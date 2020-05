Vučić: Sutra 1.350.000 građana dobija 100 evra, minimalac isplaćujemo do 4. juna. Imamo novca i velikom brzinom PRETIČEMO ZEMLJE REGIONA! Pa makar i ukinuli spot SNS, NAROD VIDI REZULTATE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je večeras da će Srbija imati najbrži privredni rast od 6,1 odsto, ali da mi ne možemo da naviknemo da smo najbolji, a ne najgori u Evropi i da smo pretekli mnoge zemlje u regionu. Treba da budemo ponosni i radimo još više, rekao je on.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink bili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prof. dr Branimir Nestorović i novinar Milomir Marić.

Gledaoci su, u toku emisije glasali, a najveću pažnju javnosti privukao je predlog broj 6 - "Vučić i dete".

Govoreći o aktuelnoj temi koju je pokrenuo predsednik Fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, predsednik Srbije je izjavio da je važno da građani znaju da će Srbija garantovati sigurnost i bezbednost svoj deci.

- Spremni smo da svakome ko ukaže na potencijalnog zločinca, reagujemo adekvatno i pozivam nadležne da rade svoj posao i da se pokaže postoji li taj političar o kojem Jurić govori ili ne. Ako postoji, pokazaćemo da u Srbiji nema zaštićenih i da, bez obzira da li ste političar, imate novca, fizičku silu, ne možete biti bahati i zlostavljati maloletnu decu. To mi je daleko od shvatanja i ljudi treba da budu uvereni da će država uraditi sve da se do istine dođe - rekao je predsednik za "Hit Tvit".

Ističe da ne želi da kritikuje bilo koga, pa ni Jurića, već da ga treba pitati zna li nešto o ovom slučaju ili ne.

- Mislim da je od presudnog značaja da zaštitimo dete i da pokažemo da zaštićenih nema, a politički trikovi ljude u Srbiji uopšte ne zanimaju - rekao je Vučić.

Nestorović: Praktično smo izašli iz epidemije, ovo što imamo su laki slučajevi

Govoreći o ukidanju epidemije u Srbiji, Nestorović kaže da se nalazimo u "najdosadnijoj fazi", te da epidemija jeste pred gašenjem, a da je teško reći kada će epidemija formalno biti odjavljena.

- Formalno treba da prođe dvostruki inkubacioni period bez ijednog registrovanog slučaja - objasnio je Nestorović.

Marić: Ni jedan predsednik nije doživeo ovo što je doživeo Tramp

Kada je reč o situaciji u Americi, Marić kaže da je koronavirus odneo sve tekovine Trampovog mandata. Podseća da su ljudi ostali bez posla, da je kriza velika, a da se sada protiv Trampa vodi mali rat.

- Nijedan američki predsednik ovo nije doživeo. Čim je izabran, izgledalo je kao da će od prvog dana biti uhapšen. Očigledno da se duboka država nije mirila sa njegovim načinom vladanja - kaže Marić.

Predlog broj 1 - Pesnica za Sergeja

Govoreći o napadu na lidera PSG Sergeja Trifunovića, a koji se danas desio u centru Beograda od strane pristalica bojkota izbora, Vučić kaže da će se truditi da tokom emisije govori kao predsednik republike, a ne kao član stranke koju vodi.

Za mene je užasno kada vidite da su ljudi koji učestvuju u političkom životu napadnuti i to zaslužuje svaku osudu. Država je reagovala brzo, efikasno i napadači su privedeni. Niko nema pravo da koristi silu i da se ponaša tako. Zato je važno što su napadači odmah uhapšeni, a sada je sve na tužiocu. Trifunović nije neko sa kim bismo gradili političke saveze, on je do pre nekoliko dana komšinicu nazivao droljom, novinarku prostitutko i, njegova politika je u svemu potpuno suprotna onome za šta se lično zalažem, ali to ne znači da iko ima pravo da mu fizički preti - kaže Vučić.

Ističe da postoji ekstremni deo društva koji svoju budućnost ne vidi u politici, a lično mnogo žele da budu na vlasti. Podseća da je nekada došao u Skupštinu, a da je Boško Obradović pokušao da ga spreči. Podsetio je i na incident od pre nekoliko nedelja, kada jde Obradović sprečio poslanike da uđu u parlament.

- Zato sam prestao da im izgovaram imena, da ih pominjem, da im odgovaram na uvrede, ali mislim da je to dobar uvod, a da je najvažnije ono što će se pokazati u parlamentu. Prema istraživanjima, i PSG će biti u parlamentu, a i mnoge druge partije, i svi oni će imati priliku da pokažu šta znaju i umeju - kaže predsednik u "Hit Tvitu".

