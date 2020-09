Nemam problem da EU pokažem sporazum iz SAD! VUČIĆ IZ BRISELA: Sastanak sa Lajčakom i Palmerom je bio dobar - Sutra razgovaramo i o ZSO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Briselu da je imao dobar sastanak sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuom Palmerom, te istakao da veruje da će svi razgovori u Briselu dati rezultat.

- Pričali smo o svim važnim temama. Sutra se nastavlja zvanični dijalog, danas imamo važne sastanke naših timova i verujem da će biti rezultata - rekao je Vučić novinarima.

Istakao je da su u nastavku dijaloga, od sutra, tri ključne teme razgovora - nestale osobe, interno raseljena lica i ekonomija, naslanjajući se na deo onoga o čemu se razgovaralo u Vašingtonu.

- Kako da to iskoristimo i kako da unapređujemo odnose, a ne da se gledamo kao neprijatelji, već da radimo na dobrobit ljudi, i Srba i Albanca - rekao je Vučić.

Nemam problem da EU pokažem sporazum iz SAD

Vučić je rekao da je upoznao izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka sa sporazumom iz Vašingtona, i da nema problem s tim da se pohvali pred predstavnikom Unije, jer je postignuti sporazum dobar za Srbiju.

Vučić je, u izjavi medijima, nakon prvih sastanaka u Briselu, kazao da Evropa vodi dijalog Beogarda i Prištine o svim političkim odnosima, i da smo mi to ranije prihvatili.

- Da li bih to prihvatio 2009? Ne bih, ali to je izglasano u Generalnoj skupštini UN. Nalazimo se na evropskom putu - podvukao je Vučić.

Vučić je istakao da ti razgovori nisu nikada laki, da se govori o konkretnim stvarima, a da će o detaljima javnsot upoznati kada bude jasno da li su papiri usaglašeni i da li možemo da se dogovorimo.

Za nas je, kaže, značajan dolazak američke agencije za finansiranje (DFC), kao i uspostavljanje mini Šengena.

- Mnogi u regionu to predstavljaju kao srpsku hegemoniju, ali to nema veze s tim, već sa bržim protokom roba, fitosanitarnim dokumentima, boljim ekonomskim rezultatima, i većim platama. Za to se zalažemo. Ssto neko voli da živi u prošlosti i pokušava po svaku cenu da gleda kako će da se suprostavi drugom njihovi su problemi - izjavio je Vučić.

EU želi ključnu ulogu, ali i da iskoristi postignuto u SAD

Vučić je rekao da Evropska unija bez sumnje želi ključnu ulogu za sebe u dijalogu Beograda i Prištine i da bude nosilac tog procesa, da nisu "najsrećniji na svetu" zbog sporazuma postignutog u Vašingtonu, ali da žele da iskoriste deo toga, kako bi proces još brže napredovao.

Na pitanje novinara u Briselu kako je specijalni izaslanik EU za dijalog BG-PR Miroslav Lajčak reagovao na sporazum u Vašingtonu, Vučić je rekao da EU još analizira i da žele da iskoriste deo postignutog.

- Da li su najsrećniji na svetu? Ko god bi to rekao, ne bi rekao istinu - naveo je Vučić.

Upitan da li misli da postignuto u Vašingtonu može da uđe u proces koji se vodi Briselu, Vučić je odgovorio da deo toga može nesumnjivo i da će to sigurno biti jedan od zaključaka.

Vučić je rekao da je za Srbiju važno da postoji taj papir jer, u svakom trenutku, kada god Beograd pozove Avdulaha Hotija, Zorana Zaeva ili Edija Ramu, premijera Crne Gore ili predstavnika Saveta BiH, da se nađu u Vranju ili Leskovcu, da se razgovara, to neće biti lako odbiti.

- Moramo da počnemo da razgovaramo o konkretnim temama, da budemo bogatiji, da radimo, a ne da se mrzimo - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da svi moraju da zaborave takmičarski pristup i pitanje ko je koga porazio ili pobedio.

Sutra u Briselu i o ZSO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će sutra u Briselu na pregovorima Beograda i Prištine biti otvoreno pitanje Zajednice srpskih opština.

Vučić je naveo da će pregovori u Briselu biti učestali i da neće biti nimalo laki, a da će jedna od glavnih tema u narednom periodu, koja će i sutra, očekuje, biti otvorena, biti Zajednica srpskih opština.

