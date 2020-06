HEDONISTIČKI TRENUCI PREDSEDNIKA VUČIĆA - Otkrio šta posebno voli nakon napornog dana, a za to je zaslužna najbrže rastuća srpska industrija!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je delić privatnog života u razgovoru nakon izbora.

Vučić je izjavio da ne posećuje često restorane, ali da mu je vino broj jedan, to jest, omiljeno piće nakon napornog dana.

- Ne idem u restorane, išao sam sa Orbanom nedavno... Iskreno, idem po želji drugih, kada oni žele. Popijem od čaše do flaše vina dnevno, i to je to, i tada postim. U Jajincima najčešće, ali restorane ne posećujem toliko, jednom u dva meseca - rekao je Vučić.

Smatra da je naša vinska industrija u velikom napretku i ne krije oduševljenje.

- Ponosan sam na srpska vina, zavisi kako koje podesite u odnosu na koje jelo. Naša vinska industrija je jedna od najbrže napredujućih - istakao je.