VUČIĆ NAKON OBILASKA CENTRA ZA ROBOTIKU: Verujem da ćemo biti jedna od najuspešnijih zemalja u digitalnoj sferi!

"Robotika i inovativne tehnologije su put u budućnost i to je za našu zemlju najvažnije. Danas možemo da vidimo da je i ovo moguće u Srbiji. Zahvalni smo našim kineskim prijateljima i kompaniji NetDragon. Kina je vodeća zemlja sveta u veštačkoj inteligenciji i robotici, srećan sam što smo mogli mnogo toga da naučimo. Uskoro 4.000 naših nastavnika dolazi na obuku u Centar za robotiku, to je velika stvar za nas. Nadam se ćemo moći da budemo jedna od najuspešnijih zemalja u digitalnoj sferi. Spremni smo da uložimo još više u ovu oblast. Ovo je budućnost Srbije! Čestitam našim nastavnicima i učenicima." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je izložbeni prostor Centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju.