GO SNS ŠABAC OSUDIO ZELENOVIĆEVE TVRDNJE: Svi znaju da su upravo on i njegov mentor Dušan Petrović ti koji gaje veze sa kriminalom

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac najoštrije osuđuje tvrdnje bivšeg gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića da "mafija stoji iza SNS", i da se "mafija bavila izborima u Šapcu".

- U oštroj konkurenciji Zelenovićevih laži i izmišljotina, ova zaslužuje posebno mesto, jer je najgora i najperfidnija. Pošto odbijamo da verujemo da je Zelenović pri čistoj svesti, kad povezuje Srpsku naprednu stranku u Šapcu sa "mafijom", a svi znaju da su upravo Zelenović i njegov mentor Dušan Petrović ti koji gaje veze sa kriminalom, verujemo da je ovde reč o psihološkom problemu bivšeg gradonačelnika - navodi se u saopštenju GO SNS Šabac i dodaje:

Naime, reč je o klasičnom mehanizmu projekcije - težnji osobe (Nebojše Zelenovića) da sadržaje podsvesti koji nisu prihvatljivi prebaci na druge osobe, pripisujući im slične osobine.

Kako kažu, zato on optužuje "mafiju povezanu sa SNS" da je krstarila automobilima i prinuđivala ljude da glasaju za naprednjake, iako je cela Srbija jasno mogla da vidi da su baš Zelenovićevi aktivisti krstarili automobilima i prebacivali džakove sa glasovima iz jednog u drugi automobil.

- Ponavljajući po hiljaditi put optužbe koje uporno ponavlja, Zelenović, suočen sa sada već izvesno veoma skorim i konačnim silaskom sa vlasti, misli da, ako je ubedio sebe da su za njegov nerad i neuspeh na izborima krivi "mafija i zli naprednjaci", to može da prođe i kod građana. Na nesreću Šapca i Šapčana, Zelenović je dovoljno dugo bio na vlasti i dovoljno je zla naneo Šapcu i Šapčanima, da niko više ne veruje u ove njegove izmišljotine: Šabac je glasao, jasno da jasnije ne može biti, i pokazao mu put u političku istoriju - smatra GO SNS Šabac i dodaje:

Zelenović je najavio da će se obratiti svim "državnim i međunarodnim institucijama" i da će insistirati na još jednom ponavljanju izbora. Ovim Zelenović negira osnovni princip demokratije, a to je pravo građana da biraju ljude koji će ih predstavljati i upravljati zajednicom. Očigledno, za Zelenovića i Petrovića jedini pošteni izbori su oni na kojima oni nisu izgubili. Dobra računica, samo im fali podrška naroda, koju su zauvek izgubili.

Kako se navodi u saopštenju, možda bi Zelenović u objašnjavanju kriminala koji vlada u Šapcu i koristi se u izborne svrhe mogao da pomene i Zorana Nenadovića zvanog Kina, čoveka za prljave poslove Dušana Petrovića, koji direktno od njega dobija naređenja.

- Može da pomene da Kina organizuje i koordinira "rad na terenu", odnosno kupovinu glasova, po čemu su Zelenović i Petrović poznati. Da pritiska ljude po javnim preduzećima da glasaju za Zelenovića. Zelenoviću, budi barem jednom pošten, budi čovek. Šabac te više ne želi. Zar ti nije bilo dosta muljanja i kriminala? Idi. Više od 30.000 ljudi ti je upravo dalo razlog da to uradiš. Šta ti je još potrebno? A za Šabac ne brini, on je upravo odabrao sudbinu razvoja, investicija i bolje budućnosti, glasajući za Srpsku naprednu stranku i listu "Aleksandar Vučić - Za našu decu". Živeo slobodan Šabac! Živela Srbija! - zaključuje se u saopštenju GO SNS.