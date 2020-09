MARKO ĐURIĆ NA TVITERU ZAHVALIO SENTORU KRUZU NA PODRŠCI! Predsednik Vučić takođe reagovao!

Direktor vladine Kancelarije za KiM i budući ambasador Srbije u SAD, Marko Đurić, se na preko svog tivter naloga zahvalio senatoru Tedu Kruzu na to što podražva Srbiju i politiku koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Srbija Vam se zahvaljuje na podršci. Želimo da budemo pouzdan partner u postizanju mira u delovima sveta koji su izmučeni sukobima. Dani saradnje su pred nama - napsao je Đurić. Na konverzaciju Đurića i Kruza, lajkom je reagovao i predsednik Vučić.

Serbia thanks you for the encouragement @SenTedCruz. We want to be reliable partners in establishing peace in parts of the world tormented by conflicts. Days of cooperation are ahead of us!🇷🇸🇺🇲 — Марко Ђурић (@markodjuric) 15. септембар 2020.

