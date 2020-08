Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući predstojeći sastanak u SAD, rekao je da su pogledali agendu za sastanak, naglasivši je da je samo jedna tačka bila problematična, ali da mu iskustvo govori da se neće zaustaviti na tome.

O SASTANAK U VAŠINGTONU

-Dobili smo zvaničnu agendu koja predstavlja tačke o kojima smo već razgovarali sa Grenelom, i u toj agendi nama je bila problematična jedna tačka, međutim, nisam siguran da će na tome da se zaustavi - rekao je Vučić gostujući u "Novom jutru" na TV Pink i dodao da ga je retko "politički nos" prevario kada su moguća politička iznenađenja ili zamke.

Kako kaže, to kako će Beograd i Priština da razgovaraju svi mogu da tumače kako hoće.

- To tako traje već 12 godina. Suština je da Hoti govori da ide po nezavisnost u Vašington, i govore da Vučić ide tamo da potpiše. Očekujem iznenađenje - rekao je Vučić.

"NI TRAMP NI SAD NISU ODUSTALI OD MEĐUSOBNOG PRIZNANJA"

Naglasio je i da je jedina tema kad je reč o Kosovu i u SAD, i svuda, međusobno priznanje Beograda i Prištine.

Vučić je istakao da je jutros slušao Suzanu Grubješić koja je dobro primetila da je predsednik SAD Donald Tramp u pismima, kada je pozivao njega i Hašima Tačija, govorio o međusobnom priznavanju, te dodao da ni Tramp, ni SAD nisu od toga odustali. Rekao je da, ako se pogleda sva kampanja koja je vođena protiv Srbije i njega lično, u kojoj su korišćeni mnogi srpski političari I analitičari, da je sve bilo usmereno protiv razgraničenja, a i Miroslav Lajčak je najavio da teritorije nisu tema.

-Jedina tema svuda šta god ko pričao u SAD biće međusobno priznanje, onako ili ovako. U EU ona će biti na kraju, a do tada će govoriti o normaliazaciji odnosa. Ko kaže drugacije, laže svoj narod, kupuje vreme i obmanjuje ljude - podvukao je on.

Kako kaže, interesantno je da su u tome uspeli I da sa velikim žarom govore da to nije tema, i da Srbima neće ništa da daju.

-Srbima, kako kažu, ćemo dati evropsku perspektivu, ponuditi kredite. Hvala, to možemo i sami, na tržištu kapitala. Pare da nam poklanjaju nisu spremni, niti hoće - rekao je Vučić.

Rekao je da neki pričaju o 40 milijardi nečega, a od tih para su sve krediti, ulaganje u projekte, koje ćemo morati da vraćamo.

-Kako stvari stoje, vidim da će da nas čeka mnogo teških i velikih problema u kojima svi misle da moraju da završe svoje poslove na štetu Srbije, a da Srbiji ne ponude ništa - podvukao je on.

Ma koliko bilo teško, koliko god mu bila glava na panju ili se nalazio pod ucenama i pritiskom, poručuje da će čuvati nacionalne interese.

Ukazao je da, međutim, postoji jedna stvar kod Srba da nikada nismo analizirali stvarno kakva je situacija sa kakvom se suočavamo, šta je to što svet misli, šta imamo stvarno na KiM, i šta možemo, to jest, šta realno možemo da dobijemo u budućnosti.

-Nemamo tu vrstu racionalnog pristupa, odgovornosti. Kod nas je sve isto - konstatovao je on.

Vučić je rekao da mi sada plaćamo cenu katastrofalnih poteza u prošlosti. Podsetio je da je Srbija posle bombardovanja NATO potpisala delimičnu kapitulaciju, koja, kako ističe, čak i nije sasvim delimična. Zatim, ukazuje, 2004. na pogrom nad našim stanovništvom država reaguje besmisleno, histerijom na ulicama Beograda, a 2008. na proglašenje nezavisnosti Kosova neki su reagovali kroz štampu, a neki bekstvom u Rumuniju, a svađu dva krila u vlasti međunarodna zajednica je iskoristila.

Podsetivši na katastrofalnu presudu Međunarodnog suda pravde na naše insistiranje, rekao je da sada moramo da platimo cenu svih tih užasnih poraza.

