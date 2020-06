Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom u "Vili Mir" rekao je da Srbija u potpunosti podržava dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU, te da smatra da Lajčak to može da sprovede.

Vučić je rekao da se zahvaljuje Lajčaku na poseti Beogradu, kao i da su imali veoma dobar sastanak.

-Srbija podržava sastanak koji treba da se pod pokroviteljstvom EU sa Prištinom, uprkos tome da što su teme za nas bolne - rekao je VUčić.

-Shvatamo da Lajčak svojim autoritetom, znanjem, posvećenošću može da garantuje objektivnost i nepristranstnost u tom procesu - rekao je predsednik.

-Mi očekujemo nastavak procesa dijaloga, moguće je da će već biti u julu, ali na Lajčaku je to da odluči o datumu. Mi smo zahvalni Ričardu Grenelu na svim naporima koje je učinio, ali Srbija pre svega podržava sve što čini EU da dođe do sporazuma između srpske i albanske strane jer je članstvo u EU naš cilj i to ne možemo razdvajati - dodao je on.

Kada krenu razgovori, naglašava, neće biti lako, ali se nadam da ćemo uspeti da zaštitimo sakralne objekte na KiM i da obezbedimo budućnost svim građanima Srbije.

Predsednik je rekao da sutra ide u Moskvu, kao i da se nada da će imati jedan dan za posetu Briselu, zbog evropske budućnosti Srbije, i dodao da posle toga ide u Vašington.

On je napomenu da ne može da se razgovara sa Prištinom, ako je jedan jedini njihov zahtev da mi priznamo nezavisnost Kosova.

Vučić je dodao da je potrebno postići sporazum koji je u interesu i Srba i Albanaca, a koji podržava i EU.

- Za nas je važno da se razgovara o ispunjenju Briselskog sporazuma i o ZSO, da pokažemo da je Beograd pouzdan partner EU i da pokažemo da smo spremni za članstvo u Uniji, mislim da imamo kapacitete za to - naglasio je predsednik.

Odgovarajući na pitanja novinara rekao je da ne može da otkriva detalje razgovora sa Lajčakom, ali dodajući da je to bio jedan od najkonkretnijih razgovora koje je imao, kao i da se kod nas ne dešava da nešto procuri u štampu, kao što je to slučaj u Prištini "kao da žive od toga".

-Volim kada pošteno iznesemo karte na sto - rekao je Vučić i istakao da je to bio jedan od najkonkretnijih razgovora koje je imao.

Ključna poruka razgovora je, kako je naglasio, da su u približavanju evropskoj budućnosti Srbije značajni razgovori sa Albancima.

-Strahovito je važno, možda i ključna poruka, da možemo na ozbiljan način da približimo evropsku budućnost Srbije ako budemo posvećeni reformskim procesima, a jednako, ako ne i značajniji, su razgovori sa Albancima - rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za štampu.

Vučić je susret i razgovor sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine okarakterisao kao otvoren i iskren razgovor, koji, zbog same teme o kojoj je govoreno, za njega kao nekoga koji predstavlja Srbiju, nije lak i prijatan.

Lajčak: Spreman sam da se potpuno angažujem da se nastavi dijalog

Lajčak je čestitao Vučiću pobedu i rekao da je prvi put u Beogradu sa novom funkcijom.

-Spreman sam da se potpuno angažujem da se nastavi dijalog pod pokroviteljstvom EU, da dođemo do sporazuma koji će biti održiv i prihvatljiv i za Srbe i Albance, a koji će podržati Unija. Hvala predsedniku Vučiću na spremnosti i otvorenosti da sedne za pregovarački sto. Imali smo produktivan razgovor. Dijalog pod pokroviteljstvom EU moći će u julu da se nastavi u Briselu. Srbija je deo Evrope, vaši problemi su naši problemi, vaša budućnost je evropska, ali vaše članstvo u EU usko je povezano sa ovim dijalogom - rekao je on, dodajući da želi da Srbija napreduje na svom EU putu.