Krajem sledeće godine OD BEOGRADA DO UŽICA ZA SAT I 45 MINUTA! Vučić obilazi radove na autoputu Preljina-Požega (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji tunela Laz, kod Čačka, u okviru budućeg autoputa od Preljine do Požege, koji će, sa gotovo tri kilometra, biti najduži tunel u Srbiji.

- Ovo je najduži tunel u Srbiji od 2.850 metara i svakako najteži za gradnju - istakao je Vučić.

Kaže da će taj autoput mnogo značiti svim ljudima u zlatiborskom i moravičkom okrugu, kao i celoj Srbiji, pošto će ga građani koristiti kada putuju ka Zlatiboru i Crnoj Gori.

- Značiće puno čitavoj Zapadnoj Srbiji. Mislim da ovo niko nije očekivao, niti sanjao - dodao je Vučić.

Takođe, preneo je novinarima tokom obilaska da su mu Kinezi obećali da će sve završiti do kraja sledeće godine.Vučić je rekao da je kineska kompanija CCCC, koja izvodi radove, jedna od najboljih na svetu i da do sada nije viđeno u našoj zemlji da se na takvom mestu pravi tunel.

- Ovo vam je najbolja referenca - poručio je Vučić kineskom izvođaču.

Tunel Laz ide kroz planinu Jelicu i biće najduži tunel u Srbiji. Takođe, u blizini Lučana se gradi i tunel Munjino brdo od 2.800 metara.

Deonica Preljina - Požega je duga 30,9 kilometara na trasi Koridora 11, prema granici sa Crnom Gorom.

Skoro trećinu trase od 30,93 kilometara na budućem autoputu od Preljine do Požege, činiće mostovi i tuneli.Izvodac radova na ovoj deonici, koja je nastavak projekta izgradnje autoputa Beograd - Južni Jadran ukupne dužine 258 kilometara, je kineska kompanija CCCC (China Communications construction company).

Pored ova dva velika tunela, gradice se i tunel Trbušani od oko 300 metara dužine, 35 mostova ukupne dužine 5.196 metara, četiri nadvožnjaka ukupne dužine 592 metra, zatim skoro dva miliona kubnih metara nasipa, izgradnja kompletne saobraćajne petlje Pakovraća koja će omoguciti rasterećenje postojeće obilaznice oko Čačka, dok će na celoj trasi biti tri saobraćajne petlje.

Rok za izvodenje radova je 36 meseci, a vrednost radova je 450 miliona evra.Autoput Preljina - Požega je podeljen na tri manje deonice.

Od Preljine do Prijevora duž reke Čemernice i malim delom pored Zapadne Morave, u dužini do 8,27 kilometara.Zatim od Prijevora do Lučana bi trebalo uraditi 15,51 kilometar i izgraditi 20 mostova koji će biti duži od tri kilometra.

Treća poddeonica, od Lučana do Požege, protezaće se na sedam kilometara i na njoj bi trebalo da budu izgrađena tri mosta, tunel dug 2.040 metara, petlja u Lučanima i most preko reke Bjelice.

Autoput od Preljine do Požege ima veliki značaj za povezivanje Srbije i regiona, jer predstavlja nastavak Koridora 11 ka granici sa Crnom Gorom, ali je i deo budućeg autoputa Beograd - Sarajevo, pošto od Požege preostaje da se izgradi još oko 60 kilometara do granice sa BiH.

Deonica Preljina - Požega ce povezati Čačak, Lučane i Požege i dva okruga - Moravički i Zlatiborski i važan je ne samo za brži razvoj tog dela Srbije, već i za regionalno povezivanje.

Kod Čačka ce se Moravskim koridorom povezati Koridor 11 i Koridor 10.

Planirana je i gradnja deonice Koridora 11 od Požege do Boljara na granici sa Crnom Gorom, u dužini od 107 kilometara.