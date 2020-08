VUČIĆ ZA PINK: Postoje dva koncepta o novom sastavu Vlade, ja sam više za prvi, ali još ćemo da vidimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je danas u "Novom jutru" na TV Pink i tom prilikom govorio o svim aktuelnim temama.

Vučić je govoreći o sastavu nove Vlade rekao da razmišlja o dva koncepta po pitanju vlade - koalicija sa jednom strankom ili koncentraciona vlada, a da je, trenutno, bliži prvom konceptu.

- Jedan je koncept proste koalicije, sa jednom političkom partijom, ali ne bih govorio kojom - rekao je Vučić.

Drugi je, kaže, zbog kompleksnosti situacije - talasa korone na jesen, pitanja KiM, izlaska iz svetske ekonomske krize - koncentraciona vlada, a da se za godinu i po dana ide na parlamentarne i ostale izbore.

- Trenutno sam bliži prvom konceptu, ali još ću da merim - naglasio je Vučić.

Dodao je da "računa", ali ne matematički, već politički, odnosno razmatra šta se sve dešava u svetu, u Evropi, kako bi bilo doneto najbolje rešenje za zemlju i građane.

- U skladu sa tim, možete da očekujete moj predlog. Uskoro ćemo izaći sa tim - rekao je Vučić.

Srbija će učestvovati u razgovoru sa Prištinom u Beloj kući

Vučić je povodom objave Ričarda Grenela o sastanku Beograda i Prištine 2. septembra u Beloj kući rekao da Srbija nije u poziciji da odbija razgovore.

- Zašto je Grenel rekao pregovore, ne znam... Ali ja da ulazim u njihove odnose - suviše smo mali za to... U razgovoru ćemo da učestvujemo, a ja sam sa Grenelom do sada razgovarao o ekonomskim temama, to će biti tema - rekao je Vučić za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, za Amerikance i najveći deo Evropske unije Kosovo i Srbija su dve države.

- Naša pozicija je teška, za SAD i veći deo EU Kosovo je nezavisna država, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i istakao da Beograd nikada neće tretirati Kosovo kao nezavisnu državu, ni u pregovorima u Vašingtonu, ni u Briselu. Oni na pregovore dolaze iz više razloga, a prvi je da dobiju priliku da sebe prikažu kao nezavisnu državu. Mi ih nećemo tretirati tako ni u Vašingtionu, ni u Briselu - objasnio je Vučić dodajući da to ne kaže posle, već u susret događaju.

Kazao je da je na to više puta upozorio i Avdulaha Hotija.

Vučić je istakao da prištinska strana na pregovore ne dolazi pripremljena, dok se naša delegacija sprema danima i nedeljama.

- To je ozbiljan rad. Iznenadili smo ih našim predlogom na prošlim razgovorima. Oni plasiranje naše robe na Kosovu nazivaju izvozom. Rekli su ne možete da izvozite kao Republika Srbija, a da oni ne mogu kao Republika Kosovo. Kazao sam da mogu da pišu šta hoće, kao na primer CEFTA Kosovo. Ali da ne može da piše Republika Kosovo - kazao je Vučić.

Istakao je da Prištini nije cilj sloboda protoka kapitala, robe i usluga, već samo da dođu do konačnog rešenje bez pregovora, a to je priznanje nezavisnosti.

Vučić je kazao da ne sumnja da će provokacija s njihove strane na terenu biti još. Podsetio je da su ponovo upali u zaštićenu zonu manastira Dečani.

- Došli su tamo sa mašinama da grade magistralni put i pored presude čak njihovih sudova. Ssta ih briga za manastir i za presude čak njihovih sudova. To su stvari koji unose dodatni nemir i strepnju. Protiv toga ćemo se boriti na svakom mestu - podvukao je Vučić i dodao da je u interesu Srbije, ali i Prištine ekonomsko otvaranje.

Kada je reč o EU naglasio je da se ne sme ispustiti iz vida da kada se govori o EU treba pomisliti prvo na Nemačku, jer je ona toliko snažnija od svih drugih.

Vučić je naglasio da tolika nadmoć u EU nikada u evropskoj i svetskoj istoriji nikada nije postojala, kakav je slučaj sada sa Nemačkom.

- Pregovori o Kosovu se vode pod pokriviteljstvom Brisela, ali najuticajnija je u EU Nemačka - kazao je Vučić.

