govoriti argumentovano, dočekujući ljude hlebom i solju, ali obezbeđujući sigurnost svojim građanima.

- Brisel su prevarili da je došlo do napada na migrante, ali su brzo i sami demantovali lažne vesti i informacije - kaže predsednik.

U toku je kampanja, ne dolazi u obzir da kršimo ustav

Kada je reč o štrajku glađu Boška Obradovića, Vučić kaže da su on i njegovi saradnici izjavljivali da ne žele da razgovaraju sa Vučićem.

- Ne znam o čemu bismo sad razgovarali, u toku je izborna kampanja, a da kršimo Ustav, to ne dolazi u obzir - kaže Vučić.

Promenili su ploču, opet spas za političko delovanje vide u koroni

Govoreći o tome da li će povećanje broja obolelih pomeriti izbore, Vučić kaže da, oni koji su lupali u šerpe i tražili prekid mera, sada su se uhvatili za slamku spasa nadajući se da će korona da odloži izbore.

- O svom tom licemerju neću ni da govorim, a suština je u sledećem: kada su se okupljali ispred predsedništva i na Vračaru usred policijskog časa, zloupotrebili su to, kao i vanredno stanje. Ćutali su i nisu govorili da je to opasno, a onda je zasmetao skup sa više ljudi, drugačije političke orijentacije. Ako budemo velikih problema sa koronom, sigurno je da nam izbori neće biti prioritet, već zdravlje ljudi. Samo nemojte o tome da govorite vi, koji ste govorili da nema potrebe za strogim merama - kaže Vučić.

Rekao je da se "dreke ne plaši, već savesti i rezultata rada".

- Suština je da, oni koji su sve vrerme govorili jedno, promenili su ploču. Spas za svoje političko delovanje videli su u koroni, a vide ga i sada, nadajući se odlaganju izbora - kaže Vučić, dodajući da je zdravlje građana bitnije od političke borbe.

Država će u slučaju povećanja broja zaraženih, kako kaže, reagovati brzo i odgovorno, kao i dosad.

Govoreći o dešavanjima u Šidu i kritikama na račun reakcije države i vojske, Vučić kaže da će uvek pojedinci tražiti razloge za napad.

- Mislite li da ljudima ne znači pomoć od 100 evra, kada čuju procene svih da Srbija ima najmanje negativnih rezultata od svih evropskih zemalja i da će biti sa najvećim rastom u Evropi? To su naši rezultati i to me jedino zanima, jer moj posao nije da se ljudima dopadam, već da vide da Srbija napreduje i da poštuje rezultate - kaže Vučić.

U Vranju je bolje nego juče, cilj je da zaštitimo živote ljudi

Govoreći o situaciji u Vranju, Vučić kaže da je situacija nešto bolja nego juče, ali ne dovoljno dobra. Sada se, kako kaže, utvrđuju kontakti zaraženih, a da je do 10 sati još 15 zaraženih u Vranju.

- Ovo nije dobro, ali ne krijemo ništa. Srbija je juče uradila šest puta više testova od, recimo, Hrvatske, jer ne želimo da krijemo brojeve, Sada smo u Vranju napravili širi zahvat, registrujuči sve kontakte, otkrivajući zaražene i šaljući ih na lečenje, Imamo 8 od 260 u Leskovcu, slično u Nišu, 11 od 800 u Beogradu. Sve ovo nije loše, ali procenat bi mogao da bude mnogo bolji. Da nema Vranja, procenat pozitivnosti bio bi znatno ispod dva odsto - kaže Vučić.

CIlj, kako kaže, nije da predstavljamo lažne podatke i rezultate, već da zaštitimo zdravlje ljudi.

Medicinski radnici, kako objašnjava, dobili su trajna povećanja plata od 10 odsto.

- Njima je povećanje stalno - pojasnio je Vučić.

Očekuje početak izgradnje Tiršove 2 naredne godine, dok se za Kragujevac i Novi Sad potpisuju ugovori i kreće se u izgradnju.

Pre kraja godine će, kako kaže, biti u planu novo povećanje plata za medicinske radnike, a kako bi se, pre svega, mladi zadržali u svojoj zemlji.