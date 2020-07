Evropa sada želi da od Vašingtona preuzme inicijativu u rešavanju kosovskog čvora, samo je pitanje koliko je ozbiljna njihova ambicija, kažu sagovornici za TV Pink.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer tzv. Kosova Avdulah Hoti trebalo bi da se sastanu u nedelju, 12. jula u Briselu na novoj rudi dijaloga uz posredovanje EU. poslednja runda dijaloga o normalizaciji odnosa održana je 2018. godine.

Inače, nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu planiran je za dva dana nakon vitrualnog samita, koji, prema nezvaničnim informacijama, 10. jula organizuju francuski predsednik Emanuel Makron i nemačka kancelarka Angela Merkel. U Briselu najavljuju da će domaćini sastanka Beograda i Prištine „na visokom političkom nivou”, 12. jula,biti šef diplomatije EU Žosep Borel i specijalni predstavnik EU za dijalog i druga regionalna pitanja Miroslav Lajčak.

Istoričar Nemanja Starović za Novo jutro TV Pink kaže da je činjenica da evropske prestonice pokušavaju sada da iskoriste nedavnu situaciju u SAD-u, kada je sastanak predsetavnika Beogarada i Prištine otkazan, i povrate primat u kosovskom dijalogu.

- Postojala je pretnja da Vašington preuzme inicijativu. Treba da vidimo sa kojom vrstom ambicija Pariz i Berlin ulaze u ovaj proces nastavka dijaloga. Proces dijaloga je i ranije bio u velikoj krizi jer prištinska strana nije ispošotvala Briselski sporazum. Nadam se da će sada nivo ambicija biti viši – kaže Starović objašnjavajući da bi upravo prvi korak u nastavku dijaloga bio da Evropa od Prištine zahteva da ispoštuje sve na šta se obavezala Briselskim sporazumom.

- Prvi konkretni rezultat je ispunjavanje svih obaveza i onda bi mogao korak dalje da se ide – dodaje Starović.

Petar Petković, pomoćnik direktora kancielarije za KiM, kaže da je moguć nastavak dijaloga jako važan za obe strane.

- Ne smemo da zaboravimo šta se sve dešavalo prethodnih pet meseci. Nasavak dijaloga ide u interes naše države. Uvek kada je dijalog u toku, imamo pad tenzija na Kosovu. Lako je iz Beograda govoriti o Kosovu. Razuemem odgovornost predsednika koji kada donosi svaku odluku vodi računa o svakom Srbinu – kaže Petković.

Kaže da je cijl kompromisno rešenje i da je Srbija svesna težine situacije u kojoj se nalazi.

- Srbija je u tom manevarskom prostoru na vrhu igle. U to stanje su nas doveli oni koji su sada opozicija, a do 2012. godine su vodili ovu državu. Važno je da nastavimo da razgovaramo, jer svaki put kada smo razgovarali mi smo uspeli da kupimo vreme da bi svi mogli da se razvijaju i napreduju – kaže Petković.

On takođe naglašava da predsendik Vučić ima veliko poverenja naroda na KiM.

- Naša dela i sve ono što je urađeno za Kosovo se vidi dole. Osam puta više je uloženo dole nego ranije, ali se prepoznaje i sve ono što predsendik Vučić radi u međunarodnoj areni. To što albanska strana ide u susret dijalogu sa svojim ciljevima to ne znači ništa. Mi nemamo potrebu da priznajemo Kosovo, a Srbija je članica mnogih međunarodnih zajednica. Traže da Kosovo uđe u UN, da postanu član EU i to je nemoguće. Sve mora da se začini da bude u skladu ustava Kosova, a to ne može tako, jer mi ne priznajemo njihov ustav. Mi kroz dijalog treba da težimo konačnom rešenju, a ne da oni mogu unapred da određuju šta treba da bude ishod. To je ultimatum – smatra on.