Kao primer naveo je da je u prvom kvartalu privreda Velike Britanije pala za minus 20 odsto, a Nemačke se održala na minus 12.

Ne naoružavamo se da bi napadali, već sačuvali mir

Vučić je rekao da se Srbija naoružava da bi sačuvala mir, a ne da bi nekoga napadala.

Upitan kako komentariše to što su i Albanci nabavili bespilotne letelice kakve imaju SAD, Vučić je rekao da one nisu baš slične onima koje smo mi nabavili pošto su njihove izviđačke, a naše borbeno - izviđačke, kao i da je Albanija samo poručila te letelice koje će da stignu tek do kraja 2022. godine.

- A, šta ćemo mi tek da imamo do kraja 2022. godine... Ljudi ne treba da brinu. Ali, ne naoružavamo se da bi bilo koga napadali i da bi sa nekim ratovali već da bi sačuvali mir i stabilnost i spokojstvo svojih ljudi - naveo je Vučić.

Kaže da žene u Srbiji to dobro razumeju da ne treba da brinu za svoje sinove, muževe i očeve.

Vučić ističe da se Srbija ne priprema da napada nekog, već da bi sprečila agresiju na našu zemlju, jer će to mnogo teže pasti nekom napamet ako smo dobro naoružani.

Dodaje da je 1999. godine bilo mnogo lakše doneti odluku da se Srbja napadne, jer je bila razorena ekonomija i imali smo zastarelo naoružanje, koje ipak obaralo njihove avione.

- Srbija je danas mnogo ozbiljnije naoružana i tek će da bude, to je rezultat ubrzanog ekonomskog rasta i pametne politike koju smo izabrali - naglasio je Vučić.

Azerbejdžanu smo prodali 10 puta više oružja nego Jermeniji

Vučić je izjavio da je veoma teško suprotstaviti se onima koji žele po svaku cenu da nanesu štetu svojoj zemlji, kao što je to slučaj sa izvozom srpske odbrambene industrije gde je zaposleno oko 17.000 ljudi, čija se egzistencija, kao i njihovi porodica, tako dovodi u pitanje.

Ne razume, kaže, napade na srpsku namensku industriju.

- Kada prodajemo oružje, postavlja se pitanje što smo, recimo, prodali Jeremeniji, ranije što smo dali poljskoj firmi kada smo znali da je za Ukrajince - kazao je Vučić i zapitao da li Srbija treba da ima svoju odbrambenu industriju.

Vučić je rekao da smo Azerbejdžanu prodali 10 puta više oružja nego Jermeniji.

Ističe da ako želimo da naša odbrambena industrija radi da moramo da nekome da prodajemo naše naoružanje. Pri tom se, ističe, pridržavamo svih međunarodnih sertifikata u koje zemlje sme da se izvozi naoružanje.

Vučić napominje da kada kupujemo oružje od Rusa, onda se čuje - zašto ne od Kineza, ako kupujemo od Kineza - zašto ne od Rusa, a ako nabavljamo i od Rusa i Kineza, onda zašto ne od Amerikanaca itd.

Dodaje da uvek postoje neke primedbe, isto kao i kada prodajemo naše oružje i zapitao - zašto sami sebi namećemo sankcije u tome, kada ostale zemlje prodaju svima.

- Mene interesuju samo naše fabrke i odbrambena industrija i naša vojsak. Ssta god da uradite nećete udovoljiti ljudima. Ne mogu da razumem da neko radi tu priču o Krušiku, a šta je bila njena suština tog napada, evo ni ja se ne sećam - valjda da je neko dobio kao privatna kompanija to po nešto nižoj ceni nego da je to radila državna firma i rezultat je bio da je prepušten posao bugarskim kompanijama umesto Krušiku - ocenio je Vučić.

Predsednik Srbje dodaje da u Krušiku radi oko 3.000 ljudi i zapitao kako će oni sa uništenom reputacijom da prodaju oružje, kada ljudi sa strane vide da nemaju ugled u svojoj zemlji.

To je isto kao i priča sa Telekomom, dodao je Vučić i zapitao - kako je moguće da to radite.

Teško je boriti se protiv neistina

Predsednik Vučić kaže da se već navikao na to da je dežurni krivac za sve što se dešava u Srbiji, da ga jedni napadaju što ne potpisuje da je Kosovo nezavisno, drugi su pak sigurni da će "nešto da uradi, jer je nekom obećao"...

