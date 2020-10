Na ideju o logu došao je, kako se nazvanično saznaje Đilas, koji mu je rekao da na logou bude medved. Đorđeviću se to dopalo, misleći da će da liči na logo Jedinstvene Rusije Vladimira Putina, ali očigledno je da je Đilas mislio na svog medu koji mu je istetoviran na desnom delu grudi.

Inače, novi Đorđevićev logo postao je predmet opšte sprdnje na društvenim mrežama, pa su mu Tviteraši otkrili da isti ovakav logo koristi i američki bejzbol klub Čikago kabs.

We signed Craig Kimbrel, by the way. #EverybodyIn pic.twitter.com/5zkzORu6oD