STEFANOVIĆ ZA PINK: Tepićeva i Đilas plasiraju izmišljotinu, mi dokažemo da je neistinita, a oni umesto da se barem izvine - NASTAVE DA LAŽU!

Ministar je za televiziju Pink kazao da se postavlja pitanje da li izmišljene navode treba svakoga dana demantovati jer se i nakon pokazivanja dokaza i podataka i dalje se u javnost iznose laži.

Marinika Tepić, potpredsednica stranke Dragana Đilasa, danas je iznela još optužbi na račun rada policije, a u slučaju prebijanja mladića u Novom Sadu. Ministar policije Nebojša Stefanović ovim povodom izjavio je za TV Pink da se, zbog svakodnevnog iznošenja besmislica i laži, postavlja pitanje da li ima smisla konstantno ih demantovati.

- Taman dokažete i pokažete da nešto nije istina, sutradan se plasira nova laž. Međutim, upravo zbog ljudi koji za to nisu odgovorni, želeo sam da izađem i kažem da je najveći deo izrečenog izmišljotina koja pokazuje nepoznavanje procedura. Cilj laži, koje se iznose iz politikantskih razloga, jeste da se kaže nešto loše o policiji, o predsedniku Aleksandru Vučiću, o zaposlenima u MUP – naveo je Stefanović za Pink.

Ističe da nema govora o tome da policija nije postupala po ovom slučaju. Podsetio je da se slučaj prebijanja dogodio oko 12.30 posle ponoći a da je slučaj prijavljen sutradan oko 11 časova.

- Policija je, nakon što je dobila prijavu i lekarski izveštaj, odmah obavestila tužioca. Bilo je nekih nedoumica i ja sam insistirao, pošto je to tvrdnja iz policije, da se za to izjasne oni koji su postupali te noći, da se poligrafski testiraju, da se provere telefonski pozivi - da li su pozivali u to vreme tužilaštvo, a kako se dosad pokazalo, sve je urađeno u skladu sa propisima – rekao je Stefanović.

Ističe da će sektor unutrašnje kontrole utvrditi da li je eventualno trebalo postupati brže i da li je u tom smislu bilo nekih propusta. Dodaje da postoje originalni snimci, kako u policiji, tako i u tužilaštvu, a reč je o snimcima uzetih iz kladionice u kojoj se slučaj nasilja dogodio.

- Nije bilo razloga da se osumnjičeni štiti, te su ovakve izjave potpuna izmišljotina, koja se nastavlja na set laži plasiranih u poslednjih nekoliko godina. Setimo se priče o farmi koka nosilja u Moroviću i laži za koju se nisu izvinili ni Tepićeva, ni Đilas – kaže ministar.

Ističe da je Tepićkin partner narko diler koji je hapšen za dilovanje droge, a koji je lično rekao da mu je Tepićeva naložila da iseli urednika TV Pančevo jer joj se nije dopalo njegovo izveštavanje.

- Laž stiže laž, kao i kod Dragana Đilasa. I taman dokažete i pokažete da je reč o laži, usledi nova – kaže Stefanović.

Na pitanje ko je Ivan Kontić, osumnjičeni za prebijanje u kladionici, Stefanović je rekao da policiju to ne interesuje.

- Kontić je neko ko je u statusu osumnjičenog i za to ima da odgovara. Niti ga ko štiti, niti neko interveniše za njega, niti nas interesuje da ga na bilo koji način sačuvamo. Interesuje nas da dođe pred lice pravde i potražujemo ga uz saradnju sa svim regionalnim policijama – kaže ministar.

Dodaje da je postao šablon da se uz sve napada i porodica predsednika Srbije.

- Ja moram da pitam zašto je kriv Andrej Vučić i zašto njega spominju? Za šta je on kriv? Ako je i bilo propusta u radu policije i tužilaštva, zašto je tu kriv Andrej Vučić? – zapitao je Stefanović, dodajući da se konstantno iznose „besmislene, monstruozno konstruisane laži koje služe samo da se napadaju Vučić i država“.