O POVEĆANJU PENZIJA

Vučić je rekao da će bez obzira na probleme sa koronom i muke sa kojima se suočavamo, penzioneri imati i očuvanje i redovnost penzija, ali i povećanje koje nije beznačajno.

-Penzioneri mogu da budu mirni i zadovoljni. Penzije koje rastu biće značajno uvećane, takođe se nadam da će moći poslodavci da povećaju minimalac - rekao je Vučić.

-U jednoj užasnoj godini koja je zahvatila svet, imali smo minimalni pad - rekao je Vučić.

-Usvojili smo švajcarski model, imali smo minimalni rast cena 1,4 posto, kad to dodate na značajno povećanje plata, to nije nimalo beznačajan rast penzija - naglasio je on.

"DRŽAVA ĆE SE POTRUDITI DA NE DOĐE DO OTPUŠTANJA RADNIKA"

Kako je rekao, pre 7 godina minimalac je bio oko 15.000 dinara i država će se sada potruditi da kroz pomoć poslodavcima pomogne da ne dođe do otpuštanja radnika.

- Verujem da će svi biti zadovoljni. Nemačka nikad nije imala ovakav pad. Amerika, a ni naše komšije. A mi smo u normalnim uslovima imali mnogo veće plate. To vam govori kako imamo sposobnu državu i vlast. Mi smo 2008. imali veći pad nego ove godine - rekao je Vučić, dodajući da tada nije bilo korone i da je svetska ekonomija danas u tri puta većoj krizi.

- Fantastičan rezultat za Srbiju je -3, to mi svi kažu. Nemačka je nebo za nas, i ne možemo se porediti, ali čestitke dolaze upravo odande - kaže predsednik.

Srbija imanje manje nezaposlenih, nego što ih ima oko 20 zemalja EU, dodao je on.

Litvanija i Finska su malo ispred nas po BDP-u, kaže Vučić, i dodaje da sve zemlje iz regiona, osim nas, nemaju predviđanja za rast BDP-a u narednom periodu. Kaže da imamo rast u rudarstvu i elektroprivredi, ali da nas čeka jačanje građevinarstva.

O NAPADIMA NA SRBE

Vučić je ocenio da je Srbija zemlja u kojoj nema napada na pripadnike drugih nacija, dok, sa druge strane, gotovo da ne prođe jedan mesec a da neko ne napadne Srbe ili njihovu imovinu u Hrvatskoj.

-Sećate li se da je prošao jedan mesec da nije napadnuta srpska imovina ili srpska deca i mladići, u Vukovaru ili drugom mestu u Hrvatskoj. Kada ste zapamtili da je neko prebijen u Srbiji? podsetio je Vučić upitan za napade na Srbe i njihovu i imovinu SPC u regionu, a povodom poslednjeg napada na srpske mladiće u Vukovaru.

Predsednik je istakao da je iskreno ponosan što se takve stvari u Srbiji ne događaju, a čak i kada se dogode, nadležni uhapse vinovnike, a srpsko društvo takav incident osudi.

-Celo društvo, ne samo deo političke javnosti. Srećan sam što živimo u takvom društvu - rekao je Vučić. Podsetio je da je razgovarao sa predstavnicima hrvatske manjine , o konretnim temama, te dodao da će prisustvovati otvaranju kuće Bana Jelačića, u Petrovaradinu, za koju je sredstva izdvojila država. Vučić je dodao da je Srbija bila popularna u delu regiona, Zapadnog Balkana i Hrvatske samo kada se izvinjavala i kada je ekonomski i vojno bila na kolenima.

-Danas, mediji u regionu neće da pokažu stopu rasta Srbije, zato što bi to bio šok za njihove građane, posebno u Hrvatskoj, jer svaki dan slušaju priče o predsedniku Srbije kao ludaku i ratnom huškaču. Kako da kažete da je ludak boji od nas pametni - primetio je Vučić.

O PLATFORMI SRBIJE

Kako je rekao da naša platforma za te sastanke je ograničena odlukama Vlade Srbije, postojećim aktima Narodne skupštine i ograničenjima u Ustavu Srbije.

-Znamo i kakava je realna situacija na KiM. Dovoljno bi bilo da se neko drži samo onoga - činite sve suprotno od onoga što su radili neki drugi i imaćete uspeh - rekao je Vučić, odgovarajući na kritike bivšeg ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića i drugih predstavnika bivše vlasti da se Vučić bavi temama od pre 10 - 12 godina, a da javnost ne zna kakva je njegova platforma pred odlazak u Vašington.

