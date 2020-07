VUČIĆ U EMISIJI "HIT TVIT": Molim građane za disciplinu, pobedićemo koronu! Neće biti smanjenja penzija i plata u javnom sektoru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je večeras u emisiji "Hit tvit" na TV Pink sve građane Srbije za disciplinu i odgovornost.

Povodom objave na Tviteru, slike na kojoj su predsednici Srbije i Francuske, uz tvrdnju da je "Kosovo konačno postalo republika", kojom se aludira da je tako nešto dogovoreno u razgovorima Vučića i Makrona pre par dana u Parizu, Vučić je rekao da ne veruje da je ta lažna vest zbunila bilo kog ozbiljnog čoveka, ali ako jeste, onda je, kaže, to opasnije, nego što on misli.

- Meni se čini da svako normalan zna da su to laži i besmislice - kazao je Vučić.

Kako kaže, imali smo mnogo opasnijih i gorih lažnih vesti, a u pomenutu samo neki mnogo naivni mogu da poveruju.

- Bilo je vesti koje su bile gotovo neverovatne, da je neko tražio upotrebu 63. Padobranske brigade... Lagao je ko je šta stigao, a da bi se stanje u Srbiji pogoršalo - rekao je Vučić.

- Živite u eri društvenih mreža, mnogi ljudi koji ne bi u društvu imali status ni pristojnih ljudi dele vesti kojima bi stekli popularnost - dodao je.

Na konstataciju da se pojavila fotografija devojčice okrvavljenog lica, kao dokaz repsresije na protestu, za koju se ispostavilo da je skinuta reklama sa sajta za prodaju šminke, Vučić je rekao da mnogi pokušavaju da prave heroje od ljudi koji sve zaslužuju, samo ne to - da se od njih prave heroji.

- Od jednog kriminalca, osuđivanog, prave poštenog poljoprivrednika Ne želim da ih spominjem, da ja dalje pravim zvezde od onih koji to ne zaslužuju Oni postaju heroji, a mi, valjda treba da ćutimo i da ih se plašimo. Nagledao sam se ja toga - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je nekoliko stvari važno da kaže, kao predsednik svih građana.

- Za mene je važno da kažem, da zamolim ljude za disciplinu i pobedićemo koronu - naveo je Vučić i dodao da nam nisu potrebna besmislena okupljanja.

Vučić je rekao da imamo lekare i bolnice, koje su dobro opremljene.

- Imamo još 1.137 respiratora, čistih, kliničkih respiratora - otkrio je Vučić.

Kako kaže, opremljena je Srbija, ali pune su nam bolnice.

- Molim ljude za odgovornost i pobedićemo koronu... Samo je potrebno da pokažemo tu vrstu jedinstva i zajedništva i pobedićemo - istakao je Vučić i dodao da je reč o vrlo teškoj bolesti i opasnoj infekciji.

- Mi boljih lekara nemamo i oni su dobri lekari, epidemiolozi... U redu je kada pokušavate da srušite mene, to je politika! Ali imam problem kada rušite ono što je najvrednije u našem društvu – to su naši lekari - naglasio je Vučić.

Vučić je pokazao i fotografije Infektivne klinike rekavši da od sedamdesetih godina u tu bolnicu nije "ni ekser zakucan", a da ova vlast jeste nešto uradila.

Vučić je rekao i da se na izborima niko nije zarazio, da su sve mere ispoštovane.

- Na izborima se niko nije zarazio... Na sam dan izbora sve su mere poštovane, vrlo efikasno, svi su imali maske, bilo je mnogo bolje nego kad idemo u prodavnicu. Svuda u Evropi su bili izbori, danas su u Španiji, u Poljskoj je drugi krug, u Hrvatskoj, u Francuskoj. Izbori u demokratskim državama moraju da se održavaju - rekao je Vučić.

- Što se tiče derbija, bila je povoljna epidemiološka situacija, pa je l' mislite da u septembru ne treba da gledamo utakmice, da ne živimo. Pa ja jedva čekam da mogu da odem da odgledam neku utakmicu, ili sa Vukanom ili Danilom, jedva čekam da odem u neki restoran - kazao je Vučić.

Govoreći o tome što nije uveden policijski čas, Vučić je rekao da je on predsednik Srbije čiji je posao da brine o zdravlju građana, a ne da se nekom dodvorava.