Slično je i oko epidemije korona gde, kako kaže, on je kriv šta god da se uradi.

- Krivi ste kada uvodite i ukidate mere, kada nema vakcine, ali i kada kažete da će Srbija među prvima dobiti. Ne odgovara kada kažete da će stići iz Kine i Rusije, ali ne valja ni kada kažete da će vakcine biti nabavljena iz EU - kazao je Vučić.

Kaže da je kriv čak i kada nestane struje na Divčibarima, ali u derbiju Zvezda - Partizan, ako izgubi Zvezda, ali i obrnuto.

Navodi da je se danas teško boriti sa neistinama koje se plasiraju na društvenim mrežama, gde se objavi po nekoliko hiljada, pa i miliona tvitova i postova i da je nemoguće na njih odgovarati.

Kaže da to nije problem samo u Srbiji, da je svojevremeno prisustvovao predavanju na kome se govorilo da nema lidera u Evropi, jer se na društvenim mrežama pojavljuju milioni postova i tvitova na koje ne možete da odgovarate.

Govoreći o pomoći klubovima Vučić je naveo da je KK Partizan u poslednje dve godine dobio više od Crvene zvezde. Za fudbalske klubove, kako je naveo zavisi da li se u obzir uzima sponzorstvo Gasproma.

Ukoliko se izuzme Gasprom, više se pomoglo Partizanu, ako se računa Gasprom onda Zvezdi.

Letovanje u Srbiji

Vučić kaže da je zahvalan ljudima u Srbiji što su više birali ovog leta Vrnjačku banju, Borsko jezero, Vrdnik, Zlatibor, Soko banju, nego Rovinj i Umag.

- Nek se ne naljute oni koji su birali Rovinj i Umag. Imaju ljudi pravo da idu gde hoće, kao što ja imam pravo da kažem da najviše želim da letujem u svojoj zemlji i da mi je lepo u svojoj zemlji - rekao je Vučić.

Da bude više srpske robe na rafovima

Predsednik Vučić izjavio je danas da je od Privredne komore Srbije tražio da stupi u razgovore sa velikim trgovinskim lancima, kako bi se obezbedilo veće prisustvo srpskih proizvoda u njima.

- Obavestili su me da su počeli razgovore sa tri najveća lanca u zemlji, i doći će do povećanja prisustva srpske robe na rafovima - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je to način da se pomogne privredi svoje zemlje, što je potpuna suprotnost onome što čine pojedinci, napadajući, na primer, Telekom Srbiju.

U tom smislu, pohvalio je projekat PKS "Čuvarkuća", koji je usmeren na podršku domaćim proizvodima i proizvođačima i jačanje svesti potrošača o značaju kupovine domaćih proizvoda.

Tepićkin šef je uzeo 30 miliona evra od Telekoma, ne ja

Govoreći izjavama Marinike Tepić o Telekomu, predsednik Vučić je rekao da je ta firma akcionarsko društvo u kom država Srbija ima većinski udeo.

- Šokiran sam tolikom potrebom nekih da razaraju sve na štetu države, do sada namensku, a sada Telekom - rekao je predsednikVučić i istakao da je cilj napada na Telekom poslednjih dana da se ta kompanija sruši, po svaku cenu.

Na tezu opozicije da je Telekom "kasa jedne političke partije", Vučić je rekao da on nema ništa od te kompanije, te uzvratio podacima da je predsednik partije Marinike Tepić, Dragan Đilas, uzeo od Telekoma 30 miliona evra, dok je bio na vlasti, od 2004. do 2012. godine, na ime svoje dve kompanije.

- Oni su ga uništavali, razarali, stavljali u poziciju da ne postoji na tržištu - rekao je Vučić.

Podsetio je da su oni od kojih dolaze danas napadi na Telekom svojevremeno želeli da kupe TV Prvu i B92, ali je te dve telezivije kupio neko drugi.

- Izjalovilo im se sve, izjalovilo im se da zauzmu političku vlast na silu - rekao je Vučić.

Ponovio je da je to što neko radi za tajkune, protiv svoje države i firme koja pripada građanima, a koja će ostati i nekom ko sledeći dođe na vlast - neverovatne stvari, koje pokazuju neodgovornost i neozbiljnost.

Vučić je istakao da je Telekom Srbija akcionarsko društvo, u kojem država Srbija ima većinski udeo, odnosno da pripada građanima.