- Od 19. aprila 2013. godine ništa po pitanju ZSO ALbanci nisu uradili. Važno da vidimo kakve su im namere, šta misle i šta žele i da li razumeju da stvari koje su potpisane moraju da budu ispunjene - rekao je Vučić.

- Mislim da smo dobre stvari postigli u Vašingtonu, mislim da ćemo sutra, jer smo mnogo radili na tome, postići dobre stvari u Briselu i nastaviti sa tim - rekao je Vučić novinarima u Briselu.

ZSO glavna tema u Briselu, kao i imovina

Vučić je izjavio da će glavna tema pregovora Beograda i Prištine u Briselu svakako biti Zajednica srpskih opština, kao i imovina.

- Mislim da će glavna tema biti ZSO. Prvo ćemo da vidimo da li možemo da se dogovorimo oko tri teme, da vidimo da li će ići samo imovina ili još nešto uz imovinu, što su tražili Albanci. To su velike teme i potrebni su nam sati da o tome govorimo - rekao je Vučić novinarima uoči sutrašnje runde pregovora na najvišem nivou u Briselu.

Vučić je rekao da će Beograd da se bori za interese Srba kojima je oteta imovina, navodeći da ima 18.000 stanova ili kuća koje su otete od Srba da bi se u njih uselio neko drugi.

Objasnio je da su za te stanove Albanci pronalazili i svedoke koji su pred sudovima svedočili da imovina ne pripada Srbima.

- Jedan od albanskih pregovarača, mislim da je Hiseni, je rekao da nema interno raseljenih lica i da je ta priča završena, jer su oni to pokrivali presudama - otmu stan Srbinu, odu kod sudije sa svedocima da to opravdaju... - objasnio je Vučić i dodao da će se srpska delegaciaj boriti za interese Srba kojima je imovina oteta.

U Šapcu pobedili sloboda i demokratija, kao što je Fajon i očekivala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da su u Šapcu, na ponovljenim lokalnim izborima, pobedila sloboda i demokratija, baš onako kako je to očekivala Tanja Fajon i još neki EU parlamentarci.

Žao mu je kaže, ironično, jedino to što će Tanja Fajon i Dušana Petrović sada, posle 20 godina, morati u opoziciju i što će se pokazati šta je sve radio Petrović za te dve decenije.

- Oni će pokušati da kažu da se izbori ponove još jednom. Mogu da ih ponavljaju sto puta, ali sto puta će rezultat biti isti - rekao je na pitanje za izbore u Šapcu, koji su ponovljeni na 27 izbornih mesta.

Vučić je ukazao da su pokušali na razne načine da izdejstvuju pobedu, navodeći da su sipali i neke supstance članovima izbornog odbora iz SNS kako bi bili primorani da napuste izborno mesto.

- Mislim da Fajon može da bude zadovoljna jer su sloboda i demokratija pobedile, i još će ubedljivije sloboda i demokratija pobeđivati - poručio je Vučić dodajući da ne može biti srećan što je Fajon svoju stranku uselila u vilu Moskovic, jevrejske porodice koja je stradala u Aušvicu.

Građanima Srbije poručio je da ne brinu zbog razgovora u Briselu, koji nisu laki.

- Borićemo se za Srbiju, naš narod na KiM. Pričamo o svemu, ali ne i o onima zbog kojih smo došli, a to je naš narod na KiM za koje se borimo da se osećaju bezbednije i sigurnije, koji će uvek iza sebe imati Srbiju - naglasio je Vučić.

Srbiju ponižavaju oni koji je pljačkaju, uništili fabrike

Vučić veruje da niko ozbiljan u Srbiji ne misli da je ponizio zemlju tokom posete SAD, te dodao da Srbiju ponižavaju oni koji je pljačkaju i koji su uništili fabrike u zemlji.

Tako komentariše i izjavu lidera SSP Dragana Đilasa, te ističe da bi predstavnici opozicije, šta god da je uradio, uvek imali isti zaključak.

- Mislim da niko ozbiljan u Srbiji ne misli tako. Ponašali smo se ozbiljno i odgovorno, radili tesko i naporno u užasnim uslovima - istakao je u izjavi novinarima u Briselu.

- Srbiju ponižavaju oni koji je pljačkaju, uništili su fabrike, oteli novac, koji su u vreme kada je Kosovo proglasilo nezavisnost razmišljali o tome koliko će novca od sekundi na RTS ili Pinku da uzmu - naveo je Vučić.