Vučić kaže da se bavi temama od pre 10-12 godina, pokušavajući da ispravi bar deo onoga što je loše urađeno u to vreme, što, kako kaže, nije lako, jer je Beograd doveden u situaciju da mora da poštuje ono što je prethodna vlast radila, a što je urađeno na katastrofalan način.

-Oni su izmestili priču iz UN u EU, uspostavili carinski pečat i uspostavili granicu na Jarinju i Brnjaku, omogućuli Kosovu da maše presudom Međunarodnog suda pravde.... Borimo se sada da poporavimo to i da napravimo nešto - rekao je Vučić.

Komentarišući naslove u pojedinim medijima da je "Vučić priteran uz zid i da ne može da se vrpolji", Vučić kaže da nije on priteran uz zid, već Srbija.

-A vi se radujete tome i crtate to celom narodu, jer vam je jasno šta ste uradili sa Kosovom i briga vas za Kosovo. Šta god da se desi, optuzićete mene, ako odbijem nešto reći ćete da sam doveo Srbiju u težak odnos sa SAD, ako prihvatim reći ćete da je Vučić najveći izdajnik iako ste vi to odavno dali i to na tacni, i kad vam niko ništa nije tražio - rekao je Vučić.

Kako kaže, do susreta sa Trampom najverovatnije neće doći

-Ako sam u pravu da se na agendi mogu naći iznenađenja koja su za nas neprihvatljiva do susreta sa Trampom neće doći - rekao je Vučić.

"NEMAM TREMU PRED PUT U VAŠINGTON, IMAM STRAH"

Naglašava da nema tremu pred put u Vašington, ali da ima iskreni strah, ali da će se boriti svom snagom i srcem.

Podseća i da ima veliko iskustvo u razgovorima sa najvišim svetskim državnicima.

-Bez obzira na nagomilano iskustvo imam strah, ali ću da se borim - naglašava predsednik.

Vučić je rekao da ga jedino interesuje da sačuva mir i da sačuva državu.

-Za mene je mnogo važno šta ljudi koji žive na KiM misle, mnogo važnije od toga šta misle političari koji su samo punili svoje džepove. Nemam bojazan niti strah da kažem istinu u lice onima koji su zemlju uništili - rekao je Vučić.

O IZBORIMA U CRNOJ GORI

Komentarišući nastupajuće izbore u Crnoj Gori, predsednik je rekao da će čestitati onome koji pobedi na njima, bez obzira ko bude pobedio, da će se truditi da imaju dobre odnose, uvek vodeći računa o interesu srpskog naroda.

NEKI ĆE OSTATI UPAMĆENI PO GRADNJI STUDIJA "VELIKOG BRATA", A NEKI PO IZGRADNJI PUTEVA Predsednik Vučić je rekao da neki samo napadaju i kritikuju, a gde god da pođete širom zemlje možete da vidite fabrike koje se grade i koje rade, a koje su oni pre nas uništili i zatvorili. Istakoa je da je Telekom finansirao nekada "Velikog brata" i da je u to vreme "najviša vrednost" bio taj rijaliti. On je u "Novom jutru" pokazao i milionske ugovore iz 2008. i 2009. godine. -Neki će ostati upamćeni po gradnji studija "Velikog brata" a neki po izgradnji puteva i fabrika - ističe on. -Jedan tajkun ima interes da sve uništi, zato što je Telekom počeo da prestiže tu tajkunsku kompaniju. Prelazi u vođstvo. Sada imaju za cilj da ga rasture i da rasture državu Srbiju - rekao je Vučić. Dodaje da je to patološka potreba rasturanja svoje zemlje, ista kao i potreba da nam ni u jednom gradu ne ostave ni jedu fabriku. -Sve su uništili, sve su opljačkali - rekao je predsedik.

"U OKTOBRU PRVI IGRANI FILM O JASENOVCU"

Kada je u pitanju film "Na drini ćuprija", predsednik je rekao da čeka odgovor Emira Kusturie, i dodaje da smatra da će ti biti pravo filmso dostignuće.

