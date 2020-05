View this post on Instagram

"Dragi lekari, medicinske sestre, vi ćete zauvek ostati junaci naše zemlje, heroji naše otadžbine! Borili ste se i uradili nešto što niko drugi nije mogao da uradi. To su dani koji će ostati upamćeni kao dani slave i vaših podviga. Znam koliko ste se borili! Mogli smo da računamo na vas, vašu borbu i vašu posvećenost. Vi, kojih nikada nije bilo dovoljno, uspeli ste više nego dovoljno. Dali ste nam nadu i mogućnost. Država će dati ono što ste zaslužili, nove bolnice, bolje uslove, veću platu i sigurnost. Hvala vam što niste brinuli o sebi, već ste brinuli o nama. To je osobina velikih ljudi!" - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je medicinske radnike, lekare i medicinske sestre, koji su bili angažovani u Kovid bolnicama. #dopobedezajedno