Gojković: Obradović hoce vlast bez izbora, a ne mišljenje

Bez obzira na sve napore Boška Ovradovića i njemu sličnih, uperene protiv institucija i stabilnosti naše zemlje, Republika Srbija neće dozvoliti narušavanje demokratski izražene volje građana, i stabilnosti države, poručila je večeras predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković.

Gojković je ukazala da je licemerno "poverenje" Boška Obradovića u institucije Srbije na koje juriša i koje kontinurano pokušava da podriva. "Pravu istinu o ovom igrokazu otkrivaju pretnje koje on upućuje instituciji od koje navodno očekuje mišljenje", izjavila je Gojković, saopšteno je iz parlamenta. Ona je dodala da se on i njemu slični nikada neće zadovoljiti ničijim slobodnim mišljenjem i nezavisnim stavom, pa makar to bio i Ustavni sud Srbije.

Kako kaže, njih može samo da zadovolji stav, koji bi ih bez poverenja naroda i bez legitimniteta, doveo na vlast.

"On već unapred najavljuje, neprimerenim pritiscima na Ustavni sud, a tobože pozivajaući se na slobodno sudijsko uverenje, da će za njega biti prihvatljivo upravo samo jedno - da bez provere volje građana uđe u Skupštinu. To se jasno vidi u situaciji kada Obradović, prepoznatljiv po scenama brutalnosti i nasrtajima na instiitucije, sada pokušava da izvrgne kristalno jasno izraženu volju građana Srbije na nedavno održanim izborima", istakla je Gojković.

Lider Dveri Boško Obradović podneo je ranije danas inicijativu Ustavnom sudu Srbije za ocenu ustavnosti izmena Zakona o izboru narodnih poslanika i lokalnim izborima koji su, kaže, promenjeni u toku izbornog procesa. On je poručio da će, u slučaju da sud donese presudu da su izmene zakona bile antisutavne, izbori biti poništeni na svim nivoima, a novinarima ispred Ustavnog suda pročitao 13 imena sudija Ustavnog suda Srbije na čelu sa predsednikom Snežanom Marković, navodeći da se u njihovim rukama nalazi "sudbina Srbije".