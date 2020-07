Savetnica predsednika Srbije otkrila ono što zanima sve: Evo gde je bio Vučić i ZAŠTO SE NIJE POJAVLJIVAO NEDELJU DANA!

Najpre su krenule, kako kaže, spekulacije da je predsednik zaražen koronavirusom i da se nalazi na VMA, a onda kada su videli da VMA nije kovid bolnica, počele su druge spekulacije.

Savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević izjavila je da je zdravstvena situacija u Novom Pazaru glavni problem, ali da je politička priča pokrenula lavinu dezinformacija iz tog grada jer su tamo u sukobu tri političke strane.

- Politička priča se krije u sukobu tri političke struje u Novom Pazaru, gde jedan od lidera svoju državu naziva fašističkom tvorevinom i nemani - rekla je savetnica predsednika Srbije.

Govoreći o situaciji u Novom Pazaru i o tome da se predsednik Aleksandar Vučić nije oglašavao neko vreme, istakla je da je bilo potrebno vreme kako bi se sagledala celokupna sitiuacija.

- I predsednik je video podatke, kao i premijerka. Ali je trebalo vremena da se analizira čiji interesi se prepliću u tom gradu. To je bio dobar test da se vidi ko i kako pokušava da destabilizuje zemlju - rekla je Vasiljević.

Ona kaže da su se političke igre prebacile u polje zdravstva i da je greška što nije bilo brže komunikacije od strane Minsitarstva zdravlja i lokalne samouprave.

Na pitanje ko igra političku igru, ona je rekla da su to pre svega Sulejman Ugljanin i Muamer Zukorlić.

- Ugljanin koji sve vreme pokušava da destabilizuje Srbiju - rekla je Vasiljević i dodala da građani Novog Pazara treba da znaju da država stoji iza njih i da će učiniti sve da se zdravstveno stanje u tom gradu poboljša.

Ona je rekla i da su prilikom posete pemijerke i ministra zdravlja Novom Pazaru zviždali i leđa okretali simpatizeri Ugljanina i Zukorlića.

- Naša greška, da li resornog ministarstva, da li lokalne samouprave, što nije na vreme građane obaveštavala o zdravstvenoj situaciji u Novom Pazaru i Tutinu, nego dozvolila raznim političkim frakcijama i strujama dole, kao i njihovim medijima, da od ovoga naprave političku priču - rekla je Vasiljević.

Upitana šta je istina u medijskim natpisima o zdravstvenom stanju predsednika Srbije, ona je rekla da je bilo zabavno gledati one koji su se brinuli što se nije pojavljivao u medijima, jer su to isti ljudi koji su pre toga brojali sekunde koliko je bio na TV-u pa su krenule spekulacije.

Najpre su krenule, kako kaže, spekulacije da je zaražen koronavirusom i da se nalazi na VMA, a onda kada su videli da VMA nije kovid bolnica, počele su druge spekulacije.

- Za to vreme, on se nalazio tamo gde je i bio, na relaciji Predsedništvo Srbije - Vila Bokeljka. Kada se predsednik vratio iz Brisela, trebalo je da ide u Vašington a potom i na samit u Sloveniju. Oba dogadaja su otkazana, a slovenački premijer je to otkazao u poslednjem trenutku - kazala je Vasiljević.

To vreme, objašnjava ona, predsednik je iskoristio da malo sabere rezultate izbora kojima nije mogao ranije da se bavi.

Upitana da prokomentariše izbore koji su juče ponovljeni na 234 biračka mesta i malu izlaznost, ali pobedu SNS, kao i na pitanje kolika izlaznost treba da bude da poslanica u EP Tanja Fajon bude zadovoljna i da li je ono što ona kaže stav EU, Vasiljević kaže da "naravno da nije".

Ona je istakla da je na sastancima Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednikom EP Šarlom Mišelom data podrška evropskom putu Srbije.

Vasiljević je naglasila da je Fajon u EP ušla nakon izbora u Sloveniji, gde je izlaznost bila 28 posto.

- Njoj je to bilo dovoljno da bude izabrana i da ima legitimitet i da stoji ponosno iza tog legitimiteta od 28 posto. Manja izlaznost od Slovenije bila je samo u Slovačkoj - rekla je Vasiljević.

Upitana da li treba verovati kriznom štabu i komentarišući izveštaj BIRN-a o navodno većem broju zaraženih i preminulih od zvaničnog, Vasiljević je rekla da članovi Kriznog štava sve vreme obaveštavaju javnost o brojevima.

- Na dnevnom nivou imate brojeve koji su lako proverljivi, vi ljude ne možete sakriti - poručila je Vasiljević ističući da Srbija nije Amerika, već "selo u kojem je moguće proveriti svakog zaraženo i preminulog".

Ona je naglasila da država nikad nije imala razlog, "ni nameru ni potvrdu" da laže o brojevima.

- Radili i testiramo i dan danas više nego mnoge evropske države - istakla je Vasijević.

Ona je naglasila da ukidanje vanrednog stanja nije vezano za izbore, podsetivši da su oni održani pet-šest nedelja nakon što je ono ukinuto.

Upitana za to što je objavila prepisku sa novinarkom jednog portala, Vasiljević je rekla da je to učinila jer smatra da je novinarka na neadekvatan način objavila ono što joj je rekla.