U uslovima kada Srbiju treba izvlačiti iz ekonomske krize, kako kaže, važno je da budemo ujedinjeni.

Ističe da neće biti milosti ni za pedofile, ni za siledžije, ni za nasilnike i da nikoga neće sačuvati partijska knjižica.

Kaže da je nedeljama slušao kako je prekršio Ustav uvođenjem vanrednog stanja, a da je potom ustavni sud jednoglasno doneo odluku da Ustav nije prekršen.

- Sada nikome ništa. Sada su reakcije da smo potplatili Ustavni sud. Sada, kada neko želi da izađe na izbore, i njega je neko platio, s tim što to govore oni koji su hiljadu puta bogatiji od mene i od stranke koju vode. Šta je smisao svega? Suština je zaista da treba da izađu sa planom i programom - kaže predsednik.

Ističe da su se stvari promenile, te da političari ne treba da žive u prošlosti, već posvećeni budućnosti.

Marić: Vučić će morati pored svog posla i da napravi novu opziciju

Marić kaže da je iznenađen mržnjom koja postoji u opoziciji. Kaže i da je zvao jednog od akademika koji mu je rekao "mrzim te, mrzim svakoga ko je sa Vučićem".

- Mnogi od njih su takvi i njihove ideje su sada manjinske. Plašim se da jednog dana ne postanu većinske. Možda Vučić ne radi kako treba, ali niko nije predložio ništa drugo - rekao je Marić.

Ističe da, oni koji su sada na ulici, sami sebe su dezavuisali za bilo kakvu ozbiljnu politiku.

Nestorović: Opozicija je zbunila ljude, moraju jasno da kažu za šta se zalažu

Dr Nestorović kaže da nasilničke ideje moraju dobiti svoj odraz. Kaže da je nekada bio uz SPO, da je mrzeo Slobodana Miloševića, a da sada shvata da ništa nije imalo smisla.

- Ovo je sve maltene isto kao onda, ali mislim da sada ne postoji dovoljno energije. I opozicija je jako zbunila ljude i ne znaju ni sami iz čega se sastoje. Ako želite jasne ciljeve, onda govorite jasnim jezikom. Recimo, ako se ne slažu po pitanju Kosova, onda treba da daju predlog za rešavanje ovog pitanja - kaže doktor.

Predlog broj 2 - Srbija 5,0

Vučić je rekao da bi Srbija bez koronavirusa imala najveći rast u Evropi, bili smo kao takmaci mi i Mađarska predviđeni u Evropi.

- Najveći deo građana se raduje uspehu zemlje, ali ne možemo da se naviknemo da smo najuspešniji i moramo da kukamo. Uvek sam bio protiv te polike kukanja. Izvoz IT sektora će za godinu i po dana preteći poljoprivredu. Mi moramo da rastemo i strukturno jačamo poljoprivrednu, obrazovanj i da spremno uđemo u četvrtu industrijsku revoluciju - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da je u poslednjem kvartalu Srbija imala 6,1 odsto, a tada nije bilo kovida, iza su Turska, Kina.

On je dodao da će Srbija za godinu i preteći Hrvatsku po BDP, dok će za plata biti potrebno šest godina i dodao da su sve ostale zemlje odavno iza nas.

Vučić je rekao da će 4. juna, šest dana ranije biti isplaćen minimalac za preduzetnike, mikro,mala I srednja preduzecha, te 50 odsto za velika, a sutra 1.350.000 ljudi dobija onih 100 evra.

- Dakle, vidite, para ima - istakao je predsednik Srbije.

Marić: Hrvati na nas gledaju zavidno

Marić je ocenio da Hrvati Srbe takođe gledaju zavidno, ako što mi ponekad mislimo da su oni uspešniji jer su ranije ušli u EU.

On je dodao da kod Srba postoji taj nacionalni duh da iz nesreće izađu osokoljeni.

Nestorović: U Srbiji se, nakon korone, probudio novi optimizam i ovu energiju treba iskoristiti

- Ljudi kao da su preležali tešku bolest, pa su se uzmuvali. Mislim da treba iskoristiti tu narodnu energiju - istakao je Nestorović i naglasio da je naš narod naučio da se snalazi.

Predlog broj 3 - Uradite i vi nešto

3. Uradite i vi nešto pic.twitter.com/SS6zG9FdYW — Hit Tvit (@hit_tvit) 31. мај 2020.

Na pitanje da li je realno da se Beograd i Priština nešto dogovore, Vučić kaže da smo u teškoj poziciji i da moramo da razumemo da smo 1999. poraženi i da se zna kakav je Kumanovski sporazum. Podsetio je na martovski pogrom, na samoproglašenje nezavisnosti i izostanak reakcije iz Beograda, kao i na ono što se desilo 2010. sa presudom Međunarodnog suda pravde.

