O svemu što je obeležilo nedelju za nama, večeras su u jubilarnom pedesetom po redu “Hit Tvitu” Verice Bradić svoj komentar dali Valentina Reković jedan od lidera pokreta "1 od 5 miliona", Dušan Bajatović potpredsednik SPS i Nebojša Krstić, marketinški stručnjak.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink bili su Valentina Reković jedan od lidera pokreta "1 od 5 miliona", Dušan Bajatović potpredsednik SPS i Nebojša Krstić, marketinški stručnjak.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit, i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli i da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Predlog koji je privukao najveću pažnju gledalaca, kao i pratilaca na društvenim mrežama jeste PREDLOG BROJ 5. POMILOVANJE ZA DESANKU SA UKUPNO 582 glasa.

Krstić je na početku emisije istakao da u okviru opozicije u Srbiji postoji grupa koja se zavetovala na bojkot, kao i oni koji su se prvobitno zavetovali pa su zatim taj zavet prekršili.

"Napravila se podela u opoziciji koja je aktuelna. Tako su "1od 5 miliona" prvi koji su prkršili tu zakletvu i ostali su u manjini oni koji se i dalje drže toga", rekao je Krstić.

Reković je istakla da su kada su rekli da će izaći na izbore, ispričali istinu, i dodala da ne želi da komentariše opoziciju.

Ona je rekla da nacionalna frekvencija mora da bude javno dobro i tome mora da služi.

Bajatović je istakao da je u Srbiji problem kada Srbin ima veliku platu, ali, dodaje, nije problem kada to ima neki stranac.

Na pitanje da li bi imao takvu platu da nije član SPS-a Bajatović je rekao da on zaslužuje novac koji prima.

Bajatović je istakao da mu se čini da je Soroševa truba u Srbiji sve glasnija i glasnija, na šta je Reković rekla da Bajatović targetira i etiketira.

Bajatović je istakao da u APR-u mogu da se pogledaju rezultati Srbijagasa.

Reković je istakla da se Bajatović sada kandiduje da bude narodni poslanik, a nije bio prisutan u Skupštini 97 posto vremena.

PREDLOG BROJ 1. KRAJ RECIPROCITETA

Krstić je istakao da je Kurti istrajavao na merama i još ih i pooštravao, jer je, kako kaže, koristio nesporazum koji postoji u politikama Vašingtona i Berlina.

"Kurti je sigurno imao leđa za sve svoje poteze. Ukoliko nije imao od Trampa, a očigledno je da nije, nečina je imao. Takođe, imao je i leđa nekih evropljana, koji su zagovornici nemenjanja granica", rekao je Krstić.

Bajatović je istakao je Balkan uvek bio bure baruta, i dodao da smatra da je ovo velika pobeda Srbije i srpske diplomatije.

"Ovo je prvi put da Albanci, koji imaju sponzore u američkoj dubokoj državi, morali su da se povuku. Ovo je još jedan dokaz da je Kosovo lažna država i da je ona nečije čedo", rekao je Bajatović.

Kako kaže, od izgubljene bitke pitanje je vraćeno na pregovarački sto. Dodaje da će se svemu tome na kraju pridružiti i Rusija, i dodaje da smatra da je ovo dokaz da Kosovo nije država i da je Srbija u ozbiljnoj diplomatskoj disciplini.

Reković je istakla da je stav "1 od 5 miliona" da ne mogu ratni huškaši da odlučuju o budućnosti jednog regiona.

"Prvi korak je da pitamo narod da se izjasni šta misli o Kosovu i Metohiji. Država pripada narodu, građani Srbije treba da se pitaju za mišljenje", rekla je Reković.

Ona je istakla da kada bi postojala grupa od mladih ljudi, kao što je "1 od 5 miliona" na Kosovu, pitanje bi se mnogo lakše rešilo.

"Niko neće rešiti problem u Srbiji, do nas samih", rekla je Reković.

Krstić je istakao da ako će za ozbiljne teme da se pitaju građani, onda ne bi trebalo da postoje stranke i političari, dodajući da su građani izabrali predstavnike koji treba da rade stvari za njih.

"Svaka stranka ili pokret kada se pripremi za politički nastup, mora da bude spreman da odgovori na sva pitanja. Kosovsko pitanje je najvažnije i svaka stranka koja učestvuje na izborima trebala bi da se izjasni po tom pitanju", rekao je Krstić.

On je istakao da je to pitanje komplikovano i da bi on kao građanin očekivao da mu svaki političar da svoj stav o tom pitanju, kako bi znao za koga da glasam.

Bajatović je istakao da ne može niko, i niko neće priznati Kosovo i Metohiju, dodajući da je to ustavno pitanje.

"Da je ovo pitanje Srba i Albanaca mi bi to lako rešili. Za razliku od drugih bio sam u ratu, znam kako su izgledali i prvi i drugi i treći rat", rekao je Bajatović.

