VUK JEREMIĆ DANAS GLAVNA ZVEZDA U PRIŠTINI! Zahvalni mu na 10. godisnjici odluke Međunarodnog suda pravde na njegovom tupavom pitanju

Osmani je na društvenoj mreži Tviter, na kojoj je objavila i sliku Vuka Jeremića kako napušta sednicu nakon odluke MSP, napisala i da joj je bila čast da bude deo tima koji je tada predstavljao Kosovo. Kako kaže, “bila sam deo tima koji je dao odgovor svima koji su imali pitanja o legalnosti proglašenja nezavisnosti”.

"Ono što se desilo na Kosovu jeste da su ljudi tražili nezavisnost kao reakciju na sistematski i dugotrajni teror i ugnjetavanje, počinjeni grubim kršenjem osnovnog principa jednakosti i nediskriminacije. Osnovni princip je jasan - nijedna država ne može koristiti teritoriju da uništi populaciju. Država je stvorena da postoji za ljudska bića”, napisala je Osmani.

"Ono što se desilo na Kosovu jeste da su ljudi tražili nezavisnost kao reakciju na sistematski i dugotrajni teror i ugnjetavanje, počinjeni grubim kršenjem osnovnog principa jednakosti i nediskriminacije. Osnovni princip je jasan - nijedna država ne može koristiti teritoriju da uništi populaciju. Država je stvorena da postoji za ljudska bića”, napisala je Osmani.

10y ago, the ICJ decided that our Decl.of Independ. was not in violation of intl’ law. It was an honor to be part of the team that represented 🇽🇰 in this landmark case that gave an answer to all those who had questions as to the legality of this act of the will of the people. 1/3 pic.twitter.com/kw65YA5REX