- Nisam hteo da insistiram, jer sam video da su svi drugi protiv. Moram da imam i pokažem poverenje u saradnike i sve druge, jer su pre svega lekari rekli Ani i meni da misle da je moguće drugačije. Ali, ja i dalje mislim da je to bio pravi potez - rekao je Vučić.

Vučić je kazao da će biti uskoro "organizovani organi SNS" i da će on uskoro biti "samo predsednik građana Srbije".

Predlog broj 1 - Korona protesti 1.deo

Upitan o odluci suda o puštanju Srđana Noga, za koga se navodi da je predvodio nasilje, da se brani sa slobode, i da li je za očekivati da se počinioci ovakvih prekršaja i krivičnih dela puštaju iz pritvora, Vučić je rekao da ne želi da ulazi u ocenu suda.

Vučić se saglasio sa, kako kaže, većinom građana da takve odluke neko donosi i podstiče izvršenje najvećih krivičnih dela.

Vučić je komentarišući ovaj predlog rekao da je zabrinut što ljudi pozivaju na nasilje i što su među njima i narodni poslanici.

Kako kaže, cela Srbija je sa užasom gledala što su pripadnike policije dva sata gađali kamenicama.

- Mogao bih da se saglasim sa onim što nesumnjivo najveći broj građana Srbije oseća, a to je nesigurnost zbog onoga što neki lideri opozicije rade. Tukli su te ljude besomučno, tukli, gađali. Nisu oni to najavili tada, nego dan uoči izbora... Onda su čekali trenutak kada se skupilo tri, četiri hiljade ljudi, pa su to uradili - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, ako ima onih koji su upotrebili prekometnu silu, oni će odgovarati.

- Najteže povređen na protestima je policajac, Nebojša Apostolović, polomljene su mu obe noge - istakao je Vučić.

Kako kaže, ljude brine korona, ali i ekonomska stabilnost, a Srbija će ovo najlakše podneti i biće najbolja u Evropi.

- Neće biti smanjene penzije, neće biti smanjena plate u javnom sektoru... Ako uspemo da sačuvamo stabilnost do kraja godine, imaćemo rast - naglasio je Vučić.

Govoreći o 5G mreži Vučić je rekao da je Srbija nema, da nije ni tender raspisan.

- Da li znate da je svaki od ovih skupova protivzakonit, nijedan nije prijavljen, a narod treba da zna da ćemo imati novca, da plate i penzije neće padati. Ja nisam u stanju da bilo šta kažem o 5G mreži, čipovanju. Mi nemamo 5G mrežu, mi nemamo ni tender raspisan o tome. U Jagodini, stalno ima protesta protiv 5G mreže, veruju u to. Čuju se patriotske pesme u Beogradu, a peva ih čovek koji je izopšten iz Srpske crkve, monah Antonije, raspop. Jesmo li ikome zasmetali 2017. kada su šetali potpuno besmisleno, 2018., 2019. godine, pretili ulazili sa testerama, sve smo pustili, ali ne možemo da dopustimo da upadaju u državne institucije - naveo je Vučić.

Govoreći o snimku na kojem dečak od 14 godina priča o tome šta je radio na protestima Vučić kaže da će dečakovi roditelji sigurno pričati sa njim.

- Mi svi moramo da razmislimo šta mu nismo pružili, moramo da radimo više sa njima i objasnimo kakva treba da bude budućnost i kroz školski sistem i onda nam se ne bi ovakve stvari dešavale - rekao je Vučić.

- Oni su zavedeni, ne znaju koliko je fašizam poguban, misle da su stvarno rodoljubi, misle da spasavaju Srbiju, i zato je važno da se sa njima razgovara i da im se objasni da je rodoljub onaj koji čuva mir - rekao je Vučić i napomenuo da je to našsa greška što smo taj deo drustva "ispustili".

Suština je, kaže, da moramo da radimo sa njima vise i kroz školski sistem i kroz kuću, a i država to mora da radi, rekao je Vučić povodom velikog broja mladih i maloletnika koji su učestvovali u nasilnim protestima.

Govoreći o organizatorima protesta Vučić je rekao:

- Najbolji rasterivački protesta su tajkun i njihova svita jer niko sa njima neće - rekao je Vučić i dodao da su oni i organizatori.

