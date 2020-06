Lajčak dobio podršku 27 zemalja članica za nastavak dijaloga Beograda i Prištine: Prvi sastanak KRAJEM JUNA

Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Srbije i Kosova, namerava da prvu rundu pregovora uskoro priredi u Briselu, po mogućnosti već tokom juna.

Tu nameru je Lajčak predstavio diplomatskim predstavnicima zemalja članica EU na sastanku Političkog i bezbednosnog komiteta EU, gde je još jednom dobio formalnu podršku za obnavljanje dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.

Lajčak namerava da stupi u kontakt sa zvaničnom Prištinom "istog dana" kad se formira vlada Kosova - što je najavljeno za sutra, sredu, kako bi se obavile poslednje pripreme za održavanje nove runde. Time bi se obeležilo ponovno pokretanje dijaloga.Da bi uspeo Lajčakov plan o novoj rundi dijaloga, potrebno je otvaranje granica, što se očekuje 15. juna, da bi pregovarači mogli da dođu u Brisel.

Specijalni predstavnik Lajčak je "izričito naglasio" da će požuriti organizovanje prvog susreta, te stoga neće čekati na okončanje izbora u Srbiji, najvljenih za 21. jun, već će rundu pregovora organizovati odmah po otvaranju granica.

Lajčak je, kako se navodi, rekao da to neće više biti dijalog o tehničkim pitanjima, već "visoko politički proces".

Specijalni izaslanik EUnapisao je na Tviteru da je dobio podršku 27 zemalja članica za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

- Hvala vam na snažnoj podršci koju sam danas dobio od 27 država članica EU! Veoma ohrabrujuća diskusija o mom mandatu i putu pred nama - napisao je Lajčak.

Grateful for the strong support I received from the 27 EU Member States today! Very encouraging discussion about my mandate and the way ahead. https://t.co/ISH1qbz4KS