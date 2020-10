Krstić za Pink o 5. OKTOBRU: Na desetine takozvanih junaka i boraca za prava se tada obogatilo, oni su uzeli MILIJARDE i POBEGLI iz Srbije! (VIDEO)

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je za Pink na godišnjicu petog oktobra, da su protesti 5. oktobra trebalo da budu mirni i bez nasilja, a da su nasilje stvarali lažni borci za slobodu - oni koji su se na njemu bogatili i potom pobegli iz Srbije.

- Tada je došlo i do nasilja i paljenja na ulicama. Sam taj trenutak u kom su se odigravali ti protesti bili su takvi da sam ja kao građanin želeo da Srbija bude normalna zemlja, da ne bude specifična po bilo čemu, da ne budemo samo mi pod sankcijama, da ne budemo samo mi bombardovani i da ne budemo zemlja koja ima inflaciju od milijardu posto - rekao je Krstić.

Prema njegovim rečima, peti oktobar iznedrio je takozvane junake koji su se obogatili zahvaljujući ovom događaju.

- Takvih junaka je na desetine. Koji su počeli na tetkinim trosetima, završili kao milijarderi, pobegli iz Srbije i danas ne znamo gde su - rekao je on.

Krstić je objasnio da je 5. oktobra Srbija prigrlila šansu da se promeni na bolje, iako je, kako navodi, Slobodan Milošević uz sve poteškoće koje je imao vodio dobru politiku.

- U mnogome se politika popravila i promenila na bolje. Srbija je promenila kurs, ali tog dana nije dobila apsolutnu šansu da se istog trena promeni - naveo je marketinški stručnjak Krstić.

On je dodao da je država tada počela da se reformiše, svi politički akteri su se reformisali.

- Nastao je proevropski SNS. Mnogi su se reformisali, samo se nisu reformisali ti intelektualci iz devedesetih. Oni imaju istu svest i dalje. Ja mislim da je 5. oktobra propuštena šansa, jer su takve korenite promene bile nemoguće odjednom. 5. oktobar je propao 2012. godine. Do tada Srbija je bila podeljena na ivicu noža, i stalno je moglo da se desi da propadne cela proevropska priča. 2012. godine sa pobedom Vučića i dolaskom proevropskog SNS, Srbija je prvu put imala šansu da uradio ono za šta više od decenije nije imala političko jedinstvo. Aleksandar Vučić je zaslužan za ostvarenje ideja 5. oktobra. Od tada je Srbija ujedinjena i može da uradi stvari korisne za sve građane.

Krstić je upozorio da su se ovome kao opozicija javili upravo intelektualci i promoteri Evrope i EU.

- Oni postaju promoteri fašista, i najvećeg političkog šljama. Zbog takvih ljudi, Srbija od 2012. godine propušta šansu da ostvari tu petooktobarsku, proevropsku ideju. Vučić se i dalje muči sa jednim ogromnim delom medijske javnosti zbog toga što njega fizički ne želi kao ličnost, a ne njegovu politiku - rekao je Krstić.

Zoran Anđelković, nekadašnji generalni sekretar Socijalističke partije Srbije, istakao je za Pink kako je splet događaja 5. oktobra bio takav da je ono što je iznedrio bilo neminovno.

- Svi zaboravljaju da su se tada održali parlamentarni savezni izbori. Ja nakon dvadeset godina nisam shvatio zašto je Milošević promenio Ustav da bi bio biran za predsendnika od strane naroda, jer do tada se predsednik birao u parlamentu - rekao je Anđelković.

On je ukazao na to da ni dan danas ne zna šta je to uticalo na Slobodana Miloševića da promeni Ustav.

- Mislim da je odluka onih koji su ga ubedili da ide neposredno na izbore, zapravo bila želja da on ima zaštitu naroda od Haškog tribunala, pošto je Milošević već tada bio pod optužbnom tog suda. Verovatno je neka ideja bila da mu međunarodna zajednica i Haški tribunal neće moći ništa, ako ga narod izabere - ukazao je Anđelković.