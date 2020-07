View this post on Instagram

"Ovo izgleda velelepno i biće jedna od najvećih kardiovaskularnih bolnica u Evropi. Ovo je važno za podizanje naših ukupnih kapaciteta za celu zemlju. Za manje od godinu dana će sve biti gotovo, idemo i ispred roka, a vrednost opreme je 15 miliona evra. Ovo je fantastičan doprinos napretku srpskog zdravstva. Srećan rad i mnogo uspeha vam želim." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje 2“.