Kako je rekao, čim ih je video znao je da su protesti gotovi.

Komentarišući pokušaj lidera SzS da preuzmu građanske proteste, Vučić je upitao "gde tu vidite građane", jer su se pristojni ljudi povukli.

Povodom toga kako su Sergej Trifunović i Vuk Jeremić prosli na protestu, kaže da on kao politički veteran može da kaze da jedino Sergej Trifunović može nešto da uradi u budućnosti u politici, ako se uozbilji, dok drugi to neće moći.

Objasnio je da je Trifunović jedan od retkih koji moze da trpi pritisak na mrežama, i verbalni pogrom.

- To je preduslov da opstanete u politici, ako se dodvoravate i ne smete da reagujete, jer gledate da li ćete da izgubite neki procenat - ništa od toga, jer političari su tu da vode, a ne da budu vođeni - istakao je Vučić.

Vučić je rekao da ni ovi što pričaju o čipovanju, 5G mrežama, ne mogu Srbiju da vode u budućnost.

- Zato će moderna i pristojna Srbija da pobeđuje, a gde se oni pojave naroda više nema. Oni su ovo organizovali, oni su i plaćali, ali tek će se videti. Od svih baklji do organizacije neko mora da plati, a službe to prate - naveo je Vučić.

Vučić kaže da razume da su pojedini građani ljuti ili besni, što ne znači da su i u pravu, kao i da svako ima pravo da izrazi svoj stav, ali da je ovim demonstracijama oslabljena i pozicija Srbije i srpskog naroda na KiM, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori.

Vučić je rekao da već osam godina sluša kako je izdao Kosovo, a da samo u njegovom mandatu nije postavljen nijedan novi prelaz sa KiM, nijedan Srbin nije napustio KiM, iako je situacija beznadežna, a uz to je, dodaje, ta tema vraćena na sto.

- Ponosan sam kako smo se držali u Parizu i danas. Borite se za zemlju, a onda slušate nekoga ko napada crkvu, raspop Ja ne razumem više o čemu se tu radi Kao što ne razumem za Haarp, 5G mrežu Nisu u stanju čak ni da kažu šta je loše - rekao je Vučić.

Dodao je da je dosta mladih na protestima, koji su zavedeni rodoljubljem, a ne znaju šta to zapravo i znači, što im se, kaže, mora pojasniti, dok oni koji nemaju ideje - te ideje nikada neće ni imati.

Upitan o odsustvu saglasnosti u opoziciji, po pitanju protesta, Vučić je rekao da ga ne zanima to, već ono što strateški čeka Srbiju u narednom periodu.

- Čeka nas borba sa koronom. Pobedićemo. Čeka nas borba za uspešniju ekonomiju, garantujem da ćemo biti bolji od svih drugih u Evropi. Čeka nas teška bitka za KiM, za naš narod na KiM. Ovo užasava naš narod na KiM i u RS. Naša zemlja je danas slabija, ne ja - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je ukazao da danas u Evropi i svetu kada se spomene Srbija, svi pričaju o nemirima i neredima, a ne o najvišem rastu u prvom kvartalu, već o besmislenim neredima.

- To je oslabilo i poziciju RS, i Srba u Crnoj Gori i na KiM... Srbija je dovoljno snažna i jaka. Da se ne sekiraju, Srbija je uvek tu da im pomogne i biće i u budućnosti poručio je Vučić.

Po pitanju koronavirusa, kaže da je njegov posao da zajedno sa predstavnicima drugih država, lekarima, pronađe najbolje rešenje.

- Nisam slučajno rekao da predaja nije opcija. Pobedićemo - ponovio je Vučić.

Govoreći o najavi auto-puteva Vučić je rekao da se to neće desiti.

- Auto-puteve da blokiraju, neće. To što će Trg na Slaviji ili negde drugo da blokiraju je najgluplje i najbesmislenije. Tražiće pomoć policije, kao što su onaj koji je nožem izbo jednog učesnika protesta, i izbodeni tražili na protestu - objasnio je Vučić.

Prema njegovim rečima, najbesmisleniji mogući protest je reći "sada ćemo da blokiramo da niko ne prođe", dodajući da tako nešto može da traje dan, dva ili tri.

Vučić je kazao da ne razume šta bi bio smisao takve vrste protesta.