- Kada postavite pitanje oko Telekoma... Šta je posao političara, ljudi koji se bave javnim poslom - da je pomažu, da rade u interesu hiljada radnika, pre svega u interesu resursa koji je javni ili da razaraju državni kapital, ono što pripada građanima? - upitao je Vučić.

Predsednik je istakao da država nije prodala prodala ni EPS, ni Telekom, već naprotiv, danas tražimo da sa Telekomom uđemo na KiM, u Albaniju, što nije bilo dozvoljeno, dok smo sa Telekomom najvažniji operater u BiH, prvi u Crnoj Gori.

- Toliko o uspesima Telekoma - podvukao je Vučić.

Istakao je da je Telekom sve snažiji, a ne slabiji, pa je cilj srušiti ga po svaku cenu.

O najavama akademika Dušana Teodorovića da je "bojkotovati Telekom", rekao je da će to bit "slika i prilika uspeha Telekoma".

Međusobni napadi opozicije

Upitan o snimcima na kojima Nikola Jovanović govori o Vuku Jeremiću i Mariniki Tepić kaže sledeće:

- Nisam zainteresovan da kažem bilo šta. Ja bih da izbegnem da pričam o tome. Nije moje da kažem... Ima bitnijih tema.

Kazao je jedino da su uvek jedni o drugima tako mislili, a da nije njegovo da komentariše njihove izjave.

Napadi hrvatskih medija

Predsednik Vučić je potvrdio da je u tokom poslednih nekoliko meseci o njemu samom objavljeno 1.014 tekstova.

- To je meni logično. Kada vodite jednu zemlju koja je nezavisna i samostalno donosi svoje odluke bićete pod velikim pritiskom - kaže Vučić.

On se osvrnuo na to da je Srbija na 2,6 odstro rasta industrijske prizvodnje, a da je samo ispred Srbije Irska.

- Logično je da se drugi ne raduju tome preterano. Zašto bi se radovali? Oni bi svi voleli da Srbija bude jednako slaba, da bude jednako loša i neuspešna kao što je bila 2010. godine. Da nema dovoljno jaku vojsku, da trči sa jednog i drugog mesta i da se izvinjava svima - kaže Vučić.

- Mene ne interesuje ko će da se naljuti, ali mi moramo da vodimo računa o srpskom narodu i srpskim žrtvama. Ako vidite Srbiju u Evropskoj uniji kako što mi vidimo Srbiju Evropskoj uniji - onda izvolite - kaže predsednik Srbije i dodaje kako Srbija vidi u Mađarskoj iskrenog prijatelja.

Kako je Vučić rekao Srbija će sve više smetati pojedincima kako bude nastavlja da jača još više.

Partneri svima, sluge nikada

Vučić je naglasio da je njegova politika nezavisna, samostalna i slobodna Srbija i da nikada neće biti ničiji sluga.

- Volim Amerikance, volim Evropljane, ali najviše volim Srbiju - rekao je Vučić govoreći o spoljnoj politici i kritikama koje mu se tim povodom upućuju.

Vučić je istakao da sa svima možemo biti partneri.

- Partneri da, prijatelji kada nam se interesi poklapaju. Ali, sluge, bilo čije, nećemo biti nikada - poručio je Vučić i dodao da je to rekao i prijateljima u Kini, u Rusiji, kao i našim prijateljima na Zapadu.

Malom broju se njih se ta pozicija sviđa, ukazao je Vučić Srbija, istakao je, neće da se sili, ali zna svoju poziciju.

- Glavni cilj je jačanje mira i stabilnosti - istakao je Vučić.

Bolja epidemiološka situacija u Srbiji

Predsednik Vučić je pozdravio najavu da će od sutra biti otvorene granice Crne Gore sa Srbijom i dodao da epidemiološka situacija u Srbiji postaje bolja.

- Lepo je, radostan sam zbog toga. Imate mnogo ljudi iz Srbije koji imaju vikendice u Crnoj Gori, rođake, porodice, ogroman broj Srba živi tamo. Najbliži smo vekovima - rekao je Vučić i dodao:

Brojevi su bolji, situacija je bolja. Postoje ti talasi, sa onim teškim smo uspeli da se izborimo, ali nije vreme za opuštanje. Bilo je onih mlađih, ali su žrtve najviše stariji i oni gojazniji. Vidite da i kod mlađih izaziva probleme, važno je da održavamo distancu, metar i po, koliko je moguće. Stvari u Srbiji idu mnogo bolje. Nadam se da nećemo nikad više otvoriti Arenu ili Sajam, niču dve kovid bolnice. Toliko novih bolnica gradimo, od Infektivne preko Dedinja 2, radimo onkologije u više mesta. Mnogo novca smo uložili a u zdravstveni sistem mora da se ulaže, pokazalo se koliko je to bitno.