On je istakao da je Srbija uspela da vrati ovo pitanje na pregovarački sto, što je, dodaje, veliki uspeh.

PREDLOG BROJ 2. JUNIORSKA LISTA

Reković je rekla da su oni nastali iz protesta i registrovali su grupu građana da bi mogli da izađu na izbore.

"Nemamo lidere i borimo se protiv liderskog koncepta. Borimo se protiv toga i želimo da izađemo na izbore. Uvek smo biti za ujedinjenu opoziciju, ali prvo moramo da se oslobodimo sujete. Mi smo oduvek za zajedništvo. Ne znači da nećemo imati lidera, ali i dodaje da su ljudi na njihovoj listi mladi ljudi koji su se nadobijali čestitki od strane režima, ali i od strane opozicije", rekla je Reković.

Ona ističe da su imali ogromnih problema, ali da sada izlaze na izbore iako, kako kaže, znaju da smetaju jer su mladi i govore istinu.

"Pokret "1 od 5 miliona" imao je više uspeha za dve godine nego cela opozicija zajedno u istom periodu", rekla je Reković.

Krstić je rekao da je pokret "1 od 5 miliona" bio u početku maska Saveza za Srbiju, i dodao da su tako nastali i da su korišćeni od strane Đilasa i onih koji se okupljaju oko njega.

"Ko je kome tu iznajmljivao kamion, glumci su bili oterani sa mitinga, mnogi su bili pozivani ali nisu dobijali dozvolu da govore. Ta stvar je vremenom počela da gubi na energiji i da gubi na popularnosti, i krenuo je da izlazi prljav veš, došlo je do otcepljenja. Pozdravljam što su odlučili da izađu na izbore", rekao je Krstić.

Kako kaže, ovo danas ne može da definiše, dodajući da im je strašno žao što su prošli tretman od strane Jeremićeve stranke, i dodaje da mu je drago da je veliki broj protesta prošao a da nije viđen ni jedan policajac na ulici.

"Fizičko nasilje koje je vrilo u vreme tih protesta, to latentno nasilje koje se promaljalo, kao i pozivi na nasilje i krv, je nešto što je potpuno neprihvatljiva stvar", rekao je Krstić.

Reković je rekla da je protest mesto gde političari izražavaju svoje mišljenje, i dodaje da nasilje nikada nije bio odgovor.

Krstić je istakao da postoji način na koji se protesti organizuju, kao i mesto i vreme, ali i odgovornost.

"Mora da se zna ko je odgovoran. Mora da se osigura, da postoji obezbeđenje kao i odgovornost prema poslu kojim se bavite", rekao je Krstić.

Bajatović je istakao da je i sam bio u opoziciji, kao i da je organizovao na hiljade protesta.

"Interesantno je kada neko misli da samo on govori istinu", rekao je Bajatović dodajući da mu se čini da nešto sa idejama i programima nije u redu.

Kako kaže, sada svi treba da čekamo da Vučić propadne na pregovorima za Kosovo kako bi spao sa vlasti, ali dodaje da ne razume šta je tu dobro jer bi to bila nesreća za Srbiju.

"Ne vidim sposobnost oni koji pretenduju da dođu na vlast. Svima je cilj vlast, ali ako imaju argumente neka sve iznesu i stave na sto", rekao je Bajatović.

PREDLOG BROJ 3. SINIŠOM NA SERGEJA

Reković je rekla da smatra da su tvitovi između Sergeja i Siniše privatni spor.

Bajatović je istakao da mu je njihov spor smešan, dodaje da se oni nisu posvađali sa vlašću već između sebe.

"Ova prepiska u kojoj se koristi rečnik koji se koristi, prosto je nedopustiv. Međutim, kada je politika u pitanju, ništa ne znaju. Dajte da napravimo dobar parlament, jer ovo što opozicija radi sama sebi, siguran sam da nisu umešani prsti sa strane, već je njihov cilj bio da dođu na vlast, a na tom putu se nisu složili", rekao je Bajatović.

Kako kaže, ako je mera nezadovoljstva naroda ovom vlašću ono što je uspeo da organizuje SZS, onda, dodaje, ova vlast nema problem.

Krstić je rekao da je Siniša Kovačević neko ko na tviteru piše epsko-lirske besmislice, prvo Vučiću, a sada i Trifunoviću.

"To radi zato što će Trifunović izaći na izbore i osudili su ih da im crtaju mete na čelu", rekao je Krstić.

Kako kaže, tu nisu čista posla i govori koliko je priča o ujedinjenju opozicije podvala građanima i jedna neprirodna stvar.

"U tom smislu je psovačina koja se valja tviterom između dojučerašnjih partnera nešto što obeležava ovu kampanju", rekao je Krstić.

