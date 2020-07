"U Srbiji nema polarizacije, lista SNS je sa partnerima iz vlade osvojila tri četvrtine glasova"

Praviti poređenje između situacije u Severnoj Makedoniji i Srbiji je potpuno neosnovano jer je lista SNS osvojila 60 odsto glasova na izborima i nema reči o podeljenosti Srbije, ocena je sagovornika Pinka koji su komentarisali pismo Saveza za Srbiju Evropskoj komisiji.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže da je njemu uvek žalosno kada vidi da neko misli da nekoga sa strane treba uputiti u naše probleme i da će neko sa strane da nam donese rešenje.

- To govori o jednom dubokom nerazumevanju interesa svoje zemlje i kada neko tako postupa pitam se šta bi radio da je na vlasti i kako bi se odnosio prema nacionalnim i državnim interesima – naveo je Miletić.

Oni su, primetio je, našli utočište u nekim likovima iz evropskoh parlamenta koji imaju određena zaduženja da se bave ili dijalogom Beograda i Prištine ili regionom.

- EP ima ključnu ulogu u odobrenju budžeta, on nema zakonodavnu, izvršnu moć - naveo je Miletić i naglasio da je Tanja Fajon došla na tu poziciju sa 20 odsto glasova, te da je reč ljudima koji gledaju da se okoriste o svoje pozicije.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost je naveo da Evropski parlament broji 705 mesta, a Tanja Fajon je samo jedan od poslanika.

- Neretko takvi poslanici koji dolaze sa prostora bivše Jugoslavije, kao što ona dolazi iz Slovenije, pokušavaju da izgrade svoju političku karijeru na tome što će tobože disciplinovati Srbiju, ponašati se kao tutori, da oni nas nauče šta je demokratija i šta je vladavima prava, a oni sami nemaju podršku ni u sopstvenim državama – rekao je Rajić.

Kako je dodao, problem je tošto su to u suštini politički marginalci u svojim državama, da ne govorim o nivou EU, ali imaju iskaznice Evropsog parlamenta i smatraju da će na taj način nekoga ovde obmanuti ko se ne bavi politikom i ne zna dovoljno o međunarodnoj politici.

Prema njegovim rečima, poređenje situacije u Srbiji sa Severnom Makedonijom je potpuno deplasirano.

- Kada su pravili pregovore u Severnoj Makedoniji, kada je EU pokušala da bude posrednik imali ste VMRO DPMNE koja je imala 51 od 120 poslanika, a SDSM Zorana Zaeva 49. To su bile dve političke opcije koje su imale gotovo izjednačenu podršku. Reč je od državi gde je makedonski etnički korpus podeljena na umereno levo i umereno desno. U Srbiji imamo SNS koja osvaja više od 60 odsto glasova sa svojim partnerima sa liste, a koalicionom partnerima iz vlade osvaja više od 75 odsto, a neko želi to da predstavi kao polarizaciju. Za Vučića su tri četvrtine, dok je za Savez za Srbiju 4,5 do pet odsto - istakao je Rajić.