OLIVERA ZEKIĆ PORUČILA STEFANOVIĆU: "Nevini" Borko, izvini se građanima, umesto što izigravaš žrtvu i nastavljaš da lažeš

Olivera Zekić, nekadašnja glavna urednica lista Borba, koji je svojevremeno i obelodanio priču o Miladinu Kovačeviću, odgovorila je potpredsedniku Stranke Slobode i pravde Borku Stefanoviću, koji tvrdi da je pokretanje priče o Kovačeviću pokušaj prikrivanja propusta u slučaju prebijanja u Novom Sadu. Kako kaže Zekić, Stefanović, umesto da se izvini građanima Srbije, ponovo pokušava da se iz svega izvuče.

Zekić kaže da se iz tog razgovora Stefanovića za portal Nova može zaključiti da on nema nikakve veze sa aferom Miladin Kovačević, pošto je, u to vreme, bio, kako ironično primećuje Zekić citirajući Stefanovića, "samo zaposlen u Ministarstvu inostranih poslova".

Nekako se zadesilo, kaže Zekić, da je, baš tada, "morao tetki da odnese lek, pa pojma nema o čemu se uopšte i priča. Nije bio tu. Jok'', dodaje Zekić.

Ona navodi ''da za tetku ne zna, ali da zna za strica. - Mirko Kovačević, dakle stric, bio je generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova, a 'samo zaposleni' Borko je bio 'samo zaposlen' kao šef kabineta ministra inostranih poslova, takođe neobaveštenog Vuka Jeremića. I, naravno, niti je Mirko imao bilo kakve veze sa celim slučajem, niti Vuk Jeremić, a kamoli Borko Stefanović, odsutni - navodi bivša urednica Borbe.

Pa nam je lepo, kako dodaje Zekić, Stefanović uz pomoć Nove, objasnio kako je sve to tamo neki konzul bio pod pritiskom majke Miladina Kovačevića, nije izdržao, pa izdao putnu ispravu, a onda ga je Borko odmah vratio u BG i kaznio.

- Divno. Samo Borko nije objasnio jednu sitnicu. Kada je vratio konzula (konzule) za Beograd? Da uporedimo datume? Da li je prvo vlada donela tajnu odluku o isplati milion dolara za saniranje posledica Miladinovog divljanja po Americi, da li je, takođe, prvo Borba objavila tekst o aferi, ili su prvo konzuli stigli u Beograd? - upitala je Zekić

Zekić tvrdi da su ljudi iz Ministarstva kažnjeni tek kada je afera obelodanjena, a nikako ne pre toga, i predlaže 'Novoj' da to proveri, jer je ona, kako navodi, svojevremeno u 'Borbi' to učinila. - Takođe, neka nevini Borko objasni kako to ništa nije znao o tajnoj odluci vlade o plaćanju jednog miliona za Miladina (Kovačevića). Da li to hoće da kaže da ministarstvo, u kojem je bio šef kabineta ministra, nije imalo nikakve veze sa tom odlukom? Nikada je nije video? Da nije i to konzul, pod pritiskom Miladinove majke, i napisao, i potpisao, i doneo na sednicu vlade, tresnuo oznaku 'tajna', i onda i izglasao? - dodala je.

Upitala je još i da nisu, možda, i konzul i Miladin i Miladinova majka bili članovi SRS, koji se, kako dodaje ''u Borkovoj izjavi, iznenada pojavio kao glavni krivac''. - Da nije i Vuk Jeremić bio tajni član Srpske radikalne stranke. Ili Slobodan Homen? Boris Tadić? Učlanili se svi, baš kada Borko nije bio tu? Baš kao što ga nije bilo ni kada je policija u to vreme upala u Borbu, da hapšenjima novinara sanira posledice afere, pošto se ne sećam da se nešto oglašavao i bunio kada se to desilo - naglasila je Zekić. Sada se, dodaje Zekić, Stefanović pojavio da ustvrdi kako je on "žrtva" njenih "laži".

- Jedino što ga iz Nove nisu pitali, izvinite, a kojih laži, tačno? Pošto Borba nije objavila nijedan podatak koji je bilo ko i tada, a i kasnije, demantovao. A jeste objavila da je vlada donela tajnu odluku o plaćanju sume od milion dolara za Miladina Kovačevića; i da je on, uz pomoć ministarstva u kojem je Borko bio 'samo zaposlen' pobegao iz Amerike. Jedino nismo objavili da Borko tada nije bio tu, nosio tetki lek, i evo, baš mu se izvinjavam - dodaje Zekić.

- On nešto slično - da se izvini građanima Srbije, jer, ako ništa drugo snosi ono što se zove komandna odgovornost - nema nameru da uradi. Umesto toga, odabrao je da bahato izigrava žrtvu (paradoks, ali jeste tako), i dalje laže da Miladin Kovačević nije mogao da bude izručen (takav član, kojim se brani izručenje, u našem Ustavu ne postoji), vređa nam inteligenciju pominjući Srpsku radikalnu stranku (posredno Vučića, koji je tada valjda bio u Njujorku, da prošvercuje Miladina. I mamu), i pokušava da se ponovo iz svega izvuče, sva praveći se lud i tvrdeći da ni o čemu pojma nije imao. Bio je 'samo zaposlen' - u MSP - navodi Olivera Zekić i dodaje:

Zbog toga nesrećni Borko nikada i neće biti ništa više od nesrećnog Borka. Bedna karikatura koja na pitanje: "Da li si ti Borko Stefanović, koji je radio u MSP", odgovara: "Ja!...Nisam". "Nisi?"..."Jesam"..."Jesi?"..."Ne. nisam".

Stefanović je govorio za portal Nova, koji navodi da su se "režimski tabloidi ustermili na Borka Stefanovića'', bivšeg zvaničnika Ministarstva spoljnih poslova.

Olivera Zekić kaže da je ne zanima, niti ima nameru da se meša u to zašto je Nova.rs odlučila da brani Stefanovića, dodajući da nema nameru da se meša u bilo čiju uređivačku politiku.

- S druge strane, jako me zanima zašto me niko iz Nove.rs nije kontaktirao i pitao šta mislim o tome što nevini Stefanović tvrdi da je žrtva mojih laži. To ima veze sa samom profesijom, sa načinom na koji se neko njome bavi, ali to je druga priča, a i neću da dužim, samo ću da preporučim kolegama iz Nove da odu u dokumentaciju, pogledaju Borbu, tekstove o Miladinu Kovačeviću i način na koji smo mi to radili - kaže Zekić u saopštenju za medije.