PREDLOG BROJ 4. AMERIČKA REVOLUCIJA

Krstić je istakao da je incident nastao kao posledica činjenice da je dao lažnih 20 dilara nekom prodavcu, a zatim je usledilo sve dalje.

"Upotreba sile koju je upotrebio policajac je svakako za svaku osudu. Ali čini mi se da je ovo sve deo kampanje i da malo ima borbe protiv rasizma, a mnogo borbe protiv Trampa. Sve je jedan igrokaz koji organizuje duboka država, i čini mi se da je to anti-trampovski pokret koji će obeležiti ove izbore", rekao je Krstić.

Kako kaže, čini mu se da je scenario prepisan i da je on trebalo da se desi i u Srbiji.

"Takođe je korišćen incident koji je trebalo da se iskoristi kao provokacija i povod za masovna okupljanja. U tom smislu sve poruke sa pozivima na nasilje koje dolaze i dan danas, išle su u korist nasilja i priželjkivanja da se ovakve slike dese i u gradovima Srbije", rekao je Krstić.

On ističe da je ovo u SAD direktna zavera protiv Trampa, kao i da bi mu bilo žao da izgubi ove izbore zbog stvari za koje nije kriv.

Reković je rekla da Tramp targetira i etiketira i kako kaže, smatra da to što se dešava tamo treba da bude nauk svakom režimu da prekomerno upotrebi silu protiv svog naroda.

Bajatović je rekao da ne zna šta je rasno u Srbiji i dodaje da samo u Vojvodini postoji 39 verskih zajednica i kako kaže, ne vidi da postoje neki problemi.

"To prožimanje različitih vera i kultura u Srbiji jako dobro funkcioniše. Na kraju krajeva svi su se etnički čistili osim Srbije", rekao je Bajatović.

On ističe da je ovo Amerika, i duboka država i Tramp, kao i Hilari Klimton. Kako kaže, to su ljudi koji žive tuđe živote.

"Svet je multipolaran, i sada mora SAD malo da se zaštiti. To je Amerika, to je njeno biće. Zato je sukob tako lako i nastao", rekao je Bajatović i dodao da se takve stvari u SAD dešavaju svaki dan.

PREDLOG BROJ 5. POMILOVANJE ZA DESANKU

Reković je rekla da uvek postoji neka tema za koju se svi zakače, a neki koriste za samopromociju.

"Ovo je sve igrokaz, Desanku ne treba pomilovati, nju ne treba pomilovati, ona nije prestupnik", rekla je Reković.

Krstić je istakao da ne misli da je ovo igrokaz, i dodaje da je pročitao sastav stručnog tela koje je to uradilo.

"To su profesori fakulteta a ne Vučić niti ministar. Srbi su sa druge strane pokazali da vole poeziju, što je lepo. Osim Desanke Maksimović, iznenadili bi se da mnogi srpski pesnici nisu u lektirama", rekao je Krstić.

Kako kaže, Desanka je mogla da ima bilo kakvo političko mišljenje, ali je dodaje, bila predivna i osoba i pesnik.

Bajatović je rekao da je nekada postojala i neobavezna literatura, kao i preporuke za čitanje, dodajući da je sramota šta danas nudimo našim đacima u udžbenicima.

"Mislim da je zdravo pitanje kako prestruktuirati u potpunosti srpski obrazovni sistem kako bi đaci dobijali odgovarajuće znanje i bili osposobljeni za ono što ih čeka", rekao je Bajatović.

Zorana iz Zrenjanina je glasala za predog broj 5. dodajući da smatra da Desanka ne sme da bude izbačena iz srpskog obrazovnog sistema.

Dragana iz Bora glasala je za predlog broj 5. ističući da je pod jakim utiskom, i dodaje da smatra da Desanka Maksomović nikako ne sme da se izbaci iz lektire.

Sandra je glasala za predlog broj 5. dodajući da pozdravlja stav vlade i ministarstva da se Desanka ne isključuje iz udžbenika.

Sloba je glasao za predlog broj 5. ističući da Desanku vole svi građani Srbije dodajući da se ona prosto mora naći u lektiri.

Tamara iz Jagodine glasala je za predlog broj 5. jer, kako kaže smatra da je velika sramota da se takva pesnikinja izbaci iz obrazovnog programa, ali i da joj je drago što su se premijer i ministar oglasili i sve opovrgli.

Reković je glasala za predlog broj 5. dodajući da je lik i delo Desanke Maksimović veoma značajno za našu zemlju i da je nedopustivo da bude izbačena iz lektire.

Bajatović je glasao za predlog broj 4. jer kako kaže, smatra da je to Amerika i smatra da ona više neće biti ista posle ovoga.

Krstić je glasao za predlog broj 3. dodajući da glasa zato što je Sergej komentarišući prebijanje Obradovića ispred Skupštine pozdravio i iskazao da je to pravi način delovanja, a zatim je, dodaje na svojoj koži naučio da je loše promovisati nasilje.