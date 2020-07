Dačić: Nema odvajanja SPS od Vučića i SNS

Ministar spoljnih poslova Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da će svako ko je povezan sa tom strankom, a učestvuje u nasilju tokom protesta u Beogradu, snositi odgovornost.

Dačić je ocenio da je na delu pokušaj odvajanja SPS-a od predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS).

On je podsetio da su SPS i on lično prve večeri najoštrije osudili haos, incidente i nasilje ispred Narodne skupštine i istakao da to nema veze sa epidemioloskom situacijom, već da je to pokušaj nasilnog rušenja vlasti.

"Svi moraju da znaju da će svako ko podržava ili učestvuje u ovom nasilju, a povezan je na bilo koji način sa SPS-om, bez obzira da li je reč o partijskim ili državnim funkcionerima i njihovim saradnicima ili o lokalnim organizacijama, snositi odgovornost, biti smenjen i isključen iz SPS-a, jer se time nanosi steta Srbiji", upozorio je Dačić.

On je naveo da su napadi na Vučića i SNS-a deo smišljene strategije, spolja i unutar zemlje, za destabilizaciju Srbije, a da je sastavni deo te strategije je pokušaj odvajanja SPS-a od Vučića i SNS-a. Istakao je da će, dok je on na čelu SPS-a, ta stranka biti "sa Vucicem u interesu Srbije" i dodao da su zbog toga spolja i unutar zemlje i partije, pokrenuti mehanizmi za njegovo rušenje.

"Od stavova evropske partije socijalista da SPS može da uđe u tu organizaciju samo ako bude protiv Vučića, jer su tamo članovi sadašnje i bivše demokrate, pa do organizovanih napada i zahteva za moju smenu. Sve je to deo iste kuhinje za destabilizaciju Srbije. Ali, ništa od toga neće proći", poručio je Dačić.