Čadež iz Vašingtona: Ekonomski predlozi na stolu su konkretni i dobri. To su PROJEKTI ZA BUDUĆNOST!

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, rekao je u direktnom uključenju za TV Pink da su ekonomski predlozi srpske delegacije, izneseni na sastanku u Beloj kući, dobri i konkretni.

Čadež je, u izjavi preneo da su razgovori teški i da će dugo trajati.

- Na stolu zanimljivi i dobri predlozi kada je u pitanju privreda. I to ne samo u vezi infrastrukturnog povezivanja, već veoma konkretni projekti za podršku privrednog sektora koji mogu da kreiraju nova radna mesta, obzebediti oživljavanje privredne aktivnosti u krajevima zemlje koji su do sada bili zapostavljeni - objasnio je on.

Čadež je istakao da se radi o konkretnim privrednim projektima, podsećajući da je izaslanik američkog predsednika Ričard Grenel sve počeo da postavlja i razgovara sa ekonomske strane.

- Predlozi koji su na stolu su projekti za budućnost, koji mogu da naprave razliku, pomognu kreiranju radnih mesta i da mladi planiraju porodice u svojoj domovini, a ne negde drugo - rekao je on.