- Situacija je teška i zato treba da gledamo kako da čuvamo mir, ekonomski prosperitet, a da ne ugrozimo naše težnje. Uspeli smo da držimo Srbiju, da je ugledna i da istovremeno štiti svoje interese. O tome govori i opredeljenje srpskog naroda na KiM. Ne vidim kako i o čemu možemo da se dogovorimo, treba da rešavamo probleme, ali kada pitam šta je rešenje, čujem samo da nema promene granica. Oni čekaju da se valjda odreknemo svega - kaže Vučić.

Dodaje da je došlo do drugačije raspodele ekonomske moći u Evropi, da je jedna evropska sila strahovito "porasla" i da se situacija u odnosu na pre tri meseca promenila. Ovo će, ocenjuje, i po pitanju KiM doneti "teža pitanja za nas".

- Tu je sukob dve zapadne sile, sukob u Prištini i videćemo kako će se to odvijati. Mi smo spremni da razgovaramo, učestvovaćemo u razgovorima, ali da li će doći do dogovora - nisam optimista. Stvari su se promenile, a naše je da ih pratimo i štitimo Srbiju - kaže predsednik, dodajući da je za ovo važno jedinstvo.

Vučić je podsetio da je Brisel nedvosmisleno rekao da, bez rešavanja kosovskog čvora, neće biti mesta za Srbiju u EU.

Marić: Srbija je sada mnogo jači pregovarač!

Novinar Marić kaže da je Srbija od početka razgovora iskoristila mir za velike investicije i ekonomski napredak, a da današnja jaka Srbija nikome ne odgovara. Govoreći o izborima i tome zašto je to Evropi važno da svi učestvuju na izborima, Marić kaže da je to prirodno.

- Ako je neko nezadovoljan svojim ličnim procenama za rezultat na izborima, to je njegov problem, ne treba cela Srbija zbog toga da se potresa - kaže Marić.

Nestorović: Biće krize poverenja unutar EU! Završiće se epidemija, ali će ostati emocije

Dr Nestorović tvrdi da će, nakon korona-krize, ostati nepoverenje pojedinih zemalja prema EU.

- Ne može lako sve to da prođe. Ostaće to ko je kome i koliko pomogao. Sada se i najevropskija partija u Italiji zalaže za redefinisanje odnosa sa EU - kaže Nestorović.

Ocenjuje da nas EU i ne želi preterano, dok nas NATO želi, isključivo kako bi "zatvorio krug u regionu".

Predlog broj 4 - Protiv Nestorovića

Nestorović: U priču sa koronom sam ušao čistog srca. Ponosan sam na to kako smo se borili, ali postoje mnogi koji su duboko nesrećni zbog uspeha

Nestorović je rekao da je ovo treći put da pokušavaju da mu uzmu licencu.

- Nisam zabrinut, da je potpisalo 50 ljudi to bi me nateralo da razmišljam, ovako.. - rekao je Nestorović. Od samog početka je bila kampanja protiv mene, dodao je on i istakao da mu je bilo interesantno što mu se javio ogroman broj pacijenata, ljudi koji su rekli da će praviti demonstracije.

- Postoji grupa ljudi kojoj se ne sviđa što smo drobro prošli u borbi sa koronom, što se država nije raspala. Ponosan sam na ono što sam radio prethodna tri meseca. Imam dve mane - jedna je to što ne ćutim. Najviše im je smetala ta patriotska doza, priča o srpskom genu, tu su me najviše hvatali - rekao je Nestorović.

On je istako da se nije učalnio u stranu i pitao zašto neko mora da se učlani u stranku da bi voleo svoju zemlju.

- Ovo je bio treći svetski rat. To ćemo videti tek kada se epidemija svuda završi - podvukao je Nestorović i pitao kako to možemo politički da se orjentišemo prema koroni.

Vučić: Nestorović je iza sebe ostavio dela, imam puno prijatelja čiju je decu spasao

Vučić je istakao da je Nestorović toliko dece izlečio i da ne treba da ga bude briga šta kažu oni koji su kritikovali fontanu na Slaviji.

- Zahvalan sam mu na njegovom doprinosu, energiji, radu - dodao je Vučić i napomenuo da su lekari pokazali kako se vodi zemlja.

Ukazao je na nemoć pojedinaca da se izbore sa znanjem i obrazovanjem koje Nestorović ima.

