Stano potvrdio: Nastavak formalnog dijaloga Beograda i Prištine u nedelju (VIDEO)

- Formalni dijalog Beograda i Prištine nastavlja se u nedelju, nakon virtualnog sastanka između predstavnika Kosova, Srbije, Francuske, Nemačke i EU - kaže Stano.

On napominje da su u pitanju ”komplementrani” sastanci koji su deo procesa dijaloga kome posreduje EU.

Belgrade Pristina Dialogue will resume on July 12 in Brussels with @JosepBorrellF @MiroslavLajcak @Avdullah @avucic to take forward work on comprehensive deal on normalisation of Kosovo Serbia relations. pic.twitter.com/DWCddPjvc4