- Suviše volim Srbiju da bih je prepustio u ruke neodgovornih ljudi koji su je već uništili! Nema ništa na silu, spremite planove i programe i ajte na utakmicu - kazao je Vučić.

Osvrnuvši se na izjavu Dragana Đilasa kada je bio gradonačelnik Beograda o protestima Vučić je rekao da nema komentar.

- Rekao je dugogodišnje kazne za motke, pa koliko bi ih ovde bilo - upitao je Vučić.

Predlog broj 2 - Žrtve policajci

Vučić je rekao da je divan čovek Nebojša Apostolović postao simbol hrabrosti i časnog obavljanja službene dužnosti.

- On će biti jedan od odlikovanih policajaca - najavio je Vučić i dodao da je na protestima povređeno 10 puta više policajaca.

Vučić je rekao da nisu policajci napadali demonstrante, već da je bilo obrnuto.

- U kojoj to državi policija neće na kamen da reaguje pendrekom? Ja ću vam reći, to nije država - kazao je Vučić.

- Nemojte da šaljete decu da rade vaš prljav posao - dodao je Vučić.

Povodom izjave mladića, a koja je objavljena na društvenim mrežama, da su mu ovo "Prvi profesionalni protesti" Vučić je rekao da tajkuni ne vole da daju pare.

- Da ga je neko angažovao i platio, ne voli ovaj tajkun da daje pare, on to voli samo za svoje televizije, za bratiju oko sebe. Oni ne vole da daju pare narodu, oni vole da uzimaju od naroda - kaže Vučić.

Vučić je rekao i da se ceo MUP pokazao profesionalno, posebno ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, kojem je najteži dan bio kada je sahranio oca.

Vučić je rekao da su i tada opet neki rekli da ga nije ni sahranio, nego da je to lažna vest, a povodom traženja umrlice Stefanovićevog oca, naveo je:

Postoje ljudi koji su, nažalost, teško bolesni. Da bi dobili jedan lajk na društvenim mrežama ne postoji laž kojom se neće služiti. Izađite iz te zone sumraka, 5G mreža, harpova, zemlje ravne ploče i gledajte kako da se koncentrišsemo na budućnost”.

Vučić je rekao da u osudama dece uvek malo stane jer se seti kakav je on bio kao dete, jer i njegovim roditeljima nije lako bilo sa njim.

Upitan da li je za nešto kriv Vučić kaže da jeste zato što nije uveden policijski čas.

- Ja mislim da smo uveli policijski čas imali bismo danas daleko čistiju situaciju - ocenio je Vučić.

Predlog broj 3 - Ko stoji iza

Citirajući poslovicu da “ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zverka pokaže svoj trag”, Vučić je primetio da kada dođu, kako je rekao, ovakva vremena, neverovatna je brzinom kojom vidite kako vam jedan broj ljudi okreće leđa. To su, istakao je, po pravilu oni kojima ste, kako kaže, najviše učinili.

Vučić je rekao da nije zadovoljan objašnjenjima lidera SPS Ivice Dačića i ministra Gorana Trivana o umešanosti sina Petra Škundića, odnosno savetnika u ministarstvu ekologije u nasilne proteste u Beogradu, odnosno izjave da ti ljudi nemaju veze sa SPS-om, mada veruje da je Dačić bio iskren.

Nezadovoljan Dačićevim objašnjem da Petar Škundrić nije član SPS, Vučić je rekao da je Trivanovo objašnjenje još gluplje s obzirom na to da je reč o savetniku kojem je omogućio da uzme pola miliona evra.

- Malo mi je čudno ovo sa Petrom Škundrićem, jer on je otac i pristojan čovek. Ako oni nemaju, ne znam ko ima, oni su prebogati - rekao je Vučić.

Na pitanje zašto je SPS nezadovoljan, Vučić je rekao da u toj stranci u funkcionerskom delu ima oni koji su časni I onih koji to nisu, a najveći deo naroda koji glasa za tu stranku su divni dobri ljudi I dobri domaćini.

- Ali, ima veliki broj funkcionera koji misle da im je Vučić pokvario snove, jer ovako manje mogu da kradu i ja ih razumem zašto me ne vole - rekao je Vučić.

Analizirajući rezultate predsedničkih izbora i poslednjih parlamentarnih, predsednik je zapitao šta bi bilo da je SNS svojio 124 poslanička mesta.

