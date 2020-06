JEREMIĆ ZA PINK: Napad na sina predsednika Srbije je jedna strategija koja je davno osmišljena i nema nikakve veze sa političkim programom!

Manipulacija sa slikama, pogotovo sa javnog mesta, nema veze sa istraživačkim novinarstvom. Napad na porodicu predsednika traje od kada je to postao, pa i ranije, rekao je za Novo jutro Predrag Jeremić, urednik portala Embargo.

Jeremić je rekao da ga fotografija koja se juče pojavila u novinama, neodoljivo podseća na fotografiju Slobodana Miloševića sa sahrane zameniku ministra policije, kada su u pozadini usnimili Arkana, pa su, kako kaže, foto-montažom približili da izgleda kao da on stoji iza Miloševića kao telohranitelj.

“Manipulacija sa slikama, pogotovo sa javnog mesta, nema veze sa istraživačkim novinarstvom. Praviti fotografije u kaficu nisu istraživačko novinarstvo. Kafana nije tajno mesto, već javno, a cilj je vrlo jasan. Napad na porodicu predsednika traje od kada je to postao, pa i ranije”, rekao je Jeremić.

Kako kaže, to je jedna strategija koja je davno osmišljena i nema nikakve veze sa političkim programom.

“Kada ne možete nikakav program da ponudite sopstvenom narodu, ostaje vam da se bavite poluistinama, tračevima i poluinformacijama”, rekao je Jeremić.

On je istakao da su to najnečasnije i najpodlije aktivnosti.

“Svi ćute, niko ne reaguje, a stvar je vrlo jasna. Pokušaj da se na najgori način diskredituje predsednik Srbije”, rekao je Jeremić.

On je istakao da je predsednikov sin u Srbiji, i dodaje da veruje da je narod odavno shvatio o čemu se radi i da je prozreo celu priču.

Vlada Radulović, vojno-politički analitičar, rekao je da ne bi voleo da dođe u situaciju da mu neko spominje i napada decu.

“Ukoliko neko ima neki problem, ne slaže se, uvek je tu za svaku vrstu kritike. To je težina posla i za to ste spremni. Ali ne sviđa mi se kada se pominju deca”, rekao je Radulović.

Kako kaže, imamo situaciju iz kafića, zatim iz restorana, što je isto javno mesto.

“Očigledno da sve to postoji iz ovih ili onih razloga, do sada sam mislio da je ovo oko bojkota i podeljene opozicije, i da će to biti lajt motiv ovih izbora, ali kako se približava izborni dan, činjenica je da kampanja postaje sve prljavija”, rekao je Radulović.