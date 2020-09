Vučić odgovorio Pompeu: Sledimo tradiciju časnih predaka, ostajemo nepokolebljivi u borbi za mir

Sledeći tradiciju časnih predaka, Srbija nastavlja borbu protiv svih pretnji miru, kako unutar, tako i van naše zemlje, napisao je predsednik Srbije u odgovoru na Pompeov tvit.

Following in the steps of our honoured ancestors, Serbia continues the fight against all threats to peace, domestic and abroad. Rest assured, dear friend @SecPompeo, that we remain firm in our pursuit of peace and stability, thus contributing to overall global security. https://t.co/lYaMbtIoRc