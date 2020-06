Deca su i ranije bila deo predizbornih kampanja! REM DA BUDE KONZISTENTAN: Nakon zabrane spota SNS i sve slične situacije da se vrednuju na isti način

Nakon odluke REM-a da zabrani spot Srpske napredne stranke, sagovornici Pinka su izrazili očekivanje da će to telo biti konzistentno i da će sve slične situacije biti na isti način vrednovanje uz podsećanje da su deca i ranije bila deo predizobornih spotova.

Novinar i komentator lista „Politika“ Aleksandar Apostolovski je ocenio da je ovo jedna vrsta predsedana i podsetio da nije prvi put da je Srpskoj naprednoj stranci zabranjen spot.

- Pamtimo još čuveni spot sa Zoranom Đinđićem pod sloganom „Pošteno“ u kojem je sa svojim Lukom koji je tada bio beba. Kroz sve kampanje su političari koristili decu u kampanji i to je u redu ako se ona ne zloupotrebljavaju na bilo kakav način i ako je uz saglasnost roditelja – naveo je Apostolovski.

Kako je naveo, Srpskoj naprednoj stranci je i pre dve godine zabranjen spot jer je u njemu na zidu bila slika Dragana Đilasa i Aleksandra Šapića, a nisu imali njihovo odobrenje.

- Ovo je drugi spot koji je zabranjen. REM je očigledno to odlučio na osnovu pravilnika koji je donesen 2014. godine. Činjenica je da je predsednik Televizije N1 koja je registrovana u Lukesmburgu zatražio mišljenje od REM-a šta da radi, a on im je vrlo brzo izašao u susret. Interesantno je da je naročiti entizijazam pokazala jedna televizija, a ne politički protivnici – istakao je Apostolovski.

On smatra da je Vučić šahovskim talentnom i hteo da se neko upeca na to i da se spot zabrani.

- Spot je dobar, nosi pozitivne poruke, izaziva istovremeno i kontroverze, sve ono što zahteva politički marketing – naveo je Apostolovski.

Politički analitičar Nemanja Starović kaže da je spot zaista dobar.

- Ovo je jedan od najsimpatičnijih predizbornih spotova - naveo je Starović i ukazao da je REM doneo odluku u skladu sa svojim nadležnostima.

- Čudno je što je do odluke došlo preglasavanjem pet prema četiri i to pokazuje da to tumačenje nije bilo opšte prihvaćeno. Bitno je da REM bude konzistentan u svojim stavovima, ako je to zabranjeno SNS da sve slične situacije budu na isti način vrednovane i da se politički akteri uzdrže od komentara koji mogu ličiti na licemerje s obzirom da su prethodnih godina i decenija koristili slične metode, koristili su decu u izborinim kamanjama –rekao je Starović.

Kako je dodao, ovde se radi o igranoj produkciji.

- Dete pretpostavljam da je polaznik neke glumačke škole, dakle igrana je postavka za razliku od toga u prethodnim kampanjama smo imali dokumentarističke postavke, gde su kandidati na izborima razgovarali sa decom i njihovim porodicama. Dete je ovde glumac. Koja bi bila krajnja instanca ovakog stava - da dece nema ni u drugim igranim programima – naveo je Starović.

Prema njegovim rečima, to što inicijativa potiče iz medija čiije je sedište u Luksemburgu ukazuje na širi problem, imamo emitere koji su izvan zakona.