Siniša Mali domaćinski dočekan u selu Jandrin kod Drvara

U selu Jandrin pod su nas dočekali Tomići, koji su familija mom dugogodišnjem saradniku i šefu kabineta. Postarali su se da imamo pravi ugodjaj, pa su se tako na stolu našli specijaliteti tog kraja, kao što je cicvara, ali i čuvena “drenja”, odnosno rakija od drenjine. Posebno hvala deda Rajku koji se postarao da imamo pravi ugodjaj. 😀