Vučić je naveo da njega takve stvari ne zanimaju, već mu je stalo do toga da li je uradio nešto dobro za Srbiju.

- A, mislim da jesmo. Da smo izbegli ono što nije bilo lako izbeći. Pokazalo se da su naše procene bile dobre, istinite, a rezultat sa koijm se vraćam je mnogo bolji od očekivanog - rekao je predsednik Srbije.

Dodao je i da je svima posle izbora u Šapcu juče jasno “koliko ih (opoziciju) narod vodi, zajedno sa Tanjom Fajon”.

Mnogo je šumova sa svih strana, ali Srbija gleda svoje interese

Mnogo je šumova sa svih strana sveta povodom sporazuma iz Vašingtona, ali Srbija gleda i gledaće pre svega svoje interese, po svim pitanjima, kao i kad je reč o Kosovu i Metohiji, poručuje predsednik Aleksandar Vučić.

Istakao je da Srbija svakako nije mogla da odbije poziv iz Vašingtona, a ključno je, kaže, što je sklopila dobar sporazum, što je skupila dovoljno hrabrosti da odbije nekoliko teških tačaka na sastancima u Beloj kući, koji su za našu zemlju neprihvatljivi, i da pokaže "čvrstinu i elastičnost" u pronalaženju rešenja.

Ta rešenja, naglašava predsednik, mogu koristiti svima, a ne samo Srbiji.

Izjavio je i da Miroslav Lajčak i Metju Palmer smatraju da je Evropska unija ta koja vodi proces između Beograda i Prištine, ali je istakao da je uvek dobro da se taj proces rešava u koordinaciji i sa drugim velikim silama.

Na pitanje novinara kako Lajčak i Palmer gledaju na budućnost procesa između Beograda i Prištine i da li vide bolju i konkretniju saradnju u "paralelnom procesu" koji se odvija i u EU i u SAD, Vučić je odgovorio da je na Srbiji da izvuče najbolje interese za sebe i u Vašingtonu, Pekingu, Moskvi, Briselu, a ne da se bavi njihovim međusobnim odnosima. - Naši ljudi prave analize o međusobnim odnosima pojednih zemalja, a u skladu s tim se i mi ponašamo. S druge strane, ko smo mi da ulazimo u njihove odnose i zašto bih ja to radio? Srbi hoće da se bore za sebe, sve mi volimo i poštujemo, ali hoćemo da se borimo za sebe - naglaso je Vučić.

Na konstataciju novinara da se sporovi velikih sila uvek "lome na malim zemljama", Vučić je rekao da u svetu postoji mali broj prijatelja i da sve zemlje imaju svoje interese.

- Mnogi bi želeli da se Srbija u nečije ime bije protiv nekoga... Zato imamo primedbe pojedinih zemalja - što bi Srbija želela da ide u Belu kuću i prisustvuje takvim sastancima, kada izlaz može da vidi samo preko nas? Ne, Srbija želi da bude poštovana i u Vašingtonu, Moskvi, Pekingu i Briselu - podvukao je Vučić. Ističe da mu predstavnici pojedinih zemalja često drže pridike zbog dobrih odnosa Srbije sa Kinom, dok te iste zemlje, kaže Vučić, imaju "hiljadu puta" veću trgovinsku razmenom sa Kinom, nego Srbija. Sada se to dešava sa Amerkom, jer je Srbija počela da gradi dobre odnose s tom zemljom, te ga predstavnici ne samo iz Moskve, već i drugih zemalja pitaju zašto Srbija obnavlja odnose sa SAD.

- Kada to radite sa EU, opet čujete šumove sa svih drugih strana... Suština je u tome da mi moramo da vodimo svoj interese, mi imamo svoj narod, zemlju i u skaldu s tim da se ponašamo - podvukao je Vučić.

Ističe da je jako ponosan što je Srbija uspela da se u SAD predstavi kao nezavisna i suverena zemlja.

Vučić dodaje da je to jedna od tekovina koja će otići u nasleđe onima koji će doći i posle njega i današje vlasti. - Ostavljamo slobodnu, nezavisnu i suverenu zemlju koju poštuju svuda i svima smeta kada sarađujemo sa drugima, jer misle da bi trebalo mi da koristimo samo njih, a kada im zatreba da se Srbi biju umesto njih. Neće Srbi više da se biju umesto bilo koga - rekao je Vučić.