- Zamislite šta bi bilo dan posle, koliko sam bio u pravu kada sam govorio o tome - rekao je i dodao da pritom ne želi da kaže da Dačićeve namere nisu iskrene, naprotiv, kaže, siguran je da jeste. Ali, dodao je, nekolicina ljudi oko njega nema takve namere, iako se, kaže, trudio da bude fer.

Odgovarajući na pitanje otkud vladika Grigorije na protestima Vučić kaže da ga je Vesić tužio zbog mafijaške poruke, a ne učešća na protestima i dodaje:

- Neće u Srbiji pobeđivati tajkuni ni sa ni bez mantija!

Kako kaže, nema dokaza o umešanosti Rusije u proteste u Srbiji, a najviše je bilo crnogorskih državljana.

- Nemam ni jedan dokaz da Rusi stoje iza demonsrtacija, sa sastanak sa ambasadorom Rusije je otkazan iz tehničkih razloga. Ali ruski, nemački i američki mediji pišu isto, to je dokaz da je Srbija nezavisna država - rekao je Vučić.

Kaže da su najčudniji dvoje Izraelaca, jer je kod njih pronađena zanimljiva oprema, kao i državljanin Britanije, inače Škot.

Upitan otkud tolika "gužva" na ovako malom prostoru kaže da uvek ima raznih probisveta, ali i da ne treba biti naivan.

- Neki su tu slučajno, neki sa namerom. Naše službe će sve da ispitaju - napominje Vučić.

Povodom tvrdnje da je bilo i navijača Hajduka, Torcide, kaže da je video neku pesmu, ali da Hrvati to rade drugačije i da se po njihovim medijima vidi da je u pitanju kompletno logistička podrška za rušenje vlasti u Srbiji.

- Ta logistika protiv Srbije je žešća i jača nego ikada. Panika ih je uhvatila, jer će Srbija da ih pretekne iduće godine po BDP-u. Pre nego što odem sa vlasti pretećićemo Hrvatsku po BDP i nikada se vratiti nazad - rekao je Vučić.

Predlog broj 4 - Kosovo u Parizu

Vučić je rekao da je komplikovana i teška situacija za nas po pitanju Kosova i ljudi koji to pojednostavljuju ne razumeju u kakvoj smo situaciji.

Vučić je istakao da evropski put Srbije i investicije zavise od razgovora sa Albancima, i da zato mora da se razgovara, jer ne možemo biti izolovani, ali da je veoma teška pozicija Srbije i srpskog naroda na KiM, a naše da nađemo najbolje rešenje, a da sačuvamo nacionalne interese.

- Mnogo je teško. Nikada neću da lažem narod kako je dovoljno samo da kažem - ne. Moj posao je da na odgovoran način vodim zemlju, da pokušamo da nađemo rešenje, da se mirimo sa Albancima, a da time ne ugrozimo naše interese - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je dodao da u sredu putuje u Brisel, gde se u četvrtak nastavlja dijalog, nakon što su u petak i danas tim povodom održane dve video konferencije.

Na današnjoj je, ističe, dogovoreno da u četvrtak prve teme budu interno raseljena lica i nestale osobe, uz ekonomiju.

- Očekujem teške razgovore u četvrtak. Sada ću više da živim u Briselu, nego u Beogradu, ali se ne radujem tome. Tamo imam Pavlovljev refleks, imam mučninu, jer ni se tamo ništa lepo nije dogodilo - rekao je Vučić.

Na konstataciju da je pregovarački proces u prvi plan stavio rivalitet Evrope i SAD, Vučić se saglasio:

Veliki je rivalitet i ne pitajte me. Da se sakrijem iza nekog kamena, da ne mogu da me nagaze ni jedni, ni drugi...”.

Kako je primetio, svi dobro sve znaju, samo se prave nevini i nevešti.

- Da izvučcemo što više i izgubimo najmanje što moramo, da probamo da vratimo izgubljeno od 2000. do 2012. godine Šta god da dodam, samo ću da oštetim našu poziciju, da naštetim interesima u Evropi i svetu, a to neću da radim - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da je obaveza, po GS UN da pregovori teku pod pokroviteljstvom EU, te dodao da nema igre oko toga.