Dodaje da je posebno zahvalan i ponosan na film o Jasenovcu.

-Mnogo producenata je dobilo ponudu i gotovo niko nikada nije hteo. Sada imamo film u kojem nije bilo foliranja, priča se o srpskom stradanju. Smatram da je najvažnije da taj film vide naša deca i Srbija - rekao je Vučić.

Dodaje da naša deca nemaju pojma šta je Jasenovac i šta se tamo događalo.

-Dobro je da to vide, da nauče i da znamo da nikada nismo zaboravili. Počeli smo da obeležavamo stradanja našeg naroda, nemao problem da priznamo ono što smo mi uradili, ali imamo problem kada se umanjuju srpske žrtve - rekao je Vučić.

Novom vladom neće biti zadovoljni ni u SNS,ni u ostalim stra Vučić je izjavio da Srbiju nakon pregovora u Vašingtonu očekuje formiranje vlade i istakao da to neće biti lak proces, kao i da mnogi i unutar stranke koju vodi i na sveukupnom političkom nivou neće biti zadovoljni. Vučić je rekao da će nova vlada biti formirana u skladu sa potrebama Srbije u narednom periodu i da će biti takva da može da odgovori i najtežim izazovima. -Uveren sam da ljudi u Srbiji to razumeju. Nama je potrebno više realnosti, racionalnosti, a u narednom period biće potrebno i više odvažnosti i hrabrosti - rekao je Vučić.

"ČEKA NAS TEŽAK PERIOD"

Vučić je rekao da razmišlja o nasleđu, kao i da se trudi da ljudi budu zadovoljni. Dodaje da nas čeka težak politički period, zati i formiranje vlade, kao i da veruje da će i najtežim interesima moći da odgovori.

-U narednom periodu trebaće nam više odvažnosti i više hrabrosti - rekao je Vučić.

Dodaje da ćemo do kraja trećeg kvartala sledeće godine, po ukupnom BDP-u Srbija preteći Hrvatsku.

-Znam da će se Srbija još više poštovati, kao i srpski predsedik i srpska država - rekao je Vučić.

Govoreći o pregovorima oko KiM, kao teškom izazovu za Srbiju, Vučić je poručio da je za našu zemlju povoljnije da razgovara sa predstavnicima iz Trampove administracije, nego neke druge.

S druge strane, ukazuje, izjave izaslanika EU za pregovore između Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, ukazuje Vučić, a koje imaju prizvuk "završite sve drugo, a onda ćemo izaći sa papirom, na ovaj ili onaj način, za nezavisnosti KiM", govore o tome "kakav se tip razgovora i u Briselu vodi".

Naglašava i da su pred novom vladom su i ekonomski izazovi.

-Eto prilike za još 1. 000 tekstova da sam najgori četnik, iako mi niko nije bio četnik, ja ću zbog toga biti još srećniji, zato što znam da će još više da poštuju Srbiju, rad srpske vlade i predsednika - zaključio je Vučić.

"DEO POLITIČARA I JAVNOSTI SVE PRIKAZUJE LOŠE"

Vučić je rekao da nema nikakav problem sa kritikama u javnosti, jer to pokazuje da u Srbiji postoji sloboda štampe, ali da je problem u tome što pojedini političari i deo javnosti pokušavaju sve da prikažu na loš način.

Na pitanje, kako komentariše kritike i vrlo pogrdne karikature na račun izgradnje spomenika Stefanu Nemanji, zatim za izgradnju Hrama Svetog Save i drugo, Vučić je rekao da je srećan što u Srbiji postoji sloboda štampe, jer to govori o Srbiji kao o normalnoj zemlji.

To je ok, kaže predsednik i napominje da nema problem ni kada je reč o iznošenju različitih političkih ideja.

Rekao je da mu je jedan "nabusiti" novinar postavljao pitanje o izgradnji Hrama i da je video kod njega razočerenje što mu je sa ponosom odgovorio koliko je država uložila novca uložila u izgradnju Hrama Svetog Save.

-Pa to sam sa ponosom došao da kažem, da smo dali više u poslednjih osam godina nego u prethodnih 100 godina koliko se gradi Hram. Pa kada već dajete za Hram treba da ostane upisano da je država dala više od 55 ili 60 odsto novca i da je to dato u vreme Aleksandra Vučića - rekao je on.