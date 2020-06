Vučić čestitao 75. godišnjicu Hrišćansko-demokratske unije: Želim vizionarsku snagu koja će da usmeri budućnost Nemačke i obeležiti njen put napred

"Povodom 75. godišnjice Hrišćansko-demokratske unije (CDU) želim našoj sestrinskoj stranci mnogo uspeha u predstojećim godinama i snažnu vizionarsku snagu koja će usmeriti budućnost Nemačke i obeležiti njen put napred", istakao je Vučić u čestitki.

On the occasion of 75th anniversary of Christian Democratic Union @CDU, I wish our sister party much success in the years ahead and a strong visionary power that will steer the future of Germany and mark the pathway forward. #75JahreCDU pic.twitter.com/6kDP8wS0M6