- Narod je na njegovoj strani, 80 odsto ljudi. Da li će šest ili 60 njegovih kolega biti protiv njega šta ga briga... - rekao je Vučić i dodao je Nestorović iza sebe ostavio dela i da ima puno prijatelja čiji je deu spasao.

Predsednik Srbije je naglasio da on poštujem ljude koji rade i daju rezultate, istakavši da su oni uvek meta kritika.

- Neki su obećavali 1.000 evra, a samo su ljudima uzimali desetine hiljada evra i uništavali fabrike. Mi smo obećali postepeno povećanje plata i 100 evre koje smo isplatili u roku od 15-ak dana - rekao je Vučić.

Predlog broj 5 - Korona obračun

Govoreći o zatvaranju crnogorskih granica za građane iz Srbije, dr Nestorović kaže da Srbija nema 25 zaraženih na 100.000, što je CG postavila kao kriterijum.

- Jasno je šta se događa i oni na ovaj način pre svega sebi otežavaju dolazak. Oni rade u korist svoje štete i ovo mi je nadrealno, ali šta očekivati od države koja je izbrisala Njegoša iz lektire - kaže dr Nestorović za Pink.

Ističe da je priča politizovana i zapitao je u kojoj laboratoriji u CG su radii PCR testove.

- Oni nemaju laboratoriju! Radili su brze testove, odnosno orijentacione - kaže dr Nestorović.

Vučić kaže da Srbija juče i prekjuče na brzim testovima nije imala nijednog zaraženog, te da oni ne registruju koronavirus u svakom slučaju.

- Mi radimo PCR testove koji su jako skupi. Mi trošimo puno novca, ali slušamo lekare i idemo na masovno testiranje kako bismo registrovali što više obelelih. I danas i dalje mnogo testiramo, a kako bismo sačuvali živote ljudi - kaže Vučić.

Podseća da je CG otvorila granice za tzv. Kosovo, koje je odbilo testove iz Beograda i govore da je Kosovo bolje od nas.

Na pitanje o komentarima da Milo Đukanović i on rade u dosluhu, Vučić je zapitao kako bilo kome u Srbiji odgovora da se uhapsi vladika Joanikije i bude zadržan 72 sata.

- Šta, ljudi, hoćete više? Da govorim da je zemlja četvrtasta? Čujem da su sutra otvorena 4 prelaza sa Srbijom, samo što građani idu u karantin, što je maltene kao i da nisu otvorene. U svakom slučaju, pozdravljam odluku Crne Gore. Crnogorci su u Srbiji uvek dobrodošli - kaže Vučić.

Ističe da je svaki život vredniji od cene testova koje Srbija troši, iako je reč o milionskim ciframa. Podseća da se ulaže u zdravstvo, da se troši nogo novca i podvlači da Srbija otvoreno govori o broju mrtivih.

Marić kaže da je nevolja u tome što Crna Gora hoće da stvori svoj identitet, zasnovan na mržnji prema Srbima. Ocenjuje i da se pred svake izbore koristi mržnja pema Srbiji.

Predlog broj 6 - Vučić i dete

Vučić je rekao da je očekivao ovakvu rekaciju i da je bilo lako pronaći odgovor jer oni ne igraju šah i misle samo o svom potezu.

- Ako REM to zabrani, mi ćemo to poštovati - rekao je Vučić i dodao da je smešno da je najveću dreku podigao jedan mediji kome plaćamo da to emituju.

- Neka ukinu jedan spot...Možete da skinete spot u kojem nema ništa nepristojno, imate devojčicu čiji su roditelji potpisali saglasnost i on govori o željama. Ne možete da sprečite da ljudi vide nečiji rad. Oni vide pruge, mostove, fasade - rekao je Vučić.

Marić: Pokušavaju da Vučića diskredituju na sve moguće načine

Marić je rekao da opozicija pokušava da diskredituje Vučića na sve moguće načine i to veoma dugo traje.

Evo kako su glasali gledaoci:

Tanja iz Turije je glasala za predlog broj 6.

Slađana iz Loznice je glasala za predlog broj 5.

Jovana je glasala za predlog broj 3.

Slađana iz Negotina je glasala za predlog broj 6.

Ljubica iz Niša je glasala za predlog broj 2.

Evo kako su glasali gosti:

Predsednik Srbije glasao je za predlog broj 4, dajući na taj način podršku dr Nestoroviću.

- Krenuli su da preuzimaju mere protiv njega, ali mu ne mogu ništa, jer je narod uz njega - rekao je Vučić.

Dr Nestorović glasao je za predlog broj 2, dok je Marić glasao za poslednji predlog.