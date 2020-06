KRSTIĆ ZA PINK: Zabrana spotova SNS-a postala je uobičajena praksa! Kakav je Vučić autokrata kada se njemu sve zabranjuje, a drugima ništa?! (VIDEO)

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić komentarišući odluku REM-a da na zahtev TV N1 zabrani predizborni spot SNS kaže da je zabrana spota SNS i Aleksandra Vučića postala normalna stvar.

Krstić je rekao da se jedna zabrana već desila i u predsedničkoj kampanji i da je to postalo uobičajena praksa.

- Pre neki dan, kada se pričalo o tome da li će spot biti zabranjen, rekao sam da ako bude onda će to biti dupla pobeda za Vučića. Sa jedne strane strašno će porasti interesovanje za taj spot... U tom smislu će se to šerovati po internetu. Sa druge strane, odbaciće se narativ koji se gradi već godinama, a to je da je Vučić diktator i autokrata – izjavio je Krstić za Novo jutro TV Pink.

Krstić je upitao kakav je Vučić autokrata kada mu se stalno nešto zabranjuje, a nikom drugom ništa.

- Tako da je ovo mini pobeda za Vučića u toku kampanje, koliko god izgledalo da je pobedila opozicija koja je u vidu Dragana Đilasa tražila zabranu spota - kazao je Krstić.

Prema njegovim rečima, u ovoj priči pojavljuje se i N1, medij koji je registrovan u Luksemburgu, i koji odatle šalje pismo srpskom RRA.

Krstić kaže da televizija koja je tražila zabranu jeste emitovala spot i uzela novac za to.

- Ako televizija primeti da nešto nije u redu sa spotom onda je valjda logično da kaže ne može da ga emituje i da proveri sa RRA – naveo je Krstić i dodao da iz ove zabrane proizilaze logičke zavrzlame.