Ističe da "mnogima smeta" što je Srbija postigla dobar sporazum sa SAD i što je u SAD bila poštovana, te dodao da naša zemlja nije takvo poštovanje doživela od 70-ih, kada je predsednik SAD Ričard Nikson bio u Beogradu.

Bitno šta sam doneo građanima, ne na čemu sam sedeo

Bitno je šta sam doneo građanima Srbije, a ne na čemu sam sedeo, primećuje predsednik Aleksandar Vučić, povodom komentara koji se bave protokolom i svim drugim aspektima sastanka u Vašingtonu, a ne sporazumom koji znači odlične stvari za zemlju.

Vučić je na pitanje novinara komentarisao izjavu bivšeg šefa švedske diplomatije Karla Bilta da nije znao šta sve piše u sporazumu, kao i fotografije koje je na tviteru objavila Marija Zaharova, ali i ocene TV Al Džazire da je ovo za njega bila najuspešnija nedelja, od pobede u Crnoj Gori, do pobede u Vašingtonu, te da su Srbiji predati ključevi Balkana, s čime, kako je naglasio, se ne bi se saglasio, iako bi to nekom i imponovalo.

- Pred nama su bili teški dani, pred nama su i dalje teški dani - naglasio je Vučić i dodao da kada je reč o njegovom sedenju u Ovalnom kabinetu Bele Kuće ne postoji stvar koju smo uradili, a da jedan deo javnosti u Srbiji nije govorio sve najgore o tome i to se, kaže, dešavalo i kada smo radili autoput, i kada budemo išli za 27 minuta od Beograda do Novog Sada novom prugom, vozom, modernim vozovima i to neće biti dobro. - Nikada ništa neće biti dobro - dodao je on jer kako je naveo, postoje ljudi koje samo mrze, koji traže način ne bi li vam nešto rekli.

Ali, naglasio je on, autosugestija je čudo, podsvest je čudo, uvek najviše govori o sebi.

- O sebi najviše govori i Marija Zaharavoa i primitivizam i prostakluk koji je pokazala govori o njoj, a bogami i o onima koji su je tu postavili. Neka se oni bave time, ja neću da joj odgovaram - kazao je Vučić i dodao da razume zašto je tako reagovala, jer je u Vašingtonu bilo vrlo uspešno.

- Neka svi nastave svoj posao, žao mi ih je, jer sam ja i tamo štitio naše odnose sa Ruskom Federacijom, i tamo sam odbio da potpisujem da ćemo da kupujemo LNG koji je dva puta skuplji, a koji je bio u prvobitnom papiru, ali šta ćete, ljudi ne umeju da cene što Srbija jedina nije uvela sankcije Rusiji, ni to što je Srbija jedina vojno neutralna bez ikakvih želja da pristupa NATO, jedina koja sa Rusijom izvodi vežbe, ni što je Srbija jedina koja direktno radi na gasnom snabdevanju, dakle i na izgradnji gasne infstrukture, jedina zemlja koja direktno kupuje oružje od njih na evropskom tlu i sve drugo...Šta da radite, ja da objašnjavam nečiji primitivizam i prostatluk nisam u stanju, neka oni sami raspravljaju o tome među sobom - objašnjava Vučić.

A po pitanju zamerki opozicije na stolicu na kojoj je sedeo u Ovalnoj sobi, predsednik kaže:

- Zamislite, došao sam u Belu kuću i oni vam kažu 'idete u Ovalnu sobu', pošto je to posebna čast i privilegija, za mene je privilegija sporazum, za mene je važno šta je to što mi nudimo našem narodu, šta je to što mi kažemo našim ljudima, šta je to što mi uradimo za naše ljude, šta je to što je je rezultat onoga što donosimo i to je apsolutno najvažnije. Došao je Ron Džonson, Džared Kušner, Robert O'Brajan, Grenel, potpredsednik Majk Pens a to je kompletan vrh SAD i vas uvode na bilateralni razgovor sa predsednikom Trampom. Sedi Tramp u svojoj visokoj fotelji, oni meni dostavljaju stolicu, ja sedam na tu stolicu preko puta njega, govorim najslobodnije, imali smo izuzetno otvoreni razgovor, gde sam čak branio i naše odnose sa Kinom, nisam imao problem ni sa tim, slušao me je predsednik SAD i sada zamislite da sam ja rekao 'znate, reči će mi u Srbiji a što je to moja stolica tako uska i mala i što ja nemam tako veliki sto i tako veliku fotelju kao ti, predsedniče SAD - ilustrovao je besmislenost tih primedbi.