- Makron i Merkel su pokazali veliku zinteresovanost. Naravno, i zbog geopolitičke igre sa Amerikancija, ali i što znaju da ne može beskonačno da traje stabilnost koja je negde naređena. Nikome nisu u interesu sukobu i ratovi. Ne želim da za vreme mog mandata bilo koje dete vratim majci u kovčegu, ali da sačuvamo naše interese - rekao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na gostoprimstvo predsednika Francuske Emanuela Makrona, rekavši da je on veliki prijatelj naše zemlje.

- Makron je sa mnom proveo četiri sata, uprkos tome što je najzauzetiji državnik u svetu. Zaista je na fantastičan način proimio našu delegaciju. Veliki je prijatelj Srbije - naglasio je Vučić.

Predlog broj 5 - Srebrenica 2020

Vučić je, govoreći o još jednoj godišnjici zločina u Srebrenici, rekao da je važno da Srbija pokaže pijetet prema srebreničkim žrtvama i da to mora da uradi na ozbiljan način.

Ako to ne uradimo, onda nemamo pravo da tražimo to isto za sve naše žrtve, rekao je Vučić.

- Što se tiče politike, ne znam šta bih dodatno rekao, suviše je tragičan datum da bih govorio o tome kako i na koji način sve optužuju Srbiju - rekao je Vučić.

Kaže da Srbi moraju da govore o užasu koji se dogodio u Srebenici i da moraju da razumeju emocije Bošnjaka, jer i Srbi imaju emocije vezane za Drugi svetski rat, zločine prema Srbima...

- S druge strane, trebalo bi pitati mnoge u Evropi kako Jasenovac, Prebilovci, Jadovno, nisu genocid. Ali, istoriju pišu pobednici. Nemci su pobednici, Hrvati su pobednici, proterali su 250.000 Srba, mogu da kažu šta žele, ali mi ne smemo da se ponašamo isto kao oni koji negiraju Jasenovac, mi ne smemo tuđe žrtve u Srebrenici - naveo je Vučić.

Na konstataciju da je politički vrh u Sarajevu više pogođen odlukom Međunarodnog suda pravde da Srbija nije kriva za genocid nego žrtvama u Srebrenici, Vučić je rekao da danas možda nije najbolji dan da o tome govori.

Upitan o različitim kvalifikacijama događaja u Srebrenici, za koje neki kažu da je bio genocid, a neki da nije, Vučić kaže da je zvanična pozicija Srbije poznata, a da je uvek mnogo važnije od pravnih kvalifikacija ono što se stvarno govori i oseća.

- Za nas je važno da se trudimo da popravimo odnose sa Bošnjacima, da ne budu zasnovani na tome da komšiji crkne krava, već da zajednički živimo i da se borimo. To je jedan od najvažnijih zadataka u budućnosti - rekao je Vučić.

Zato kaže da je uvek spreman da pruži ruku, ali da to ne znači ispunjavanje svih zahteva i želja, već da se razgovara o svemu.

- Ako mislite da možete Srbiju da ponižavate, a Srbija to da prihvati, to se neće dogoditi - rekao je Vučić.

Sastav Vlade pre kraja avgusta Predsednik Vučić rekao je da će sastav nove vlade biti poznat brže nego što je sam mislio. Vučić kazao da je mislio da će Vlada biti formirana sredinom septembra, a sada misli da će se to desiti svakako pre kraja avgusta. Vučić je rekao i da želi da zahvali građanima koji ništa nisu imali od SNS, a slali su poruke podške da iz svega ovoga izađemo. Poručio je da možemo i moramo da pobedimo koronu i drugi i treći i četvrti put. Upozorava da će jesen biti teška i da moraju da se grade nove bolnice, kako niko ne bi bio uskraćen za medicinsko zbrinjavanje i negu. Naglašava da i u ekonomskom smislu neće biti lako, ali da će Srbija preživeti lakše i bolje od drugih. - Hvala svim ljudima i za ljubav i podršku, molim za mir i strpljenje - kazao je Vučić.

U emisiju su se uključili i gledaoci koji su glasali:

Darko je glasao za predlog broj 2.

Jelena iz Jagodine glasala je za predlog broj 2.

Jelena iz Kruševca glasala je za predlog broj 5.

Sandra je glasala za predlog broj 5.

Ove nedelje pobedio je predlog broj 2 - Žrtve policajci.