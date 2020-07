DAČIĆEV POTPREDSEDNIK PRETI SRBIJI I VUČIĆU: Tončev u Surdulici proglasio "Užičku republiku", pa najavljuje nerede i BLOKADU AUTO-PUTA (VIDEO)

Ovo je najžešći napad socijalista na Vučića do sada.

Potpredsednik Glavnog odbora SPS Novica Tončev poručio je na sednici Skupštine opštine Surdulica da će se dešavanja u Beogradu preliti i na jug Srbije, tako što će sa pet, šest hiljada ljudi blokirati auto-put, ukoliko još neko od direktora državnih institucija iz SPS bude smenjen.

Tončev je na sednici rekao i to da je Surdulica jedina slobodna teritorija u Srbiji, odnosno "Užicka republika", u kojoj jedino nema mraka i straha.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ovo je najžešći napad socijalista na Vučića do sada, izgovoren direktno od potpredsednika SPS Novice Tončeva.

Podsetimo, ministar spoljnih poslova Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je juče da će svako ko je povezan sa tom strankom, a učestvuje u nasilju tokom protesta u Beogradu, snositi odgovornost.

Dačić je u pisanoj izjavi ocenio da je na delu pokušaj odvajanja SPS-a od predsednika Srbije Aleksandra Vučića i SNS-a.

On je podsetio da su SPS i on lično prve večeri najoštrije osudili haos, incidente i nasilje ispred Narodne skupštine i istakao da to nema veze sa epidemioloskom situacijom, već da je to pokušaj nasilnog rušenja vlasti.

- Svi moraju da znaju da će svako ko podržava ili učestvuje u ovom nasilju, a povezan je na bilo koji način sa SPS-om, bez obzira da li je reč o partijskim ili državnim funkcionerima i njihovim saradnicima ili o lokalnim organizacijama, snositi odgovornost, biti smenjen i isključen iz SPS-a, jer se time nanosi steta Srbiji - upozorio je Dačić.