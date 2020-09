SLIKE SA SASTANKA U BELOJ KUĆI: Šta govori ovakav raspored sedenja (FOTO)

Na jednoj strani stola, naime, sede obe delegacije, i Beograda i Prištine, sa predsednicima Aleksandrom Vučićem i Avdulahom Hotijem, a do njih njihovi saradnici - dok su preko put njih, za drugom stranom stola izaslanik predsednika SAD Ričard Grenel i savetnik za nacionalnu bezbednost Robert Obrajan sa svojim timom.

Takav raspored sedenja nije bio uobičajen u diplomatskim pregovorima i dijalogu o Kosovu.

U Briselskom dijalogu, naime, strane, Beograd i Priština, sede za dve suprotne strane stola, a predstavnik EU kao posrednik - u čelu stola, sam.

“The leaders of #Serbia and #Kosovo are already making progress. Our conversations this morning centered on bolstering economic ties and #EconomicNormalization. Looking forward to further discussion this afternoon.” – NSA Robert O’Brien pic.twitter.com/IiinYFzK2n