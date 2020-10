Duško Vukajlović, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Alo“, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink da je uspeh Vlade Ane Brnabić zapravo kontinuitet one pre nje, Vlade Aleksandra Vučića, koju je ona uspešno nastavila.

Vukajlović je, komentarišući to što je premijerka Ana Brnabić postala novi mandatar, rekao da je to još jedan pokazatelj da imamo vladu kontinuiteta, stabilnosti i razvoja.

- I to ne samo kontinuiteta Vlade Ane Brnabić, već i one pre nje, Vlade Aleksandra Vučića, koju je ona uspešno nastavila. Ta politika je uspešno sprovođena uprkos svim izazovima koji su se dogodili – rekao je Vukajlović i dodao da se pokazalo kao izuzetno važno imati kontinuitet i viziju.

Kako kaže, dobro je ne menjati tim koji dobija.

- Predlog je jednoglasno prihvaćen što je bilo i očekivano, uprkos spekulacijama u medijima. Međutim, bilo koga da je predložio Aleksandar Vučić bio bi dobar izbor. Bez sumnje je Ana Brnabić neko ko se pokazao u prethodnom periodu i očekujem da će tako da nastavi i ubuduće – rekao je Vukajlović.

Prema njegovim rečima, Srbija je uspela da zadrži privredni rast i dodaje da smo jedna od retkih zemalja koja je uprkos epidemiji i krizi koju je prouzrokovala i napredovala.

- Zanimljivo je da smo jedina zemlja u svetu u kojoj je došlo do broja zaposlenih tokom epidemije - rekao je Vukajlović.

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u „Politici“, prokomentarisao je to što je predsednik Vučić rekao da će biti više žena u Vladi.

- To je normalan trend i to treba pozdraviti. Žene treba da budu zastupljene što više i više i sada ćemo to prvi put videti to i u praksi. Dosta je kvalitetnih kandidata za ministre, koji su žene i to je velika prednost Srbije u ovom trenutku – rekao je Bilbija.

Kako kaže, evropljani su čak i preterali, pa su muškarci u manjini, ali dodaje da će u našem slučaju to biti 50/50.

Vukajlović je istakao da će se takođe jačati i vojne moći zemlje, čime će Srbija, kako kaže, na još jedan način postoći veći respekt od strane drugih.

On se osvrnuo na nedavnu provokaciju i napad na decu na Kosovu i Metohiji, i dodao da to na prvi pogled deluje kao izolovan incident, ali da sumnja da je tako.

- Misim da napadima na decu žele da proteraju i ono malo naroda što je ostalo tamo – rekao je Vukajlović.