- Ako se ovako nastavi, ako brojke i dalje išle u ovom smeru, od sledećeg vikenda ćemo verovatno produžiti rad ugostiteljskih objekata za dva sata, tako da će raditi do jedan sat posle ponoći - kazao je Vučić.

Srbija ima najbolje ekonomske procene u regionu - Od narednog vikenda verovatno produžen rad ugostiteljima

Predsednik Vučić se osvrnuo na stabilnu ekonomsku situaciju u Srbiji, rekavši da će projekat ''Moja prva plata'' mladim ljudima pomoći da se lakše zaposle nakon završavnaja fakulteta.

- Ako bude dobra epidemiološka situacija, od sledećeg vikenda rad ugostiteljskih objekata će moći da bude produžen do jedna sat posle ponoći. Ne zaboravite da smo mi dali 1.050 evra po radniku za pet meseci - kaže Vučić

Vučić je naglasio da je ekonomska siutuaciji u Srbiji bolja nego u većini drugih država, ali da nije laka zbog koronavirusa

- Srbija ima najbolje projekcije kada je u pitanju ekonomija, a posle Srbije Mađarska. Za nas je dobra vest što se nemačka ekonojmija oporavlja brzo, jer nama to treba za naše radnike u Pančevu, Pazovi i drugim mestima - kaže Vučić.

- Srbija ima najbolje ekonomske projekcije u regionu, i stanje privrede je bolje nego u većini drugih država - kaže Vučić.

Demonstracije i napadi na policiju

Vučić je nakon odgledanih snimaka napada na policiju ispred Skupštine rekao da je policija tamo bila jer su određeni nasilnici upali u zaštićeni objekat.

- Jedini razlog zašto ste videli policiju ispred Skupšine je to što su određeni kriminalci upali u Narodnu skupštinu Srbije. Šta oni rade u Skupštini Srbije? Niko ih ranije nije pipnuo, dok nisu upali u zaštićeni državni objekat - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da se godinama u nazad organizuju razne demonstrancije, da nijedan takav skup nije prijavljivan i da su svi bili protivzakoniti.

- Zbog demokratije i slobode okupljanja nikada nismo želeli da intervenišemo. Nikada niko zbog održavanja skupova nije odgovarao, osim ukoliko su učestvovali u nasilju - kazao je Vučić.

Napominje da oni koji danas demonstriraju, dok su bili na vlasti naprednjacima nisu dozvoljavali da prošetaju ulicama, da su jednom hteli da dođu do RTS i da je tada ubijen Ranko Panić.

Ističe da nema problem sa protestima, da su oni skoro svakodnevni ispred predsedništva i da govore o nivou demokratije u jednoj zemlji.

- Policija je došla tek kada su banditi upali u Narodnu skupštinu, ne demonstranti. Kada su rušili ograde ispred predsedništva nisam se uplašio. Ja se plašim da izađete sa nekim pametnijim i boljim idejama, jer znam da biste tada pobedili u političkom smislu. Da se plašim nasilja vašeg i bezidejnosti, toga se ne plašim - naveo je Vučić.

Kako kaže, toliko popuštanja, dopuštanja nijedna zemlja ne bi to dozvolila. Navodi da mu je nemački ambasador u razgovoru rekao da nemačka policija nikada ne bi dozvolila da se upadne u Skupštinu.

- A, da nismo dopustili da uđu u Skupštinu, rekli biste da smo ih tukli, a da njihova namera nije bila da upadnu u Skupština. To je po onoj priči - šta god da uradite kajaćete se - rekao je predsednik.

Siguran je da će i policija voditi postupak za one koji su prekoračili ovlašćenja, ali i da je njima bilo teško dok kamenice letele.

Predsednik je rekao i da nije "srećan efikasnošću pravosudnog sistema" i da o tome govori sa pravom Evropska komisija.

- Različite vrste reformi su po tom pitanju potrebne - zaključio je Vučić.