"I onda kažem 'pošto ste takvi i stavili ste mi tako malu stolicu, a meni ne prija tako mala stolica, pošto me baš briga za moj narod i baš me briga za taj sporazum, meni je mnogo važna stolica u koju ću da sedim i ja sada odoh odavde"... - I šta mislite na kakvu bi to reakciju naišlo ljudi u Srbiji? - zapitao je Vučić i dodao da to ne govori zbog značaja tog pitanja, već da pokaže kakvi smo licemeri i kako se ponašamo neodgovorno i šta je to što sve zameramo ljudima koji se bore za nešto dobro za svoju zemlju. Kako kaže, smeta stolica i nekima iz nekih drugih zemalja. - Ja ne maštam ni o niskim strastima, ni o stolicama, ni o bilo čemu drugom... probleme sa svojim snovima rešavajte kako hoćete, a ja sam seo na tu stolicu da bih rešavao probleme Srbije i da bih podigao Srbiju i njen ugled u SAD, da bih podigao ugled u svetu, da bih se borio za svoju zemlju i baš me briga, nisam morao ni da sedim, mogao sam da stojim, da čucim, mogao sam i da kleknem, kakve to veze ima, valjda je važno šta sam to što sam doneo u Srbiji, valjda je važno kakav ekonomski rast ima Srbija, koliko bolnica smo izgradili , koliko puteva smo izgradili pruga - naglašava Vučić.

Da li smo imali ratove ili nismo imali ratove, čuvamo li mir i stabilnost ili ne, zapitao je uz konstataciju da su to pitanja za predsednika, a ne gde je sedeo.

- Ovo nije priča o sedenju, ovo je priča o dobacivanju, kibicivanju, a meni da pobedim i da se borim ništa ne smeta, neću imati kompleksa i frustracije... Ovo sve govori o onima koji samo misle kako sebi da obezbede udobniju fotelju i rotacije, šofera i ništa više - zaključio je Vučić.

Da vidim šta će Erdogan da kaže Tačiju i Hotiju

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da razume političke igre u kojima neko želi da kaže da će još jedna muslimanska zemlja, misleći na Kosovo, da prizna Izrael, ali da treba sačekati, jer prvo Izrael mora da donese odluku po pitanju Kosova.

Dodaje i da bi voleo da vidi šta će turski predsednik da kaže Hašimu Tačiju ili Avdulahu Hotiju ako ambasadu otovre u Jerusalimu, što je stvar koju Turska zamera Srbiji.



Na konstataciju novinara da Turci nisu srećni što Srbija premešta ambasadu u Jerusalim, Vučić je odgovorio da su svi pomali nesrećni, a ne smeju da priznaju Prištinu i ne smeju da kažu da će i Priština da otvara ambasadu u Jerusalimu, ako dobije priznanje.

- Mnogi nisu srećni oko raznih stavri, videćemo Da vidimo prvo šta će Izrael da uradi, da li će da prizna Kosovo.. Zato Srbija i nije htela da potpiše taj, nego je imala svoj papir - rekao je Vučić.



Vučić je istakao da su Srbija i Izrael prijatelji, te podsetio da je Srbija još 1917. godine bila prva zemlja u svetu koja je usvojila Balfurovu deklaraciju i priznala Izrael, te da veruje da će izraelska vlada umeti da ceni.



- Razumemo političke igre u kojima neko želi da kaže kako će još jedna muslimanska zemlja, čitajte Kosovo, da prizna Izrael. Super ako će Kosovo da prizna Izrael, ali mora prvo Izrael da prizna Kosovo, a onda neka Kosovo radi svoj posao... Da vidim šta će Erdogan da kaže Tačju i Hotiju - rekao je Vučić.



Kako je primetio, niko se baš mnogo ne raduje u njihovim odnosima, već se svi, kaže, pomalo stide jedni drugih, dok se Srbija, ističe, Izraela i Jevreja ne stidi.

- To su naši prijatelji, braća i nadam se da će tako da ostane i molim ih još jednom da razmisle kakvu će odluku da donesu - zaključio je Vučić u izjavi novinarima u Briselu.